«Витя получил свой шанс». О чем говорили тренеры «Локомотива» и ЦСКА

После окончания третьего матча серии ярославского «Локомотива» против ЦСКА по уже сложившейся традиции сенсационных заявлений от главных тренеров никто не ждал. Игра была хоть и напряженная, но спорных моментов в ней было минимум.

Дмитрию Квартальнову и без того каждый сеанс общения с прессой дается чрезвычайно тяжело. Рулевой армейцев без остатка выкладывается на лавке во время игры, проживая каждый ее эпизод вместе с командой. Поэтому, если бы регламент позволял, на пресс-конференцию он с удовольствием бы отправлял своего помощника.

От наставника «железнодорожников» Алексея Кудашова дождаться каких-то острых фраз, невозможно в принципе. Специфика клубной принадлежности дает о себе знать — «Локомотив» достаточно закрытый клуб, тщательно скрывающий внутренние процессы от посторонних глаз. А в условиях обострившегося тренерского противостояния Алексей Николаевич после матча старается использовать максимально расплывчатые формулировки, чтобы не дать лишней пищи для размышления сопернику.

Дмитрий Квартальнов, выступавший на пресс-конференции первым, по традиции похвалил соперника и все-таки отметил небольшой изъян в игре своей команды.

— Тяжелая игра, хорошая… — сказал наставник ЦСКА, немного подумав. Мы немножко провалили второй период. Игра же переворачивается одним моментом. Пару стыков проиграли, бум, и она стала неконтролируемой. Надо отдать должное «Локомотиву», он здорово добавил. Но мы забили на один гол больше.

Расстроенный поражением Алексей Кудашов прогнозируемо не сорвал ни одного покрова и сказал то, что было очевидно всем.

— Комментировать особо нечего. Численное неравенство. ЦСКА забил, мы не забили. Из-за этого игра так сложилась.

В принципе, содержание матча само по себе давало ответы на многие вопросы, однако непреодолимые журналистские инстинкты заставляли коллег продолжать задавать наставникам вопросы. Дмитрий Квартальнов в ответ сделал вид, что участвует в блиц-опросе.

— Почему в стартовом составе вышел Фаст?

— Витя получил свой шанс. Мы пропустили очень много голов у себя дома. Шесть шайб для нашей команды — это очень много. Кто будет играть в четвертом матче — посмотрим.

— Вы поменяли защитников — вместо Сергеева и Блажиевского вышли Кутузов и Пивцакин. Это плановая ротация, или вы чем-то недовольны?

— Мы всеми довольны.

— Вернется ли в состав Кугрышев?

— Пока нет.

Алексей Кудашов в своих ответах также философствовать не стал.

— ЦСКА сегодня поменял несколько человек. Глубина состава становится определяющей в серии?

— Я не вижу никаких проблем.

— Удаления подвели вашу команду? Будут ли в связи с этим перестановки в составе?

— Удалений и у ЦСКА было достаточно. Вопрос в исполнении. Есть моменты, которые мы пытаемся убрать в удалениях. Хотим, чтобы их не было.

— Вам не кажется, что ЦСКА начал читать ваше большинство. Или просто не пошло?

— Естественно, если мы не забили — ЦСКА сыграл хорошо в меньшинстве. На самом деле, мы бросали мало. И создали мало. Естественно, все проводят работу над ошибками. Здесь надо отдать должное сопернику.

Тем временем, хоккеисты обеих команд покидали арену с сосредоточенными лицами. Игроки ярославцев, несмотря на поражение, не выглядели убитыми горем, но и особого рвения в общении с прессой не проявляли. Серия продолжается, эмоции нужно сохранять, а не выплескивать на страницы спортивных изданий.

На вопрос о слабой реализации большинства Петри Контиола лишь пожал плечами и пробурчал что-то вроде — «сегодня не пошло, но ничего страшного, будем работать». Финн также отметил, что играть дома в белых шлемах хоккеистам «Локомотива» не нравится, но повлиять на ситуацию они никак не могут. Да и нет в этом никакого смысла, «железнодорожники» обыгрывали ЦСКА по ходу сезона и в таком экипировочном формате.

К слову, в следующем сезоне, вероятнее всего, в регламенте КХЛ появятся поправки относительно формы, в частности, тех же шлемов, согласно которых, домашняя экипировка должна в себя включать шлемы темных оттенков, а выездная — светлых. Таким образом, ЦСКА, по всей видимости, придется потратиться и обзавестись светлыми шлемами.