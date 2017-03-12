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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29050621/
12 марта 2017, 22:21 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Динамо» — СКА: судейство не причем

В Москве прошел самый грубый матч нынешнего плей-офф. Но несмотря на обилие удалений до конца игры (3), все хоккеисты живы-здоровы, а главный тренер СКА Олег Знарок и вовсе посчитал, что виновники в обеих командах не заслуживали таких наказаний.

В Москве прошел самый грубый матч нынешнего <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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ШИРОКОВ НЕ МОГ ХОДИТЬ

Сергей Широков после приема Лукаша Кашпара с трудом дошел до скамейки, но не мог вздохнуть и отправился в раздевалку. Пройдя три шага по коридору, он вновь свалился.

— Я не могу идти, — крикнул он докторам.

Правда, посидев пару минут, опершись на стену, он все-таки поднялся и уже нормально добрался до раздевалки.

— Это снимать неэтично, — кинулся ко мне пресс-атташе питерского клуба.

А что неэтичного? Люди должны знать не только зарплаты хоккеистов КХЛ, но и то, какую иногда цену приходится платить.

Широков ушел, а я пошел к раздевалке «Динамо», чтобы ждать новостей об Алексее Цветкове. Его совсем недавно так ударил Павел Дацюк, что форварда увели в раздевалку и я был уверен, что он не появится.

Но Цветков вышел и вернулся на лед.

— Дыхание сбил он мне, — объяснял после игры пострадавший. — Сначала тяжело было, а потом вроде бы ничего.

Вернулись все, против кого совершали жестокие приемы. И это дало повод Олегу Знарку засомневаться в действиях судей.

— Мы ведь видео тоже смотрим, — усмехнулся он. — Не было там нарушений.

Но со стороны казалось, что было.

У ПОДШЕНДЯЛОВА ПОТЕМНЕЛО В ГЛАЗАХ

На площадку вернулся и Артем Подшендялов, который едва не закончил встречу после удара в голову от Александра Дергачева. На вид все выглядело очень жестко.

— Я прекрасно его видел, он бежал прямо на меня, — вспоминает Подшендялов. — Но был уверен, что будет бить в плечо. А он локоть поднял и прямо в голову.

— Вы сознание не теряли?

— Немного все же потемнело в глазах, — признался нападающий. — Я потому и не встал сразу. Но на скамейке пришел в себя.

Здоровых у бело-голубых все меньше и меньше. Например, Артем Федоров так и не может восстановиться после удара от Алексея Потапова в серии с «Торпедо».

— Может быть, я к пятому матчу восстановлюсь, — пожелал себе здоровья Артем. Уверенности в его словах не было. — Жаль, конечно, что все так вышло. Я процедуры делаю. Зачем Потапов так сделал, а?

— Он хотел переломить ход встречи, — я процитировал нижегородца, так как обсуждал этот момент.

— И переломил? — усмехнулся Федоров. — Только меня вот.

«ЭТО НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

«Динамо» и этот матч проиграл из-за собственных ошибок и судейство тут совершенно не причем. Самое смешное, что это признают даже хоккеисты клуба.

— Куда мы помчались при счете 2:1 в нашу пользу? — удивлялся тот же Подшендялов. — Все же было в наших руках.

И ведь правда. Питербуржцы играли хорошо, но сделать ничего не могли. Кроме того, бело-голубые очень хорошо разобрались с большинством СКА. И хотя пропустили в меньшинстве, там был несчастный случай.

— У нас все в порядке с меньшинством, — объясняет Алексей Терещенко. — Тут же был несчастный случай, когда Илье Никулину попало в ногу. Но питерцы ничего так создать и не смогли.

— Реализовали ваше удаление. И оно было чистым.

— Это нарушение игровой дисциплины, — чуть не покраснев, ответил Терещенко.

Курьезный момент произошел, когда к журналистам вышел Алексей Цветков.

— Как вам судейство в этом матче? — неожиданно спросили у него.

Цветков — человек опытный и не готов отдавать 300 тысяч просто так. Сказал, что на эту тему говорить не будет.

Совсем недавно динамовцы уже пострадали, ведь такую сумму выписали вице-президенту клуба Виталию Давыдову. Хотя он ничего такого и не сказал. То есть просто поставил под сомнение некоторые решения, но без оскорблений и обвинений.

— Вы платить будете? — поинтересовался я у главы пресс-службы клуба Михаила Кравченко.

— Юристы обсуждают этот вопрос, — напустил он туману.

После игры Роман Ротенберг тоже отказался говорить о судействе. Хотя, казалось, может себе позволить.

КАК КУТЕЙКИН ЭТО ДЕЛАЕТ?

Вместо штрафов за судейство, надо бы ввести штрафы за то, что в серии между «Динамо» и СКА пресс-конференции превращаются в фарс.

— Мы довольны сегодня победой, всех с победой, спасибо, — вот и весь комментарий по матчу со стороны Олега Знарка. Коллега от него недалеко ушел.

— Все решили нюансы, — сообщил Сергей Орешкин.

Вопросы тоже задавать бессмысленно. Правда, тренер СКА хотя бы пошутил после третьей шайбы в плей-офф из средней зоны от Андрея Кутейкина.

— Вы говорили на эту тему с Микко? — узнавали у Знарка.

— Я по-фински не говорю, — признался тренер.

Кутейкин, кстати, к журналистам ни разу не вышел во время этого плей-офф. А ведь так хочется узнать, как у него это получается.

Накануне я говорил с Михаил Бирюковым из «Торпедо» по поводу таких шайб. Тем более он тоже смотрел второй матч в серии против СКА.

— Сейчас я понимаю, как надо было сыграть, — рассказывал вратарь. — Прекрасно понимаю, что нужно было страховать шайбу телом, а не надеяться только на ловушку. Но в такие моменты ты просто думаешь, что это легкий бросок и не ожидаешь подвоха.

Артем Подшендялов тоже удивлялся, как такое возможно, но потом сообщил тайну.

— Польза от таких голов знаете в чем? Кажется, что Кутейкин случайно попадает. Но и вратарей начинает трясти. Они, может быть, понимают, что справятся, а в голове у них уже появляются ненужные мысли.

Оставит ли финна в воротах Олег Знарок пока неизвестно. Все-таки команда выиграла.

— Но мы обязательно выиграем эту серию, — пообещал нападающий «Динамо» Алексей Терещенко. — Точно вам говорю — выиграем.

Ничего себе обещания!

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Парка Легенд.

12.03.2017 17:00 Зрители 11064 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:4 СКА
(1:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39) Микко Коскинен
1-й период
03:35 Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
07:33 Денис Кокарев
Александр Дергачев 07:33
Ярно Коскиранта (С. Плотников) 09:43
12:13 Мартиньш Карсумс
Илья Ковальчук 12:13
2-й период
24:06 Мартиньш Карсумс
34:17 Андрей Кутейкин
Павел Дацюк 35:26
Павел Дацюк 35:26
37:57 Лукаш Кашпар
37:57 Лукаш Кашпар
3-й период
40:28 Алексей Терещенко
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 41:14
Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев) 42:49
Александр Дергачев 44:20
Александр Дергачев 44:20
52:15 Дмитрий Вишневский
Илья Ковальчук (Е. Яковлев) п.в. 58:27
Статистика
35 Штрафное время 54
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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