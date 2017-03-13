Без лица. Почему «Авангард» Канарейкина губит отсутствие стиля

Сколько раз вы слышали от игроков или тренеров заезженную фразу «мы будем играть в свою игру?». Что-то нам подсказывает, что гораздо чаще, чем «посмотрим, во что будет играть соперник и подстроимся под него». В этом не только бравада из разряда «у нас нет конкурентов», но и вполне логичное желание отталкиваться от себя. Но что делать, если этой самой «своей игры»…нет? С этой проблемой в серии с «Ак Барсом» столкнулся «Авангард». И, похоже, это главная причина, почему омичи после двух домашних матчей проигрывают 0−2.



В отличие от «Ак Барса», во главе которого, кажется, целую вечность стоит Зинэтула Билялетдинов, «Авангард» в XXI веке успело потренировать бесчисленное множество специалистов. И начиная с Валерия Белоусова, одного из последних приверженцев классического советского хоккея, практически все обладали своим собственным почерком. Одни показывали неплохие результаты, но при этом ментально не подходили «Авангарду». Другие, обладая богатой теоретической базой, не сработались с коллективом. Но кого ни вспомни — все, за редким исключением, ассоциировались с определённым стилем игры.

Ростислав Чада был одним из первых тренеров в нашем хоккее, которого отправили в отставку не за место в таблице, а за манеру игры, неугодную VIP-ложе. При этом вряд ли кто-то поспорит, что у команды Чады было своё лицо: сухое, безэмоциональное, но своё. Бесчисленные 1:0 и 2:0 в исполнении «Авангарда» Евгения Корноухова — из этой же оперы. Омск, воспитанный на белоусовских кружевах, такой прижимистый хоккей отторгал всеми фибрами. Впрочем, один только недостаток зрелища в ястребиной крови вряд ли бы сгубил Корноухова, найди он контакт с ведущими игроками команды.



Или вот, скажем, Раймо Сумманен и Петри Матикайнен. Два финна и два совершенно полярных воспоминания о времени, проведённом в Омске. С одним омичи добрались до финала Кубка Гагарина, а другого с позором изгнали в сентябре после провального плей-офф. Однако и тот, и другой проповедовали вполне понятный хоккей. Матикайнен насаждал на сибирской земле так называемый «transit», когда к плотной игре в обороне добавляется быстрый переход к атаке из места отбора шайбы. Сумманен и вовсе создал самый привлекательный глазу «Авангард» со времён Белоусова: скоростной, агрессивный, такой же эмоциональный, как и его творец.



Какой же он «Авангард» Канарейкина? Парадоксально, но, несмотря на полноценный сезон, проведённый омичами под руководством этого специалиста, ответа на вопрос, во что играет команда, до сих пор нет. Удивительно это ещё и потому, что посредственным выступление омичей в регулярном чемпионате никак не назовёшь. Победа в дивизионе и второе место в конференции — отличный результат, даже с поправкой на то, что конкурентов «Авангарда» весь сезон бросало то в жар, то в холод. Разгадка кроется в словах самого Канарейкина. «При мне “Авангард” будет показывать тот хоккей, который будет приносить очки, отталкиваться от соперника и от того, на выезде играем или дома», — говорил наставник омичей сразу после того, как перенял бразды правления у Корноухова.



И Канарейкин не обманул. «Авангард» весь сезон играл ровно так, чтобы набирать очки. Ни больше, ни меньше. 109 очков — это вообще лучший результат со времён 2011 года, когда омичи выиграли «регулярку». Вот только для плей-офф этого оказывается недостаточно, а в серии с «Ак Барсом» сибиряков губит то самое желание Канарейкина отталкиваться от соперника. «Ястребы» выглядят эдаким хамелеоном, пытающимся слиться с окружающей действительностью. Они ведь и в серии с «Адмиралом» долгое время присматривались к сопернику, не решаясь брать игру в свои руки. С «Ак Барсом» омичи и вовсе постарались сыграть в его игру, но копия, как известно, всегда уступает оригиналу.



Сравнение серии «Авангард» — «Ак Барс» с шахматной партией, где гроссмейстеру противостоит компьютер, видится как нельзя точным. Складывается впечатление, что казанцы могут терпеть хоть три периода, хоть восемь овертаймов — как в том самом рекордном матче норвежского плей-офф. Из смены в смену повторять простые и давно отточенные движения для них не проблема. Что это, если не компьютер? При этом внутри у подопечных Билялетдинова кроется удивительная уверенность в том, что рано или поздно они своё возьмут. Так, как во втором матче серии, когда за три минуты до конца реализовали первое же в матче большинство.

Повторять ходы за казанским компьютером, пытаться пересчитать его — путь в никуда. Этим, собственно, и занимается «Авангард», старающийся действовать также просто и также надёжно, как его соперник. Канарейкин решил сыграть на территории Билялетдинова, приняв его правила игры, и пока предсказуемо проигрывает. Как же человеку переиграть машину? Прежде всего, хитростью, нестандартными ходами. Способен ли на это нынешний «Авангард»? Скорее нет, чем да. В составе омичей не так много игровиков с большой буквы. Даже главная звезда «ястребов» Соботка в НХЛ считался центром-универсалом, способным, в случае чего, вступиться за партнёра. Не зря же чех тренируется вместе с Александром Шлеменко. А вот творцов до мозга костей в «Авангарде» раз-два и обчёлся.



Но главная беда нынешнего «Авангарда» даже не в подборе исполнителей. В конце концов, Илья Зубов в те редкие минуты, когда он вспоминает о масштабе своего таланта, отличный диспетчер. Несколько раз в матчах с «Ак Барсом» пытался обыгрывать один на один молодой Илья Михеев. Показательным же был эпизод во второй игре серии, когда Егор Мартынов, контролируя шайбу в большинстве, решил сделать разрезающую диагональ через две клюшки. Риск? Безусловно. В отдельно взятом случае с Мартыновым он не оправдался: передача не прошла, а казанцы убежали в контратаку. Но только так можно взломать центральный компьютер казанского «Скайнет». Канарейкин же на пресс-конференции сказал, как отрезал: нужно играть проще, надёжнее, в большинстве не поощряется никакой риск.

Нам остаётся только догадываться, что с этим «Ак Барсом» сделали бы Сергей Мозякин и Данис Зарипов, но в серии с «Авангардом» казанцы могут себе позволить удаляться без страха быть за это моментально наказанными. Большинство — давняя проблема «ястребов», с которой они не справились с весь сезон. Так почему преображение должно было наступить весной? Невозможно в один момент вынуть из игроков то, к чему они не приучены. Это касается не только реализации большинства или креатива, но и нацеленности на ворота. Сколько трудовых шайб из-под ворот забросили омичи в этом плей-офф? По большому счёту, такой эпизод был всего один: в третьем матче серии с «Адмиралом» с участием Соботки. Одного чеха, да и Бурдасова, который хоть как-то пытается доставлять шайбу на пятак и закапывать её там, явно маловато.