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13 марта 2017, 10:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Заседание наблюдательного совета ХК «Сибирь» пройдет 17 марта

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание наблюдательного совета хоккейного клуба «Сибирь», на котором будут обсуждаться финансовые проблемы, в том числе связанные с задолженностью по зарплате игрокам, пройдет 17 марта. Об этом ТАСС сообщил руководитель попечительского совета клуба Дмитрий Босов.

Новосибирский клуб на протяжении довольно длительного времени имеет финансовые проблемы. В январе сообщалось, что «Сибирь» расплатилась с игроками за октябрь.

«Определенные сложности есть, но каких-то фатальных проблем они не несут. Ведется плановая работа со спонсорами, и все проблемы, я имею ввиду и долги по зарплате, в необходимые сроки будут решены, — сказал Босов. — В пятницу у нас будет наблюдательный совет, и необходимые решения на нем будут приняты».

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МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Сибирь» рассчитывает определиться с новым главным тренером команды после окончания нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщил руководитель попечительского совета клуба Дмитрий Босов.
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