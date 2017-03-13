Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29051397/
13 марта 2017, 1:03 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Александр Пашков: Гол Кутейкина — ирония судьбы

Бывший вратарь, олимпийский чемпион-72 и чемпион СССР прокомментировал итоги очередных матчей полуфиналов конференций.

Олимпийский чемпион-72 и чемпион СССР прокомментировал итоги полуфиналов конференций. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

— Можно сказать, что решения арбитров серьезно повлияли на ход московского матча или дело в классной реализации СКА?

— Не сказал бы, что арбитры принимали решению в чью-то пользу или грубо ошибались, вовремя вмешивались в игру. Не было растерянности и глупости. В большинстве случаев они фиксировали нарушения. В большей степени в поражении виноваты сами динамовцы, которые за два пятиминутных большинства не смогли ничего сделать. СКА снова реализовал лишнего и в очередной раз за счет этого выиграл матч. Этот аспект стал решающим в каждом матче этой серии.

— После третьего гола с красной линии в этом плей-офф можно ли говорить о феномене Андрея Кутейкина?

— Гол от красной линии — ирония судьбы. Видел их всего несколько раз. Помню, как Жак Плант пропустил бросок с чужой половины площадки, когда играл за «Торонто». Правда, ему было уже 40 лет. У Бирюкова в первом раунде сказалась нехватка мастерства. Что касается Коскинена, мне кажется, дело в его усталости — он провел три игры за пять дней, — нехватке внимания и ошибке в технике. Непонятно, почему сегодня финн не поставил руку под шайбу. Он вроде бы ее стал ловить, но, в конце концов, она прошла.

— В следующем матче велика вероятность появления Шестеркина в воротах?

— За заслуги в регулярке ставить не будут. Сейчас все на кону. Риск здесь неуместен, и мне кажется, будет играть Коскинен, потому что при всех ошибках он выигрывает. Шестеркин сейчас может на новенького усугубить ситуацию. Надо доверять вратарю и понимать, почему он ошибается.

— «Авангард» и «Ак Барс» демонстрируют не самый зрелищный хоккей. Изменится ли это в казанских играх?

— В плей-офф команды рискуют по минимуму, и тактику строят с уклоном в оборону. Игра вряд ли изменится, для этого требуется время и другие исполнители. Варьирование построений доступно только мастерам, а не подмастерьям. Для победы Билялетдинов, как и другие, использует все доступные средства.

— Что может Федор Канарейкин противопоставить оборонительной модели «Ак Барса»?

— Омск оказался у черты, и Канарейкину действительно надо что-то делать, ведь счет уже 0−2. Третий проигрыш поставит команду на грань выбывания. Нужны неожиданные ходы, на них способны хоккеисты и тренеры в критических ситуациях, но не всегда на это решаются.

— Что скажете о перспективах серии «Локомотива» и лидера Запада — ЦСКА?

— Победа ярославцев во втором матче оказалась неожиданной, поскольку я прогнозировал большее преимущество ЦСКА в серии. По игре слабость армейцев в прямолинейной тактике. Соперник приспосабливается к этому и извлекает выгоду из безудержной атаки москвичей. «Локомотив» сумел из-под этого давления забить четырежды, может еще раз наказать, и тогда положение в серии сравняется.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

Артем Дзюба: "Это беспредел. Не видел, чтобы так убивали команду, особенно "Зенит"

Во время игры с "Барселоной" Айтекин послал футболистов "ПСЖ"

Смотрите, кто стал главным тренером "Лестера"