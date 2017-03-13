«Витя получил свой шанс». О чем говорили тренеры «Локомотива» и ЦСКА
«Советский спорт» рассказывает о том, как проходит серия ярославского «Локомотива» и ЦСКА за пределами льда.
После окончания третьего матча серии ярославского «Локомотива» против ЦСКА по уже сложившейся традиции сенсационных заявлений от главных тренеров никто не ждал. Игра была хоть и напряженная, но спорных моментов в ней было минимум.
Дмитрию Квартальнову и без того каждый сеанс общения с прессой дается чрезвычайно тяжело. Рулевой армейцев без остатка выкладывается на лавке во время игры, проживая каждый ее эпизод вместе с командой. Поэтому, если бы регламент позволял, на
От наставника «железнодорожников» Алексея Кудашова дождаться
Дмитрий Квартальнов, выступавший на
— Тяжелая игра, хорошая… — сказал наставник ЦСКА, немного подумав. Мы немножко провалили второй период. Игра же переворачивается одним моментом. Пару стыков проиграли, бум, и она стала неконтролируемой. Надо отдать должное «Локомотиву», он здорово добавил. Но мы забили на один гол больше.
Расстроенный поражением Алексей Кудашов прогнозируемо не сорвал ни одного покрова и сказал то, что было очевидно всем.
— Комментировать особо нечего. Численное неравенство. ЦСКА забил, мы не забили.
В принципе, содержание матча само по себе давало ответы на многие вопросы, однако непреодолимые журналистские инстинкты заставляли коллег продолжать задавать наставникам вопросы. Дмитрий Квартальнов в ответ сделал вид, что участвует в
— Почему в стартовом составе вышел Фаст?
— Витя получил свой шанс. Мы пропустили очень много голов у себя дома. Шесть шайб для нашей команды — это очень много. Кто будет играть в четвертом матче — посмотрим.
— Вы поменяли защитников — вместо Сергеева и Блажиевского вышли Кутузов и Пивцакин. Это плановая ротация, или вы
— Мы всеми довольны.
— Вернется ли в состав Кугрышев?
— Пока нет.
Алексей Кудашов в своих ответах также философствовать не стал.
— ЦСКА сегодня поменял несколько человек. Глубина состава становится определяющей в серии?
— Я не вижу никаких проблем.
— Удаления подвели вашу команду? Будут ли в связи с этим перестановки в составе?
— Удалений и у ЦСКА было достаточно. Вопрос в исполнении. Есть моменты, которые мы пытаемся убрать в удалениях. Хотим, чтобы их не было.
— Вам не кажется, что ЦСКА начал читать ваше большинство. Или просто не пошло?
— Естественно, если мы не забили — ЦСКА сыграл хорошо в меньшинстве. На самом деле, мы бросали мало. И создали мало. Естественно, все проводят работу над ошибками. Здесь надо отдать должное сопернику.
Тем временем, хоккеисты обеих команд покидали арену с сосредоточенными лицами. Игроки ярославцев, несмотря на поражение, не выглядели убитыми горем, но и особого рвения в общении с прессой не проявляли. Серия продолжается, эмоции нужно сохранять, а не выплескивать на страницы спортивных изданий.
На вопрос о слабой реализации большинства Петри Контиола лишь пожал плечами и пробурчал
К слову, в следующем сезоне, вероятнее всего, в регламенте КХЛ появятся поправки относительно формы, в частности, тех же шлемов, согласно которых, домашняя экипировка должна в себя включать шлемы темных оттенков, а выездная — светлых. Таким образом, ЦСКА, по всей видимости, придется потратиться и обзавестись светлыми шлемами.
Но это все вопросы далекого будущего, а сейчас у нас
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