Заседание наблюдательного совета ХК «Сибирь» пройдет 17 марта

Новосибирский клуб на протяжении довольно длительного времени имеет финансовые проблемы. В январе сообщалось, что «Сибирь» расплатилась с игроками за октябрь.

«Определенные сложности есть, но каких-то фатальных проблем они не несут. Ведется плановая работа со спонсорами, и все проблемы, я имею ввиду и долги по зарплате, в необходимые сроки будут решены, — сказал Босов. — В пятницу у нас будет наблюдательный совет, и необходимые решения на нем будут приняты».