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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29050785/
12 марта 2017, 22:53 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Майоров: Арбитры поняли, что виноваты перед СКА, и сломали «Динамо» игру

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров крайне разочарован работой судей в матчах Кубка Гагарина. И призывает их брать пример с НХЛ.

— Мне очень не понравилось, что творилось на льду в матче «Динамо» со СКА, — заявил Борис Майоров. — Ведь все началось с того, что против Дацюка грязно сыграл динамовец Карсумс. Но судьи на это нарушение никак не прореагировали! Конечно, Павел обозлился, хоть на него это и не похоже. Значит на нем действительно сфолили очень серьезно.

Следствием этой судейской ошибки стал самосуд, который капитан СКА устроил над первым попавшимся под руку динамовцем. А чего еще было ждать? И вот это удаление рефери уже не пропустили — удалили Дацюка до конца матча.

Тут судьи поняли, что грубо напартачили в ущерб СКА. Что рыльце у них в пушку. И начали разворачивать ситуацию в обратную сторону — искать, за что бы наказать уже «Динамо».

Сперва выгнали с площадки Кашпара за возню с Широковым у борта, хотя в том эпизоде армеец первым подъехал и толкнул динамовца. Затем на ровном месте придрались к Терещенко….

В итоге москвичи остались втроем против пятерки питерцев. И это в ключевой момент матча, когда хозяева вели 2:1! Армейская спецбригада грамотно реализовала лишнего сперва разыграв «5 на 3», а затем и «5 на 4». И ситуация на площадке кардинально изменилась. Надо признать, не без помощи арбитров.

Вообще у меня сложилось впечатление, что наши игроки в плей-офф бьются не на жизнь, а на смерть. О его величестве хоккее, о красоте игры все забыли. Лупят соперника почем зря! Я сейчас не только о динамовцах и армейцах говорю. В паре ЦСКА с «Локомотивом» — тоже самое. Самая главная задача — врезаться в соперника посильнее. И судьи словно нарочно подталкивают хоккеистов к еще более ожесточенным действиям друг против друга.

Я бы хотел обратиться и к арбитрам, и к игрокам — посмотрите, что сегодня происходит в НХЛ. Там на первом месте — мастерство. И рефери дают людям возможность проявить его за счет строгого, но справедливого судейства.

У нас же чем дальше плей-офф, чем напряженнее и ответственнее матчи — тем хуже! Хоть кто-нибудь за этим следит? Какие-то меры принимает? Мы же потом на международных турнирах из-за этого страдаем. К нормальному жесткому судейству там просто не готовы.

Арбитры, повторюсь, сперва напортачат, а потом начинают «исправляться». Ведь и в воскресном матче «Локомотива» с ЦСКА ярославцев в третьем периоде дважды оставляли втроем. Причем, одно удаление было такое сомнительное, что просто жутко. А потом начали наказывать москвичей — чтоб штрафное время подравнять.

Ну что это такое?

Я уже заранее могу предсказать — после каких судейских ошибок начнутся удаления в обратную сторону. И это происходит постоянно! Хотя и создает еще большую несправедливость на площадке и бросается в глаза. Да и по арбитру видно, что он растерян и уже не знает какую линию гнуть.

Вроде и зарплаты у судей хорошие, форма красивая, катаются неплохо… Не то, что в наше время. А от работы их толку никакого.

Пусть смотрят, как в НХЛ играют!

12.03.2017 17:00 Зрители 11064 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:4 СКА
(1:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39) Микко Коскинен
1-й период
03:35 Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
07:33 Денис Кокарев
Александр Дергачев 07:33
Ярно Коскиранта (С. Плотников) 09:43
12:13 Мартиньш Карсумс
Илья Ковальчук 12:13
2-й период
24:06 Мартиньш Карсумс
34:17 Андрей Кутейкин
Павел Дацюк 35:26
Павел Дацюк 35:26
37:57 Лукаш Кашпар
37:57 Лукаш Кашпар
3-й период
40:28 Алексей Терещенко
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 41:14
Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев) 42:49
Александр Дергачев 44:20
Александр Дергачев 44:20
52:15 Дмитрий Вишневский
Илья Ковальчук (Е. Яковлев) п.в. 58:27
Статистика
35 Штрафное время 54
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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