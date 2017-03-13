Максима Югова знает и любит каждый болельщик «Динамо». Вот уже семь лет его голос сопровождает яркие победы и досадные неудачи «зубров» на «Минск-Арене». Широкая популярность шоумена объяснима — та искренность, с которой Югов работает с болельщиками «Динамо», никого не оставляет равнодушной. Однако стоило ему засветиться на матчах футбольных «Крумкачоў», как поклонники «зубров» тут же потребовали объяснений. Что же это, спортивная ревность? Корреспондент pressball.by в часовой беседе с Максом Юговым разобрался в ситуации, отмотав для старта временную пленку на семь лет…



— Помнишь свой первый матч на «Минск-Арене» в качестве ведущего?

— О, да. Выхожу на лед и говорю болельщикам: «Вы готовы ко второму тайму?» Кто-то кричит, что да, кто-то — что нет. В общем, какая-то несуразица. Я вновь: «Арена, вы готовы ко второму тайму?» Мимо, как бы невзначай, вразвалочку проезжает судья и говорит: «В хоккее не таймы, а периоды».



Да, это косяк, но ошибка милая. Я был абсолютным профаном в хоккее, однако за плечами имел богатый опыт проведения всего, что горит. Новичок в хоккее, но в области коммуникации, проведения мероприятий и работы с людьми к 35 годам достиг достаточно многого. А учиться я всегда любил. Вот тебе показательная история. Знаешь Сашу Кривошеева, он же Саша Помидоров? Это наш прославленный радиодиджей. В свой первый год работы с «Динамо» я много путешествовал по миру, из-за чего на какой-то матч мне нужно было найти замену. Попробовали Сашу Кривошеева, который для меня лично является человечищем, отличным музыкантом и кумиром с точки зрения драйва по жизни.



Так вот, я нахожусь заграницей и читаю форум. А там пишут: «Верните Югова! Что это за новичок вышел?» Тогда я понял, что можно быть суперталантливым чуваком, отличным ведущим, делать все на хорошем уровне и в чем-то даже блистать, но все это будет иметь значение ровно до того момента, пока ты не совершишь ошибку. Однажды неправильно назовешь фамилию игрока, и болельщики тебе этого не простят. Через семь лет припомнят давнюю ошибку.

— Но ведь избежать ошибок, пусть и милых, как ты сказал, в любом деле невозможно.

— Ты настраиваешься на каждую игру, проверяешь и вычитываешь составы, максимально концентрируешься. Со стороны кажется, что все это ерунда: вышел, покричал, в перерыве что-то провел, в паузах с кем-то поговорил. А я за два часа работы выжат, как хоккеист — прихожу домой и сдуваюсь. Только это не физическая усталость, а эмоциональная. Вот для чего народ ходит на «Минск-Арену»?

— Отдыхать.

— Именно! Выплеснуть негативные эмоции, покричать. Болельщики подпитываются энергией от хоккеистов, от игры, от атмосферы. Я чувствую, что тоже отдаю часть энергетики. Вот тебе пример. На одной из последних игр «регулярки» делал свою работу, но обратного эффекта от зрителей не получал. Это ужасное чувство. Вроде бы каждый матч одно и то же, но реакция болельщиков совершенно разная. Арена — живой организм. Не позавтракал с утра, пришел, не зарядился, не настроился. Это сразу читается. По первым откликам можно судить о том, с каким настроением пришел народ. Если команду встречают вяло, не хлопают игрокам на зачитывании составов — с командой болельщиков не сыграешь. И это очень заразно. Не может быть такого, чтобы тысяча болела, а четырнадцать — нет. Или все, или тухляк.

— Цитата из твоего интервью: «Динамо» — это не популизм и не мода". Тогда что это?

— Я посвятил семь лет тому, чтобы понять, что такое болельщик «Динамо» и почему к команде такая преданная любовь.

— Семь лет назад любовь уже была преданная?

— Да, я пришел и офигел просто! «Динамо» — это хорошо сделанный, правильный коммерческий проект. Если ты не подходишь к делу с профессионализмом, не угадываешь эмоции и пожелания болельщиков, не отвечаешь их каждодневным требованиям, то не сможешь поднять команду до такой степени популярности. Это еще одна причина, почему мне настолько интересно и полезно было вращаться в этой области. В клубе очень хорошо и правильно построена работа маркетинга, которая менялась со временем, разные люди приходили… Я хорошо помню период работы с Лидией Семеновой. Она подняла в 2010-м планку на такой уровень, что сейчас во многом «Динамо» идет по накатанной. Теперь ты уже не имеешь права опускаться ниже, иначе болельщики не поймут.

— Какое место в твоем сердце занимает «Динамо»?

— Если бы мне кто-то лет восемь назад сказал, что я буду вести хоккейные матчи, болеть за «Динамо», подпрыгивать на диване и глотать валидол в последние минуты игры… Я бы ответил: «Ребята, вы перепутали. Я и хоккей — это две далекие звезды. В том смысле, что расстояние между нами — космическое». Но так сложилось, и это большая удача, что фортуна свела меня с «Динамо». Я в хоккее, потому что я — «Динамо».

Нельзя работать в клубе, если ты сердцем не принадлежишь ему. Ничего не получится, если не пропустишь через себя команду. Поэтому «Динамо» для меня навсегда останется феноменом, который я хотел понять, ощутить внутри. Согласись, «Динамо» — чуточку больше, чем просто команда, за которую болеет какое-то количество человек. Для нашей страны это отдушина, частичка удаленности от бытовухи. Во время игры забываешь про все проблемы.

— Соглашусь, держа в уме тот чудесный флешмоб в честь твоего дня рождения.

— Это одно из ярчайших воспоминаний. Друзья вместе с моей семьей устроили поздравление, которое я никогда не забуду. Уверен, они тоже его запомнят на всю жизнь. Ты бы видел, с какими глазами эти ребята вышли на лед, когда их окружало 15 тысяч зрителей. Это был подарок мне, но я очень хорошо понимаю, что чувствовала банда, которая плясала на арене.

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— Вспомни еще одну приятную историю.

— Мне очень нравится одна легендарная бабушка, которая ходит на арену. Ей под 80 лет, внук играет в школе «Динамо», а она в платочке каждую встречу болеет и переживает за «зубров». Ее как-то сфотографировали и разместили фото в соцсетях. Буквально на ближайшей игре я увидел ее на арене, подхожу, знакомлюсь, выхожу в эфир и говорю: «Ребята, вот та самая болельщица, которой 80 лет. Она переживает по-настоящему, у нее есть любимые игроки». То, как эту бабулю поддержали, насколько все эмоционально было воспринято… Это что-то невероятное. Такие моменты дарят чувства, что это все не просто так делается — есть мегаотдача.

***



— По сути, ты семь лет занимаешься одним и тем же.

— Так и есть. Есть серьезная наработка опыта, ежегодные шажки вперед. Но, по сути, как я семь лет назад пришел в клуб, так семь лет и ведущий. «Динамо» — это потолок стремления человека по работе в спортивном клубе. Но это не мой челлендж. Освоив этот уровень, мне хочется изменений. Каждый год после третьего-четвертого сезона я говорил себе: «Все, хватит, пора уходить». Но не ухожу. Я хочу просто найти применение своему опыту.



И тут для меня открылся феномен «Крумкачоў». Я прочел красивую историю народной команды, которая собралась по сути во дворе и вышла в высшую лигу. Эта история чертовски мне близка и симпатична настолько, что я почувствовал желание в ней участвовать. Знаешь, такое внутренне ощущение, когда не можешь объяснить словами, но тебя влечет — своеобразная любовь. Ты можешь быть вместе с командой, которая в начале пути, и не просто наблюдать со стороны, как она растет, занимает третье место в «вышке», выходит в еврокубки… Тут ты видишь, как все это рождается на твоих глазах. Если ты можешь в этом участвовать — круто!



Я отправился на одну из игр и поймал себя на мысли — прихожу на стадион, имея телефоны учредителей «Крумкачоў", пресс-атташе… А я никогда в жизни не покупал билеты! Даже на концерты ходил без них. Почувствовал, как это прикольно — просто купить билет. Для меня это новое ощущение. Отдал 5 рублей за самый дорогой билет. Пришел, говорю: «Чуваки, я купил билет!» А мне в ответ: «Молодец, круто».

— Чем ты будешь заниматься в «Крумкачах»?

— Моя сверхзадача, она же маркетинговая миссия: заставить людей почувствовать, что покупка билета на матч «Крумкачоў» — это помощь команде, это важное дело. Мне хочется помочь проекту, быть его участником. Почему? Возможно, потому что команда необычная. Я наблюдаю этот очень непростой период в жизни клуба и вижу, что для меня это очередной вызов. Это мегамотивация, понимаешь?

— Это сложно понять. Ты сам сказал, что «Динамо» — это потолок. Выходит, сделал несколько шагов назад и радуешься?

— Нет, ты что! Я сделал большой шаг вперед. Я на подъеме, потому что понимаю: от меня теперь что-то зависит. Да, когда ты выходишь с микрофоном к 15-тысячной арене, от тебя тоже многое зависит. Но ты делаешь это много лет, ты управляешь ситуацией, но особо не влияешь на нее. Я не ухожу из «Динамо», а просто делаю разворот в виде деятельности. Я хочу свой опыт, креатив, жизненную позицию воплотить в интересном, перспективном проекте. Представь, что ты работаешь в мегакрутой корпорации, у тебя уютное кресло, бесплатная симка и зарплата в полторы тысячи. Ты сидишь, думаешь, что у тебя все хорошо, а на самом деле твой мозг перестает работать. Потому что ты лишь винтик в большой системе. Вот у меня сейчас мозг испытывает стресс, в хорошем смысле. Это правильно, так нужно, потому что он работает, понимаешь? Мне каждую минуту нужно что-то придумывать, составлять планы… Это круто! Потому что ты живешь идеей, мозг не атрофируется от одного и того же.

— Так ты будешь параллельно заниматься и хоккейным «Динамо», и футбольными «Крумкачамі"?

Мне бы так хотелось. «Динамо» не занимало 80 процентов моего времени, это было достаточно дозированная часть в моем расписании. Прийти, отвести матч, поучаствовать в акции. Я в любом случае остаюсь рядом с командой, потому что это часть моей жизни. Семь лет — это много. Если меня пригласят вести на следующий сезон, конечно, приду. Мы здесь говорим про нормальную человеческую ревность. Спортивную ревность. Мне интересно, насколько мои ощущения, эмоции и все это поймет руководство «Динамо».



Я вольный человек, у меня нет контракта. Мне поступали предложения от разных футбольных клубов, мол, приди, поработай у нас ведущим. Но не складывалось по разным мотивам. Я не иду в «Крумкачы» работать ведущим, это был бы дауншифтинг. Я просто хочу заниматься тем, что мне нравится, и я думаю, что это может получиться.

— Спортивным маркетингом?

— Да. В «Крумкачы» я иду делать большое дело. Это не просто маркетинг и не просто креативный отдел. Это построение работы команды с болельщиками. Чтобы ты понимал, сейчас в «Крумкачах» создается очень интересная и амбициозная команда, которая готова вывести клуб с точки зрения работы с болельщиками, подачи информации, презентации команды во всех смыслах, организации работы на матчах, работы со СМИ и другими сторонними организации на необычный уровень для белорусского футбола. И вот это то, что является для меня челенджом. То, что сейчас происходит, например, абонементы… Нам уже говорят: «Эй, пацаны, такого же не было. Это нонсенс. От БАТЭ могли ожидать такого, но чтобы кто-то другой…».

— Тебе не кажется, что этот энтузиазм может легко выветриться из твоей головы? Например, если «Крумкачы» вылетят в конце сезона в первую лигу.

— Конечно, риски есть. Мы часто обсуждаем это. Директор «Крумкачоў» Денис Шунто заражает своим «странным оптимизмом». Он стимулирует, в нем я вижу уверенность в том, что он сделает так, чтобы команда играла. Ему верят игроки, эти парни готовы ответить за то, что мы делаем вместе. Очень хочется в какой-то степени доказать, определить для себя, что не все в этом мире измеряется бюджетами. Я верю, что если мы проведем хорошую работу с болельщиками, выведем клубный маркетинг на тот уровень, на котором по идее он и должен находиться, то все будет хорошо. Чтобы матч был похож на событие в жизни страны, а не жалким зрелищем для сотни человек. Чтобы матч «Крумкачы» — «Городея» собирал аншлаг.

— Твоя мотивация только в идейности? А как же финансовый вопрос?

—Конечно, я не хочу заниматься благотворительностью, и не могу это делать. У меня семья, я нуждаюсь в материальном подтверждении своего вклада. Это, кстати, тоже один из определяющих моментов. Показать, что если ты делаешь свою работу профессионально и получаешь в итоге результат, то все это должно вознаграждаться. Но мы делаем сноску на страну, ситуацию и команду. Я готов рискнуть и работать в имеющихся условиях.



Сейчас все строится на идейности и какой-то вере в том, что за это воздастся. У нас весь дизайнерский отдел создан из тех добровольцев-волонтеров, которые в свободное время, где-то даже ущемляя основную работу, делают все профессионально. Во-первых, чувствуя, что это интересный проект. Во-вторых, это серьезный опыт в спортивном маркетинге, который в белорусском спорте пока что… Ну, смотри. Есть хоккейное «Динамо», гандбольный БГК и футбольный БАТЭ. Кто еще в нашем спорте может сделать «вау»? У нас нет понятия спортивного маркетинга, оно не возведено в степень профессии. «Динамо» — тот самый пример, где должны были увидеть крутой маркетинг. Там где есть деньги, это сделать проще. Где их нет, есть вызов. Нужно выкручиваться и искать варианты. Конечно, это должно оплачиваться, входить в бюджет. Но давай мы подумаем, как можно заработать маркетингом. На то он и маркетинг, в конечном счете гениальные идеи продаются.



Для чего мы работаем? Чтобы команда была симпатичная, чтобы к ней была лояльность, болельщики ходили на матчи. Чем больше зрителей, тем выгоднее спонсорам сотрудничать с клубом. Чем больше спонсоров, тем очевиднее для них вложение денег. Чем интереснее команда для людей, тем привлекательнее она для инвестиций. Вот это моя задача — создать привлекательную команду для инвестиций. Чтобы пришел спонсор и не просто отдал сто тысяч, сказав: «Берите, нам нравится команда». А чтобы отдал и понимал, как все работает, что это принесет ему отдачу тоже.



Еще очень важно, как будет играть команда. На самом деле все взаимосвязано. Предвкушаю старт сезона, очень жду первой домашней игры с «Витебском». Очень хочется, чтобы команда увидела наши усилия по продвижению, поддержала порыв.

— В 35 ты впервые пришел в хоккей, в 42 — в футбол. Это необычно.

— В этом тоже для меня есть челлендж. Я не фанат футбола, но и не был фанатом хоккея. За семь лет я не стал экспертом, но кое в чем разобрался. Каждый должен быть профессионалом в своем деле. Понимаю, что нельзя делать хороший спортивный маркетинг, если не разбираешься в спорте. И мне действительно придется узнать о каких-то вещах, без которых я не смогу делать все правильно. Все люди переживают и боятся ошибок. Но если ты настолько будешь запуган, что не сможешь выйти на поле и сказать «Привет, “Крумкачы”!», то тогда не надо заниматься этим в принципе. Можешь идти в теплый офис и сидеть там. Повторюсь, я не планирую быть ведущим в «Крумкачах», хотя если будет нужно, то смогу. В этом плане я давно хотел перейти на пенсию, передать эстафету тому, кто готов ее принять. Сейчас же вижу для себя задачу интереснее, а именно организовывать всю работу, поставить на ноги весь этот механизм спортивного маркетинга, который должен заработать.



Я искренне не понимаю, почему-то, чем мы сейчас занимаемся в «Крумкачах», никто до нас не делал в белорусском футболе. Хотя это очевидные вещи. Почему раньше не было такого волонтерского и народного духа? Может, попросту не было такой команды? Я искренне верю, что мы всколыхнем белорусский футбольный стандарт и предвкушаю все это. Честно говоря, мне даже обидно, что стадион, на котором играют «Крумкачы», вмещает только три тысячи зрителей. Да, эту цифру еще собрать нужно, для отдельных клубов она — предел мечтаний. А мы, глядишь, когда-нибудь возьмем в аренду «Борисов-Арену» и соберем ее :) А, может, к тому времени достроят и в Минске что-нибудь. У нас куча амбициозных планов и море идей — от сумасшедших до очень сумасшедших. И если мы хотя бы половину из них воплотим, вот увидишь, мы к этому разговору еще сможем вернуться.

— Если придешь на «Минск-Арену» поддержать «Динамо» и к тебе подойдет новый ведущий, который протянет микрофон, что скажешь 15-тысячной аудитории?