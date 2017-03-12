«Динамо» — СКА: судейство не причем
В Москве прошел самый грубый матч нынешнего
плей-офф. Но несмотря на обилие удалений до конца игры (3), все хоккеисты живы-здоровы, а главный тренер СКА Олег Знарок и вовсе посчитал, что виновники в обеих командах не заслуживали таких наказаний.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ШИРОКОВ НЕ МОГ ХОДИТЬ
Сергей Широков после приема Лукаша Кашпара с трудом дошел до скамейки, но не мог вздохнуть и отправился в раздевалку. Пройдя три шага по коридору, он вновь свалился.
— Я не могу идти, — крикнул он докторам.
Правда, посидев пару минут, опершись на стену, он
— Это снимать неэтично, — кинулся ко мне
А что неэтичного? Люди должны знать не только зарплаты хоккеистов КХЛ, но и то, какую иногда цену приходится платить.
Широков ушел, а я пошел к раздевалке «Динамо», чтобы ждать новостей об Алексее Цветкове. Его совсем недавно так ударил Павел Дацюк, что форварда увели в раздевалку и я был уверен, что он не появится.
Но Цветков вышел и вернулся на лед.
— Дыхание сбил он мне, — объяснял после игры пострадавший. — Сначала тяжело было, а потом вроде бы ничего.
Вернулись все, против кого совершали жестокие приемы. И это дало повод Олегу Знарку засомневаться в действиях судей.
— Мы ведь видео тоже смотрим, — усмехнулся он. — Не было там нарушений.
Но со стороны казалось, что было.
У ПОДШЕНДЯЛОВА ПОТЕМНЕЛО В ГЛАЗАХ
На площадку вернулся и Артем Подшендялов, который едва не закончил встречу после удара в голову от Александра Дергачева. На вид все выглядело очень жестко.
— Я прекрасно его видел, он бежал прямо на меня, — вспоминает Подшендялов. — Но был уверен, что будет бить в плечо. А он локоть поднял и прямо в голову.
— Вы сознание не теряли?
— Немного все же потемнело в глазах, — признался нападающий. — Я потому и не встал сразу. Но на скамейке пришел в себя.
Здоровых у
— Может быть, я к пятому матчу восстановлюсь, — пожелал себе здоровья Артем. Уверенности в его словах не было. — Жаль, конечно, что все так вышло. Я процедуры делаю. Зачем Потапов так сделал, а?
— Он хотел переломить ход встречи, — я процитировал нижегородца, так как обсуждал этот момент.
— И переломил? — усмехнулся Федоров. — Только меня вот.
«ЭТО НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
«Динамо» и этот матч проиграл
— Куда мы помчались при счете 2:1 в нашу пользу? — удивлялся тот же Подшендялов. — Все же было в наших руках.
И ведь правда. Питербуржцы играли хорошо, но сделать ничего не могли. Кроме того,
— У нас все в порядке с меньшинством, — объясняет Алексей Терещенко. — Тут же был несчастный случай, когда Илье Никулину попало в ногу. Но питерцы ничего так создать и не смогли.
— Реализовали ваше удаление. И оно было чистым.
— Это нарушение игровой дисциплины, — чуть не покраснев, ответил Терещенко.
Курьезный момент произошел, когда к журналистам вышел Алексей Цветков.
— Как вам судейство в этом матче? — неожиданно спросили у него.
Цветков — человек опытный и не готов отдавать 300 тысяч просто так. Сказал, что на эту тему говорить не будет.
Совсем недавно динамовцы уже пострадали, ведь такую сумму выписали
— Вы платить будете? — поинтересовался я у главы
— Юристы обсуждают этот вопрос, — напустил он туману.
После игры Роман Ротенберг тоже отказался говорить о судействе. Хотя, казалось, может себе позволить.
КАК КУТЕЙКИН ЭТО ДЕЛАЕТ?
Вместо штрафов за судейство, надо бы ввести штрафы за то, что в серии между «Динамо» и СКА
— Мы довольны сегодня победой, всех с победой, спасибо, — вот и весь комментарий по матчу со стороны Олега Знарка. Коллега от него недалеко ушел.
— Все решили нюансы, — сообщил Сергей Орешкин.
Вопросы тоже задавать бессмысленно. Правда, тренер СКА хотя бы пошутил после третьей шайбы в
— Вы говорили на эту тему с Микко? — узнавали у Знарка.
— Я
Кутейкин, кстати, к журналистам ни разу не вышел во время этого
Накануне я говорил с Михаил Бирюковым из «Торпедо» по поводу таких шайб. Тем более он тоже смотрел второй матч в серии против СКА.
— Сейчас я понимаю, как надо было сыграть, — рассказывал вратарь. — Прекрасно понимаю, что нужно было страховать шайбу телом, а не надеяться только на ловушку. Но в такие моменты ты просто думаешь, что это легкий бросок и не ожидаешь подвоха.
Артем Подшендялов тоже удивлялся, как такое возможно, но потом сообщил тайну.
— Польза от таких голов знаете в чем? Кажется, что Кутейкин случайно попадает. Но и вратарей начинает трясти. Они, может быть, понимают, что справятся, а в голове у них уже появляются ненужные мысли.
Оставит ли финна в воротах Олег Знарок пока неизвестно.
— Но мы обязательно выиграем эту серию, — пообещал нападающий «Динамо» Алексей Терещенко. — Точно вам говорю — выиграем.
Ничего себе обещания!
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка Легенд.
|12.03.2017 17:00
|Зрители 11064
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Сергей Орешкин
|Олег Знарок
|Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39)
|Микко Коскинен
|1-й период
|03:35
|Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
|07:33
|Денис Кокарев
|Александр Дергачев
|07:33
|Ярно Коскиранта (С. Плотников)
|09:43
|12:13
|Мартиньш Карсумс
|Илья Ковальчук
|12:13
|2-й период
|24:06
|Мартиньш Карсумс
|34:17
|Андрей Кутейкин
|Павел Дацюк
|35:26
|Павел Дацюк
|35:26
|37:57
|Лукаш Кашпар
|37:57
|Лукаш Кашпар
|3-й период
|40:28
|Алексей Терещенко
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|41:14
|Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев)
|42:49
|Александр Дергачев
|44:20
|Александр Дергачев
|44:20
|52:15
|Дмитрий Вишневский
|Илья Ковальчук (Е. Яковлев)
|п.в.
|58:27
|35
|Штрафное время
|54
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter