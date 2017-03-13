Два по 0−3? Полуфиналы Востока могут лишиться интриги
В третьих матчах полуфинальных противостояний на Востоке «Барыс» навяжет борьбу «Магнитке», а «Ак Барс» сделает шаг к финалу конференции.
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«Барыс» — «Металлург» (Магнитогорск)
Вторая игра, в отличие от стартового поединка серии, получилась крайне нервной и напряжённой. Астанинцы смогли сделать нужные выводы из первой встречи, и в этом поединке они предстали командой, которой по силам не только сыграть на равных, но и вырвать победу в гостях у чемпиона. Это же подметил и форвард хозяев Евгений Тимкин: «Наверняка они переосмыслили
«Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм. Я говорил после прошлого матча, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу. Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов», — сказал на послематчевой
Как может сложиться третий матч? Безусловно, переполненные трибуны в Астане, поверившие в успех команды после прошлой встречи, погонят своих любимцев вперёд. Но тут важно не потерять голову в атакующем порыве и учесть, что «Металлург» силён в контратаках и в состоянии наказать за малейшую ошибку в обороне. Да и в целом это более искушённый кубковый боец, бывавший в разных ситуациях и знающий, как из них выпутываться. Можно констатировать, что нас ожидает интересный хоккей.
Наш прогноз: рискнём предположить, что «Барыс» размочит счёт в серии.
«Ак Барс» — «Авангард»
Команды приехали в Казань после двух побед казанского клуба в Омске, причём они были достигнуты похожим образом. «Ястребы» атаковали, пытались с разных позиций пробить казанскую оборону, но им постоянно
Серия переехала в столицу Татарстана, и здесь хозяева площадки могут сыграть чуть больше в атаку, что, разумеется, добавит игре привлекательности. Беда «Авангарда» в том, что команде не хватает внутренних резервов для перестройки атакующей игры. «Шансов было много. Не забили ничего. Уже,
Наш прогноз: «Ак Барс» одержит третью победу в серии.
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