Максим Югов: для Беларуси «Динамо» — отдушина, возможность на время забыть о бытовухе
Голос «Минск-Арены» Максим Югов — о том, как влюбиться в хоккей в 35 лет, феномене «Динамо», эмоциональной усталости, оптимизме Дениса Шунто и мечтах с «Крумкачамі» собрать «Борисов-Арену».
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Видимо, что-то случилось...
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Максима Югова знает и любит каждый болельщик «Динамо». Вот уже семь лет его голос сопровождает яркие победы и досадные неудачи «зубров» на «Минск-Арене». Широкая популярность шоумена объяснима — та искренность, с которой Югов работает с болельщиками «Динамо», никого не оставляет равнодушной. Однако стоило ему засветиться на матчах футбольных «Крумкачоў», как поклонники «зубров» тут же потребовали объяснений. Что же это, спортивная ревность? Корреспондент pressball.by в часовой беседе с Максом Юговым разобрался в ситуации, отмотав для старта временную пленку на семь лет…
— Помнишь свой первый матч на «Минск-Арене» в качестве ведущего?
— О, да. Выхожу на лед и говорю болельщикам: «Вы готовы ко второму тайму?»
Да, это косяк, но ошибка милая. Я был абсолютным профаном в хоккее, однако за плечами имел богатый опыт проведения всего, что горит. Новичок в хоккее, но в области коммуникации, проведения мероприятий и работы с людьми к 35 годам достиг достаточно многого. А учиться я всегда любил. Вот тебе показательная история. Знаешь Сашу Кривошеева, он же Саша Помидоров? Это наш прославленный радиодиджей. В свой первый год работы с «Динамо» я много путешествовал по миру,
Так вот, я нахожусь заграницей и читаю форум. А там пишут: «Верните Югова! Что это за новичок вышел?» Тогда я понял, что можно быть суперталантливым чуваком, отличным ведущим, делать все на хорошем уровне и в
— Но ведь избежать ошибок, пусть и милых, как ты сказал, в любом деле невозможно.
— Ты настраиваешься на каждую игру, проверяешь и вычитываешь составы, максимально концентрируешься. Со стороны кажется, что все это ерунда: вышел, покричал, в перерыве
— Отдыхать.
— Именно! Выплеснуть негативные эмоции, покричать. Болельщики подпитываются энергией от хоккеистов, от игры, от атмосферы. Я чувствую, что тоже отдаю часть энергетики. Вот тебе пример. На одной из последних игр «регулярки» делал свою работу, но обратного эффекта от зрителей не получал. Это ужасное чувство. Вроде бы каждый матч одно и то же, но реакция болельщиков совершенно разная. Арена — живой организм. Не позавтракал с утра, пришел, не зарядился, не настроился. Это сразу читается. По первым откликам можно судить о том, с каким настроением пришел народ. Если команду встречают вяло, не хлопают игрокам на зачитывании составов — с командой болельщиков не сыграешь. И это очень заразно. Не может быть такого, чтобы тысяча болела, а четырнадцать — нет. Или все, или тухляк.
— Цитата из твоего интервью: «Динамо» — это не популизм и не мода". Тогда что это?
— Я посвятил семь лет тому, чтобы понять, что такое болельщик «Динамо» и почему к команде такая преданная любовь.
— Семь лет назад любовь уже была преданная?
— Да, я пришел и офигел просто! «Динамо» — это хорошо сделанный, правильный коммерческий проект. Если ты не подходишь к делу с профессионализмом, не угадываешь эмоции и пожелания болельщиков, не отвечаешь их каждодневным требованиям, то не сможешь поднять команду до такой степени популярности. Это еще одна причина, почему мне настолько интересно и полезно было вращаться в этой области. В клубе очень хорошо и правильно построена работа маркетинга, которая менялась со временем, разные люди приходили… Я хорошо помню период работы с Лидией Семеновой. Она подняла в 2010-м планку на такой уровень, что сейчас во многом «Динамо» идет по накатанной. Теперь ты уже не имеешь права опускаться ниже, иначе болельщики не поймут.
— Какое место в твоем сердце занимает «Динамо»?
— Если бы мне
Нельзя работать в клубе, если ты сердцем не принадлежишь ему. Ничего не получится, если не пропустишь через себя команду. Поэтому «Динамо» для меня навсегда останется феноменом, который я хотел понять, ощутить внутри. Согласись, «Динамо» — чуточку больше, чем просто команда, за которую болеет
— Соглашусь, держа в уме тот чудесный флешмоб в честь твоего дня рождения.
— Это одно из ярчайших воспоминаний. Друзья вместе с моей семьей устроили поздравление, которое я никогда не забуду. Уверен, они тоже его запомнят на всю жизнь. Ты бы видел, с какими глазами эти ребята вышли на лед, когда их окружало 15 тысяч зрителей. Это был подарок мне, но я очень хорошо понимаю, что чувствовала банда, которая плясала на арене.
— Вспомни еще одну приятную историю.
— Мне очень нравится одна легендарная бабушка, которая ходит на арену. Ей под 80 лет, внук играет в школе «Динамо», а она в платочке каждую встречу болеет и переживает за «зубров». Ее
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— По сути, ты семь лет занимаешься одним и тем же.
— Так и есть. Есть серьезная наработка опыта, ежегодные шажки вперед. Но, по сути, как я семь лет назад пришел в клуб, так семь лет и ведущий. «Динамо» — это потолок стремления человека по работе в спортивном клубе. Но это не мой челлендж. Освоив этот уровень, мне хочется изменений. Каждый год после
И тут для меня открылся феномен «Крумкачоў». Я прочел красивую историю народной команды, которая собралась по сути во дворе и вышла в высшую лигу. Эта история чертовски мне близка и симпатична настолько, что я почувствовал желание в ней участвовать. Знаешь, такое внутренне ощущение, когда не можешь объяснить словами, но тебя влечет — своеобразная любовь. Ты можешь быть вместе с командой, которая в начале пути, и не просто наблюдать со стороны, как она растет, занимает третье место в «вышке», выходит в еврокубки… Тут ты видишь, как все это рождается на твоих глазах. Если ты можешь в этом участвовать — круто!
Я отправился на одну из игр и поймал себя на мысли — прихожу на стадион, имея телефоны учредителей «Крумкачоў",
— Чем ты будешь заниматься в «Крумкачах»?
— Моя сверхзадача, она же маркетинговая миссия: заставить людей почувствовать, что покупка билета на матч «Крумкачоў» — это помощь команде, это важное дело. Мне хочется помочь проекту, быть его участником. Почему? Возможно, потому что команда необычная. Я наблюдаю этот очень непростой период в жизни клуба и вижу, что для меня это очередной вызов. Это мегамотивация, понимаешь?
— Это сложно понять. Ты сам сказал, что «Динамо» — это потолок. Выходит, сделал несколько шагов назад и радуешься?
— Нет, ты что! Я сделал большой шаг вперед. Я на подъеме, потому что понимаю: от меня теперь
— Так ты будешь параллельно заниматься и хоккейным «Динамо», и футбольными «Крумкачамі"?
Мне бы так хотелось. «Динамо» не занимало 80 процентов моего времени, это было достаточно дозированная часть в моем расписании. Прийти, отвести матч, поучаствовать в акции. Я в любом случае остаюсь рядом с командой, потому что это часть моей жизни. Семь лет — это много. Если меня пригласят вести на следующий сезон, конечно, приду. Мы здесь говорим про нормальную человеческую ревность. Спортивную ревность. Мне интересно, насколько мои ощущения, эмоции и все это поймет руководство «Динамо».
Я вольный человек, у меня нет контракта. Мне поступали предложения от разных футбольных клубов, мол, приди, поработай у нас ведущим. Но не складывалось по разным мотивам. Я не иду в «Крумкачы» работать ведущим, это был бы дауншифтинг. Я просто хочу заниматься тем, что мне нравится, и я думаю, что это может получиться.
— Спортивным маркетингом?
— Да. В «Крумкачы» я иду делать большое дело. Это не просто маркетинг и не просто креативный отдел. Это построение работы команды с болельщиками. Чтобы ты понимал, сейчас в «Крумкачах» создается очень интересная и амбициозная команда, которая готова вывести клуб с точки зрения работы с болельщиками, подачи информации, презентации команды во всех смыслах, организации работы на матчах, работы со СМИ и другими сторонними организации на необычный уровень для белорусского футбола. И вот это то, что является для меня челенджом. То, что сейчас происходит, например, абонементы… Нам уже говорят: «Эй, пацаны, такого же не было. Это нонсенс. От БАТЭ могли ожидать такого, но чтобы
— Тебе не кажется, что этот энтузиазм может легко выветриться из твоей головы? Например, если «Крумкачы» вылетят в конце сезона в первую лигу.
— Конечно, риски есть. Мы часто обсуждаем это. Директор «Крумкачоў» Денис Шунто заражает своим «странным оптимизмом». Он стимулирует, в нем я вижу уверенность в том, что он сделает так, чтобы команда играла. Ему верят игроки, эти парни готовы ответить за то, что мы делаем вместе. Очень хочется в
— Твоя мотивация только в идейности? А как же финансовый вопрос?
—Конечно, я не хочу заниматься благотворительностью, и не могу это делать. У меня семья, я нуждаюсь в материальном подтверждении своего вклада. Это, кстати, тоже один из определяющих моментов. Показать, что если ты делаешь свою работу профессионально и получаешь в итоге результат, то все это должно вознаграждаться. Но мы делаем сноску на страну, ситуацию и команду. Я готов рискнуть и работать в имеющихся условиях.
Сейчас все строится на идейности и
Для чего мы работаем? Чтобы команда была симпатичная, чтобы к ней была лояльность, болельщики ходили на матчи. Чем больше зрителей, тем выгоднее спонсорам сотрудничать с клубом. Чем больше спонсоров, тем очевиднее для них вложение денег. Чем интереснее команда для людей, тем привлекательнее она для инвестиций. Вот это моя задача — создать привлекательную команду для инвестиций. Чтобы пришел спонсор и не просто отдал сто тысяч, сказав: «Берите, нам нравится команда». А чтобы отдал и понимал, как все работает, что это принесет ему отдачу тоже.
Еще очень важно, как будет играть команда. На самом деле все взаимосвязано. Предвкушаю старт сезона, очень жду первой домашней игры с «Витебском». Очень хочется, чтобы команда увидела наши усилия по продвижению, поддержала порыв.
— В 35 ты впервые пришел в хоккей, в 42 — в футбол. Это необычно.
— В этом тоже для меня есть челлендж. Я не фанат футбола, но и не был фанатом хоккея. За семь лет я не стал экспертом, но кое в чем разобрался. Каждый должен быть профессионалом в своем деле. Понимаю, что нельзя делать хороший спортивный маркетинг, если не разбираешься в спорте. И мне действительно придется узнать о
Я искренне не понимаю,
— Если придешь на «Минск-Арену» поддержать «Динамо» и к тебе подойдет новый ведущий, который протянет микрофон, что скажешь 15-тысячной аудитории?
— Думаю, ничего не нужно будет говорить. Если предположить, что у меня с «Динамо» не срастется на следующий сезон, то скажу следующее: «Спасибо, это было круто. Я
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