ХК «Сибирь» продлил контракт с нападающим Первушиным
В составе новосибирской команды воспитанник омской хоккейной школы нападающий забил один гол, рассказала
пресс-служба клуба.
ХК «Сибирь» продлил контракт с нападающим Первушиным, об этом сообщает
Контракт с Владимиром Первушиным продлён до конца сезона 2017/2018.
«В нашу команду форвард перешел по ходу сезона 2016/2017 и сыграл 32 матча. Статистика выступления такова: 1+0, 8 минут штрафа, плюс/минус равен -4, а среднее игровое время 11:51», — говорится в сообщении
Первушин — воспитанник омской хоккейной школы, за «Авангард» в КХЛ сыграл 225 матчей, в Кубке Гагарина — 60.
Помимо омского клуба, в карьере Первушина еще три клуба — «Югра», «Адмирал» и «Амур».
Всего в матчах регулярных сезонов КХЛ Владимир набрал 51 очков (25+26), в Кубке Гагарина 2 (1+1).
Достижения — бронзовый призер чемпионата России 2007 года. Серебряный призер КХЛ в сезоне 2011/2012 года. Серебряный призер Континентального Кубка 2007 года. Чемпион регулярного чемпионата КХЛ 2010−2011. Обладатель Кубка Континента 2011 года. Обладатель Кубка Восточной конференции 2012 года.
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