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— Можно сказать, что решения арбитров серьезно повлияли на ход московского матча или дело в классной реализации СКА?

— Не сказал бы, что арбитры принимали решению в чью-то пользу или грубо ошибались, вовремя вмешивались в игру. Не было растерянности и глупости. В большинстве случаев они фиксировали нарушения. В большей степени в поражении виноваты сами динамовцы, которые за два пятиминутных большинства не смогли ничего сделать. СКА снова реализовал лишнего и в очередной раз за счет этого выиграл матч. Этот аспект стал решающим в каждом матче этой серии.

— После третьего гола с красной линии в этом плей-офф можно ли говорить о феномене Андрея Кутейкина?

— Гол от красной линии — ирония судьбы. Видел их всего несколько раз. Помню, как Жак Плант пропустил бросок с чужой половины площадки, когда играл за «Торонто». Правда, ему было уже 40 лет. У Бирюкова в первом раунде сказалась нехватка мастерства. Что касается Коскинена, мне кажется, дело в его усталости — он провел три игры за пять дней, — нехватке внимания и ошибке в технике. Непонятно, почему сегодня финн не поставил руку под шайбу. Он вроде бы ее стал ловить, но, в конце концов, она прошла.

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— В следующем матче велика вероятность появления Шестеркина в воротах?

— За заслуги в регулярке ставить не будут. Сейчас все на кону. Риск здесь неуместен, и мне кажется, будет играть Коскинен, потому что при всех ошибках он выигрывает. Шестеркин сейчас может на новенького усугубить ситуацию. Надо доверять вратарю и понимать, почему он ошибается.

— «Авангард» и «Ак Барс» демонстрируют не самый зрелищный хоккей. Изменится ли это в казанских играх?

— В плей-офф команды рискуют по минимуму, и тактику строят с уклоном в оборону. Игра вряд ли изменится, для этого требуется время и другие исполнители. Варьирование построений доступно только мастерам, а не подмастерьям. Для победы Билялетдинов, как и другие, использует все доступные средства.

— Что может Федор Канарейкин противопоставить оборонительной модели «Ак Барса»?

— Омск оказался у черты, и Канарейкину действительно надо что-то делать, ведь счет уже 0−2. Третий проигрыш поставит команду на грань выбывания. Нужны неожиданные ходы, на них способны хоккеисты и тренеры в критических ситуациях, но не всегда на это решаются.

— Что скажете о перспективах серии «Локомотива» и лидера Запада — ЦСКА?