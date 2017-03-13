Александр Пашков: Гол Кутейкина — ирония судьбы
Бывший вратарь, олимпийский чемпион-72 и чемпион СССР прокомментировал итоги очередных матчей полуфиналов конференций.
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Видимо, что-то случилось...
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— Можно сказать, что решения арбитров серьезно повлияли на ход московского матча или дело в классной реализации СКА?
— Не сказал бы, что арбитры принимали решению в
— После третьего гола с красной линии в этом
— Гол от красной линии — ирония судьбы. Видел их всего несколько раз. Помню, как Жак Плант пропустил бросок с чужой половины площадки, когда играл за «Торонто». Правда, ему было уже 40 лет. У Бирюкова в первом раунде сказалась нехватка мастерства. Что касается Коскинена, мне кажется, дело в его усталости — он провел три игры за пять дней, — нехватке внимания и ошибке в технике. Непонятно, почему сегодня финн не поставил руку под шайбу. Он вроде бы ее стал ловить, но, в конце концов, она прошла.
— В следующем матче велика вероятность появления Шестеркина в воротах?
— За заслуги в регулярке ставить не будут. Сейчас все на кону. Риск здесь неуместен, и мне кажется, будет играть Коскинен, потому что при всех ошибках он выигрывает. Шестеркин сейчас может на новенького усугубить ситуацию. Надо доверять вратарю и понимать, почему он ошибается.
— «Авангард» и «Ак Барс» демонстрируют не самый зрелищный хоккей. Изменится ли это в казанских играх?
— В
— Что может Федор Канарейкин противопоставить оборонительной модели «Ак Барса»?
— Омск оказался у черты, и Канарейкину действительно надо
— Что скажете о перспективах серии «Локомотива» и лидера Запада — ЦСКА?
— Победа ярославцев во втором матче оказалась неожиданной, поскольку я прогнозировал большее преимущество ЦСКА в серии. По игре слабость армейцев в прямолинейной тактике. Соперник приспосабливается к этому и извлекает выгоду из безудержной атаки москвичей. «Локомотив» сумел
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