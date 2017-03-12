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12 марта 2017, 22:32 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Кровавое воскресенье, или «Детройт» — «Колорадо» по-русски

В невероятном по накалу и сюжету третьем матче серии второго раунда СКА переиграл московское «Динамо» — 3:2. А звездный форвард гостей Павел Дацюк впервые в карьере был удален до конца игры за неправильную атаку нападающего москвичей Алексея Цветкова.

<span class=error>СКА</span> переиграл Динамо — 3:2. Увеличить
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Сегодня мы, сами того до конца не осознавая, стали свидетелями перерождения великого противостояния. «Динамо» со СКА и раньше домами не дружили, постоянно сталкиваясь не только на льду, но и в кабинетах, в селекционных делах, а также в судейских вопросах. Бывали и скандалы. Пять лет назад арбитры не засчитали гол шведа Тони Мортенссона в овертайме первого матча финала «Запада» — тогда шайба влетела в ворота москвичей после контакта с коленом нападающего. Петербуржцы во главе с полыхавшим, как вулкан, главным тренером Милошем Ржигой напрасно растратили массу ценных эмоций, пытаясь доказать, что все было по правилам. Из СКА после той игры словно выпустили пар, и фаворит проиграл серию в четырех матчах.

Противостояние приобретает статус легендарного не сразу. В костер интриги дрова необходимо подбрасывать постоянно. Сейчас огонь был завален не просто сухой древесиной, а закидан коктейлями Молотова. Так что витающую в хоккейных кругах идею о возрождении общего плей-офф, которая могла бы лишить нас пары «Динамо» и СКА во втором раунде, отметем сразу.

Один лишь пример. Тишайший Павел Дацюк в 38 лет заработал первое в карьере удаление до конца матча. Невиданное дело для человека, который четырежды признавался «джентльменом года» по итогам сезона НХЛ. На этот раз он неожиданно завелся как мальчишка. Хотя по-спортивному ветеран поступил верно, отомстив Алексею Цветкову за жесткий прием. Но по времени Дацюк, похоже, ошибся серьезно — его жертва к тому моменту уже была без шайбы. Сюжет? Да еще какой! А вот дурацкое нарушение динамовца Лукаша Кашпара на спокойно катившем на смену Сергее Широкове — это самое настоящее вредительство. За такие вещи в нормальных мужских коллективах в раздевалке после матча обязаны как минимум дать крепкого леща.

Да что мы всех о нарушениях? Второй матч подряд динамовский защитник Андрей Кутейкин забивает вратарю сборной Финляндии Микко Коскинену прямым броском с центра площадки! Вероятность совпадения всех этих факторов, наверное, колеблется в районе миллионной доли процента. И, тем не менее, она воплощается в реальность. Разве это не эпично? Заодно эти фантастические шайбы заставляют задаться вопросом о том, почему в СКА не верят во вратаря сборной России Игоря Шестеркина. В регулярном чемпионате он своего более опытного конкурента, если отталкиваться от всех статистических показателей, переиграл полностью. Пока же Коскинену ляпы в каждом из матчей нынешней серии сходят с рук.

«Динамо» заслуживает комплиментов. Никто не ждал, что оно настолько усложнит жизнь СКА, заставив соперника ходить по лезвию ножа. Преимущество петербуржцев в серии по состоянию на сегодняшний день видится следствием благоприятного стечения обстоятельств. Ни в одном из матчей у них не было превосходство по игре. Бело-голубые почти все делают правильно — за исключением соблюдения дисциплины. О каких-то нарушениях с их стороны можно спорить, как и в этой игре, так и в прошлых. Но фолы Кашпара и Терещенко, приведшие ко второму и третьему голам СКА, были очевидными.

Такие вещи сильно бьют по морали, что для «Динамо» особенно тяжело — оно лишается своего преимущества в плане психологии. От СКА все ждут только Кубка Гагарина, и его игроками приходится сложнее, чем кому-либо, и им надо справляться с давлением в разы большим, чем москвичам.

Год назад бело-голубые хорошо выглядели на старте серии, но потом развалились. Увидеть повторения такого сценария нет никакого желания. Если только вас зовут не Олег Знарок или вы не болеете всей душой за СКА. Нынешняя серия имеет шанс не просто войти в историю, а стать событием, о котором будут говорить спустя годы. Выдержать бы темп и довести ее хотя бы до шести игр.

Противостояние «Детройта» и «Колорадо» второй половины 1990-х вошло в память настолько крепко, что с ностальгией о том времени в Северной Америке вспоминают сейчас. Ровно 20 лет в матче этих команд, получившем название «кровавая среда», состоялась массовая драка. Она имела свою предысторию в виде вопиющего по грубости приема денверца Клода Лемье против Криса Дрейпера. В марте 1997 года схлестнулись даже интеллигентнейшие Игорь Ларионов и Петер Форсберг. Что уж говорить про экспрессивного вратаря Патрика Руа, помчавшегося в чужую зону искать себя оппонента для боя. Вероятность того, что хладнокровные Александр Еременко и Микко Коскинен схлестнуться в рукопашной, мала. Но кто бы поверил в два гола Кутейкина от красной линии или удаление Дацюка до конца матча, которое стало начало уже нашего «кровавого воскресенья», еще неделю назад?

Михаил ЗИСЛИС.

12.03.2017 17:00 Зрители 11064 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:4 СКА
(1:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39) Микко Коскинен
1-й период
03:35 Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
07:33 Денис Кокарев
Александр Дергачев 07:33
Ярно Коскиранта (С. Плотников) 09:43
12:13 Мартиньш Карсумс
Илья Ковальчук 12:13
2-й период
24:06 Мартиньш Карсумс
34:17 Андрей Кутейкин
Павел Дацюк 35:26
Павел Дацюк 35:26
37:57 Лукаш Кашпар
37:57 Лукаш Кашпар
3-й период
40:28 Алексей Терещенко
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 41:14
Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев) 42:49
Александр Дергачев 44:20
Александр Дергачев 44:20
52:15 Дмитрий Вишневский
Илья Ковальчук (Е. Яковлев) п.в. 58:27
Статистика
35 Штрафное время 54
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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