Заседание наблюдательного совета ХК «Сибирь» пройдет 17 марта
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Сибирь», на котором будут обсуждаться финансовые проблемы, в том числе связанные с задолженностью по зарплате игрокам, пройдет 17 марта. Об этом ТАСС сообщил руководитель попечительского совета клуба Дмитрий Босов.
Новосибирский клуб на протяжении довольно длительного времени имеет финансовые проблемы. В январе сообщалось, что «Сибирь» расплатилась с игроками за октябрь.
«Определенные сложности есть, но
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