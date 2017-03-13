Два по 0−3? Полуфиналы Востока могут лишиться интриги

«Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск)

Вторая игра, в отличие от стартового поединка серии, получилась крайне нервной и напряжённой. Астанинцы смогли сделать нужные выводы из первой встречи, и в этом поединке они предстали командой, которой по силам не только сыграть на равных, но и вырвать победу в гостях у чемпиона. Это же подметил и форвард хозяев Евгений Тимкин: «Наверняка они переосмыслили какие-то моменты, посмотрели видео, лезли на ворота. Изменилась команда. Сегодня было тяжелее прорваться к воротам, много блокированных бросков». Собственно, это почти и получилось сделать — по ходу второго периода Доус и Сен-Пьер перевернули игру и помогли своему коллективу повести в счёте, а исход матча решился только в овертайме. Вообще, эту встречу можно смело назвать битвой первых звеньев, потому что до определённого момента именно они приносили своим командам результат. А нападающий «Магнитки» Данис Зарипов даже оформил хет-трик. В этом плане коллектив Ильи Воробьёва смотрится ровнее — все пятёрки в состоянии взять игру на себя.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 13.03.2017, 16:30 -:- Барыс Металлург Мг

«Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм. Я говорил после прошлого матча, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу. Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец. И со словами белорусского специалиста трудно не согласиться. Если команда продолжит играть в том же ключе, то вполне возможно, что какую-то игру в этой серии она и зацепит. И даже не одну.



Как может сложиться третий матч? Безусловно, переполненные трибуны в Астане, поверившие в успех команды после прошлой встречи, погонят своих любимцев вперёд. Но тут важно не потерять голову в атакующем порыве и учесть, что «Металлург» силён в контратаках и в состоянии наказать за малейшую ошибку в обороне. Да и в целом это более искушённый кубковый боец, бывавший в разных ситуациях и знающий, как из них выпутываться. Можно констатировать, что нас ожидает интересный хоккей.



Наш прогноз: рискнём предположить, что «Барыс» размочит счёт в серии.

Хоккей КХЛ 2016-2017 1/2 финала конференций, 13.03.2017, 19:00 -:- Ак Барс Авангард