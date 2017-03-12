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ШИРОКОВ НЕ МОГ ХОДИТЬ

Сергей Широков после приема Лукаша Кашпара с трудом дошел до скамейки, но не мог вздохнуть и отправился в раздевалку. Пройдя три шага по коридору, он вновь свалился.

— Я не могу идти, — крикнул он докторам.

Правда, посидев пару минут, опершись на стену, он все-таки поднялся и уже нормально добрался до раздевалки.

— Это снимать неэтично, — кинулся ко мне пресс-атташе питерского клуба.

А что неэтичного? Люди должны знать не только зарплаты хоккеистов КХЛ, но и то, какую иногда цену приходится платить.

Широков ушел, а я пошел к раздевалке «Динамо», чтобы ждать новостей об Алексее Цветкове. Его совсем недавно так ударил Павел Дацюк, что форварда увели в раздевалку и я был уверен, что он не появится.

Но Цветков вышел и вернулся на лед.

— Дыхание сбил он мне, — объяснял после игры пострадавший. — Сначала тяжело было, а потом вроде бы ничего.

Вернулись все, против кого совершали жестокие приемы. И это дало повод Олегу Знарку засомневаться в действиях судей.

— Мы ведь видео тоже смотрим, — усмехнулся он. — Не было там нарушений.

Но со стороны казалось, что было.

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У ПОДШЕНДЯЛОВА ПОТЕМНЕЛО В ГЛАЗАХ

На площадку вернулся и Артем Подшендялов, который едва не закончил встречу после удара в голову от Александра Дергачева. На вид все выглядело очень жестко.

— Я прекрасно его видел, он бежал прямо на меня, — вспоминает Подшендялов. — Но был уверен, что будет бить в плечо. А он локоть поднял и прямо в голову.

— Вы сознание не теряли?

— Немного все же потемнело в глазах, — признался нападающий. — Я потому и не встал сразу. Но на скамейке пришел в себя.

Здоровых у бело-голубых все меньше и меньше. Например, Артем Федоров так и не может восстановиться после удара от Алексея Потапова в серии с «Торпедо».

— Может быть, я к пятому матчу восстановлюсь, — пожелал себе здоровья Артем. Уверенности в его словах не было. — Жаль, конечно, что все так вышло. Я процедуры делаю. Зачем Потапов так сделал, а?

— Он хотел переломить ход встречи, — я процитировал нижегородца, так как обсуждал этот момент.

— И переломил? — усмехнулся Федоров. — Только меня вот.

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«ЭТО НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

«Динамо» и этот матч проиграл из-за собственных ошибок и судейство тут совершенно не причем. Самое смешное, что это признают даже хоккеисты клуба.

— Куда мы помчались при счете 2:1 в нашу пользу? — удивлялся тот же Подшендялов. — Все же было в наших руках.

И ведь правда. Питербуржцы играли хорошо, но сделать ничего не могли. Кроме того, бело-голубые очень хорошо разобрались с большинством СКА. И хотя пропустили в меньшинстве, там был несчастный случай.

— У нас все в порядке с меньшинством, — объясняет Алексей Терещенко. — Тут же был несчастный случай, когда Илье Никулину попало в ногу. Но питерцы ничего так создать и не смогли.

— Реализовали ваше удаление. И оно было чистым.

— Это нарушение игровой дисциплины, — чуть не покраснев, ответил Терещенко.

Курьезный момент произошел, когда к журналистам вышел Алексей Цветков.

— Как вам судейство в этом матче? — неожиданно спросили у него.

Цветков — человек опытный и не готов отдавать 300 тысяч просто так. Сказал, что на эту тему говорить не будет.

Совсем недавно динамовцы уже пострадали, ведь такую сумму выписали вице-президенту клуба Виталию Давыдову. Хотя он ничего такого и не сказал. То есть просто поставил под сомнение некоторые решения, но без оскорблений и обвинений.

— Вы платить будете? — поинтересовался я у главы пресс-службы клуба Михаила Кравченко.

— Юристы обсуждают этот вопрос, — напустил он туману.

После игры Роман Ротенберг тоже отказался говорить о судействе. Хотя, казалось, может себе позволить.

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КАК КУТЕЙКИН ЭТО ДЕЛАЕТ?

Вместо штрафов за судейство, надо бы ввести штрафы за то, что в серии между «Динамо» и СКА пресс-конференции превращаются в фарс.

— Мы довольны сегодня победой, всех с победой, спасибо, — вот и весь комментарий по матчу со стороны Олега Знарка. Коллега от него недалеко ушел.

— Все решили нюансы, — сообщил Сергей Орешкин.

Вопросы тоже задавать бессмысленно. Правда, тренер СКА хотя бы пошутил после третьей шайбы в плей-офф из средней зоны от Андрея Кутейкина.

— Вы говорили на эту тему с Микко? — узнавали у Знарка.

— Я по-фински не говорю, — признался тренер.

Кутейкин, кстати, к журналистам ни разу не вышел во время этого плей-офф. А ведь так хочется узнать, как у него это получается.

Накануне я говорил с Михаил Бирюковым из «Торпедо» по поводу таких шайб. Тем более он тоже смотрел второй матч в серии против СКА.

— Сейчас я понимаю, как надо было сыграть, — рассказывал вратарь. — Прекрасно понимаю, что нужно было страховать шайбу телом, а не надеяться только на ловушку. Но в такие моменты ты просто думаешь, что это легкий бросок и не ожидаешь подвоха.

Артем Подшендялов тоже удивлялся, как такое возможно, но потом сообщил тайну.

— Польза от таких голов знаете в чем? Кажется, что Кутейкин случайно попадает. Но и вратарей начинает трясти. Они, может быть, понимают, что справятся, а в голове у них уже появляются ненужные мысли.

Оставит ли финна в воротах Олег Знарок пока неизвестно. Все-таки команда выиграла.

— Но мы обязательно выиграем эту серию, — пообещал нападающий «Динамо» Алексей Терещенко. — Точно вам говорю — выиграем.

Ничего себе обещания!

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Парка Легенд.