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13 марта 2017, 9:55 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ХК «Сибирь» определится с главным тренером после плей-офф

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Сибирь» рассчитывает определиться с новым главным тренером команды после окончания нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщил руководитель попечительского совета клуба Дмитрий Босов.

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера Сибири в конце февраля. Увеличить
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Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Сибири», о чем было объявлено 20 февраля. Новосибирский клуб не сумел выйти в этом году в плей-офф.

«По тренеру мы дождемся окончания плей-офф, сейчас ведутся плановые переговоры со многими кандидатами, — сказал Босов. — У нас очень большой список кандидатов — в основном, это российские специалисты, но есть и иностранцы».

По словам Босова, клуб также ведет переговоры с рядом игроков, чтобы оставить их в команде. По окончании сезона заканчиваются контракты у лучших бомбардиров команды Максима Шалунова, Сергея Шумакова и Константина Окулова, которыми, по информации ряда СМИ, интересуется ЦСКА. Также сообщается, что нападающий Степан Санников, у которого еще действует соглашение, может перейти в СКА по окончании сезона.

«Мы ведем переговоры со всеми игроками для того, чтобы оставить их. Результаты пока сложно предсказать, но мы предпринимаем усилия, чтобы сохранить состав, — сказал Босов. — Что касается того, удастся ли нам оставить Шалунова и Шумакова, то шанс всегда есть».

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