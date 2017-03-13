ХК «Сибирь» определится с главным тренером после плей-офф
МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Сибирь» рассчитывает определиться с новым главным тренером команды после окончания нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщил руководитель попечительского совета клуба Дмитрий Босов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Сибири», о чем было объявлено 20 февраля. Новосибирский клуб не сумел выйти в этом году в
«По тренеру мы дождемся окончания
По словам Босова, клуб также ведет переговоры с рядом игроков, чтобы оставить их в команде. По окончании сезона заканчиваются контракты у лучших бомбардиров команды Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова, которыми, по информации ряда СМИ, интересуется ЦСКА. Также сообщается, что нападающий Степан Санников, у которого еще действует соглашение, может перейти в СКА по окончании сезона.
«Мы ведем переговоры со всеми игроками для того, чтобы оставить их. Результаты пока сложно предсказать, но мы предпринимаем усилия, чтобы сохранить состав, — сказал Босов. — Что касается того, удастся ли нам оставить Шалунова и Шумакова, то шанс всегда есть».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter