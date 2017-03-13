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13 марта 2017, 16:40 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Эксперт: Удаление Дацюка до конца игры связано с атмосферой матча СКА и «Динамо» в КХЛ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Удаление нападающего СКА Павла Дацюка до конца игры в третьем матче серии ¼ финала Кубка Гагарина было связано с «наэлектризованной» атмосферой встречи с московским «Динамо». Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков.

Дацюк был удален на 35-й минуте матча что случилось с ним впервые в карьере. Увеличить
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Дацюк был удален на 35-й минуте матча, что случилось с ним впервые в карьере. Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу СКА.

«Многие мои товарищи присутствовали на встрече и были удивлены удалением Дацюка. Он всегда был известен своими стальными нервами и терпением, это опытный игрок, прошедший школу НХЛ, где не раз получал награды как главный джентльмен сезона, однако в этот раз он поступил действительно грубо, — рассказал Пашков. — Нельзя сказать, что Павел хулиган — причину его поступка стоит искать в общей атмосфере, царившей на площадке и неуравновешенности обеих команд. Серия СКА — “Динамо” — одно из самых “наэлектризованных” противостояний в турнире, и видно, что оба клуба хотят победить и ставки большие».

Вратарь СКА Микко Коскинен пропустил шайбу после броска из средней зоны от защитника «Динамо» Андрея Кутейкина. В предыдущей игре Коскинен также пропустил после броска от Кутейкина с такой же дистанции.

«Шайба, пропущенная Коскиненом в первой встрече, была чисто технической ошибкой, в то время как вторая — уже следствием отсутствия должного внимания. Этим нередко грешат многие вратари, отслеживая только начало броска, а на самом деле необходимо следить за всей траекторией полета шайбы. Безусловно, это не умаляет достоинств Кутейкина, обладающего мощным броском, однако вратарь мог и должен был сыграть лучше», — отметил Пашков.

Следующий матч «Динамо» и СКА проведут в Москве 14 марта. Счет в серии до четырех побед 2−1 в пользу СКА.

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