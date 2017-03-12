Борис Майоров: Арбитры поняли, что виноваты перед СКА, и сломали «Динамо» игру
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров крайне разочарован работой судей в матчах Кубка Гагарина. И призывает их брать пример с НХЛ.
— Мне очень не понравилось, что творилось на льду в матче «Динамо» со СКА, — заявил Борис Майоров. — Ведь все началось с того, что против Дацюка грязно сыграл динамовец Карсумс. Но судьи на это нарушение никак не прореагировали! Конечно, Павел обозлился, хоть на него это и не похоже. Значит на нем действительно сфолили очень серьезно.
Следствием этой судейской ошибки стал самосуд, который капитан СКА устроил над первым попавшимся под руку динамовцем. А чего еще было ждать? И вот это удаление рефери уже не пропустили — удалили Дацюка до конца матча.
Тут судьи поняли, что грубо напартачили в ущерб СКА. Что рыльце у них в пушку. И начали разворачивать ситуацию в обратную сторону — искать, за что бы наказать уже «Динамо».
Сперва выгнали с площадки Кашпара за возню с Широковым у борта, хотя в том эпизоде армеец первым подъехал и толкнул динамовца. Затем на ровном месте придрались к Терещенко….
В итоге москвичи остались втроем против пятерки питерцев. И это в ключевой момент матча, когда хозяева вели 2:1! Армейская спецбригада грамотно реализовала лишнего сперва разыграв «5 на 3», а затем и «5 на 4». И ситуация на площадке кардинально изменилась. Надо признать, не без помощи арбитров.
Вообще у меня сложилось впечатление, что наши игроки в
Я бы хотел обратиться и к арбитрам, и к игрокам — посмотрите, что сегодня происходит в НХЛ. Там на первом месте — мастерство. И рефери дают людям возможность проявить его за счет строгого, но справедливого судейства.
У нас же чем дальше
Арбитры, повторюсь, сперва напортачат, а потом начинают «исправляться». Ведь и в воскресном матче «Локомотива» с ЦСКА ярославцев в третьем периоде дважды оставляли втроем. Причем, одно удаление было такое сомнительное, что просто жутко. А потом начали наказывать москвичей — чтоб штрафное время подравнять.
Ну что это такое?
Я уже заранее могу предсказать — после каких судейских ошибок начнутся удаления в обратную сторону. И это происходит постоянно! Хотя и создает еще большую несправедливость на площадке и бросается в глаза. Да и по арбитру видно, что он растерян и уже не знает какую линию гнуть.
Вроде и зарплаты у судей хорошие, форма красивая, катаются неплохо… Не то, что в наше время. А от работы их толку никакого.
Пусть смотрят, как в НХЛ играют!
|12.03.2017 17:00
|Зрители 11064
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Сергей Орешкин
|Олег Знарок
|Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39)
|Микко Коскинен
|1-й период
|03:35
|Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
|07:33
|Денис Кокарев
|Александр Дергачев
|07:33
|Ярно Коскиранта (С. Плотников)
|09:43
|12:13
|Мартиньш Карсумс
|Илья Ковальчук
|12:13
|2-й период
|24:06
|Мартиньш Карсумс
|34:17
|Андрей Кутейкин
|Павел Дацюк
|35:26
|Павел Дацюк
|35:26
|37:57
|Лукаш Кашпар
|37:57
|Лукаш Кашпар
|3-й период
|40:28
|Алексей Терещенко
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|41:14
|Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев)
|42:49
|Александр Дергачев
|44:20
|Александр Дергачев
|44:20
|52:15
|Дмитрий Вишневский
|Илья Ковальчук (Е. Яковлев)
|п.в.
|58:27
|35
|Штрафное время
|54
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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