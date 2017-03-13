Без лица. Почему «Авангард» Канарейкина губит отсутствие стиля
«Авангард» проигрывает «Ак Барсу» со счётом 0−2 в серии. Почему главная проблема омичей — отсутствие собственного лица?
Сколько раз вы слышали от игроков или тренеров заезженную фразу «мы будем играть в свою игру?».
В отличие от «Ак Барса», во главе которого, кажется, целую вечность стоит Зинэтула Билялетдинов, «Авангард» в XXI веке успело потренировать бесчисленное множество специалистов. И начиная с Валерия Белоусова, одного из последних приверженцев классического советского хоккея, практически все обладали своим собственным почерком. Одни показывали неплохие результаты, но при этом ментально не подходили «Авангарду». Другие, обладая богатой теоретической базой, не сработались с коллективом. Но кого ни вспомни — все, за редким исключением, ассоциировались с определённым стилем игры.
Ростислав Чада был одним из первых тренеров в нашем хоккее, которого отправили в отставку не за место в таблице, а за манеру игры, неугодную
Или вот, скажем, Раймо Сумманен и Петри Матикайнен. Два финна и два совершенно полярных воспоминания о времени, проведённом в Омске. С одним омичи добрались до финала Кубка Гагарина, а другого с позором изгнали в сентябре после провального
Какой же он «Авангард» Канарейкина? Парадоксально, но, несмотря на полноценный сезон, проведённый омичами под руководством этого специалиста, ответа на вопрос, во что играет команда, до сих пор нет. Удивительно это ещё и потому, что посредственным выступление омичей в регулярном чемпионате никак не назовёшь. Победа в дивизионе и второе место в конференции — отличный результат, даже с поправкой на то, что конкурентов «Авангарда» весь сезон бросало то в жар, то в холод. Разгадка кроется в словах самого Канарейкина. «При мне “Авангард” будет показывать тот хоккей, который будет приносить очки, отталкиваться от соперника и от того, на выезде играем или дома», — говорил наставник омичей сразу после того, как перенял бразды правления у Корноухова.
И Канарейкин не обманул. «Авангард» весь сезон играл ровно так, чтобы набирать очки. Ни больше, ни меньше. 109 очков — это вообще лучший результат со времён 2011 года, когда омичи выиграли «регулярку». Вот только для
Сравнение серии «Авангард» — «Ак Барс» с шахматной партией, где гроссмейстеру противостоит компьютер, видится как нельзя точным. Складывается впечатление, что казанцы могут терпеть хоть три периода, хоть восемь овертаймов — как в том самом рекордном матче норвежского
Повторять ходы за казанским компьютером, пытаться пересчитать его — путь в никуда. Этим, собственно, и занимается «Авангард», старающийся действовать также просто и также надёжно, как его соперник. Канарейкин решил сыграть на территории Билялетдинова, приняв его правила игры, и пока предсказуемо проигрывает. Как же человеку переиграть машину? Прежде всего, хитростью, нестандартными ходами. Способен ли на это нынешний «Авангард»? Скорее нет, чем да. В составе омичей не так много игровиков с большой буквы. Даже главная звезда «ястребов» Соботка в НХЛ считался
Но главная беда нынешнего «Авангарда» даже не в подборе исполнителей. В конце концов, Илья Зубов в те редкие минуты, когда он вспоминает о масштабе своего таланта, отличный диспетчер. Несколько раз в матчах с «Ак Барсом» пытался обыгрывать один на один молодой Илья Михеев. Показательным же был эпизод во второй игре серии, когда Егор Мартынов, контролируя шайбу в большинстве, решил сделать разрезающую диагональ через две клюшки. Риск? Безусловно. В отдельно взятом случае с Мартыновым он не оправдался: передача не прошла, а казанцы убежали в контратаку. Но только так можно взломать центральный компьютер казанского «Скайнет». Канарейкин же на
Нам остаётся только догадываться, что с этим «Ак Барсом» сделали бы Сергей Мозякин и Данис Зарипов, но в серии с «Авангардом» казанцы могут себе позволить удаляться без страха быть за это моментально наказанными. Большинство — давняя проблема «ястребов», с которой они не справились с весь сезон. Так почему преображение должно было наступить весной? Невозможно в один момент вынуть из игроков то, к чему они не приучены. Это касается не только реализации большинства или креатива, но и нацеленности на ворота. Сколько трудовых шайб
Вот и получается, чтобы играть против «Ак Барса» первым номером у «Авангарда» нет ни ресурсов, ни тренерской воли, а действовать самоотверженно, сшибая собой на скорости ближнюю штангу, омичи
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