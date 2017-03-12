«Локо» — ЦСКА: шведский сюрприз, французский выстрел
Победитель регулярки снова повел в серии с ярославцами.
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МИНИМУМ 6 МАТЧЕЙ
В воскресном утреннем поезде Москва — Архангельск, следовавшем через Ярославль, оказалось, что неудивительно, немало болельщиков ЦСКА. Ведших себя довольно мирно — вагоны никто не раскачивал. Спокойно «готовились» к вечернему матчу. Причем немалая их часть уже купила билеты на поезд на следующую субботу — не верит народ, что армейцы завершат серию в пяти встречах. Мол, команды настолько похожи (философией, хотя таких слов никто не употреблял), что меньше шести игр никак быть не может.
Весь матч, как водится, фанаты провели на ногах, распевая привычные кричалки в окружении 30 омоновцев. Как минимум не проиграв местным болельщикам в том, что касается шумовой поддержки, поскольку на «Арене-2000» в ходу
Строго говоря, стоит выбраться за пределы Москвы, и сразу чувствуется праздник. С отсутствием пустых мест. С ощущением того, что хоккей не просто любят — он еще и в моде. В отличие от столицы.
Была пара
СЮРПРИЗ
После первого же поражения в
Влияние того или иного вратаря на игру команды воспринимается в первую очередь на уровне ощущений. Но в данном случае — это вполне себе «вещь в себе». С Сорокиным ЦСКА и агрессивнее, и смелее. Где это видано, чтоб армейцы играли в два человека в атаке, втроем уходя наверх, под синюю линию, в позиционных атаках? Пусть даже счет — 1:0 в их пользу.
Понятно, что дело не только в Фасте. Побаивается Квартальнов соперника. Агрессивного, хорошо организованного, быстрого и здорово бегущего. Способного держать предлагаемый высокий темп и даже пытающегося ускорять — по части смен по ходу атак Алексей Кудашов ничуть не уступает оппоненту. Что при ближней скамейке, что при дальней.
СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ
Соперники, понятно, похожи, но есть в их игре и ряд отличий. В частности, «Локомотив» пока предстал более игровой командой. Смело использующей схему «4−1» в атаке, за счет чего заходящей в зону нападения с контролем шайбы. И быстро меняющейся в позиционках, что приводило к удалениям и мисматчам — наевшиеся защитники с трудом поспевали за оппонентами.
«В нашей серии все только начинается», — сказал Максим Тальбот и добавил, что минское «Динамо» не
Еще чуть смелости Кудашову — и многое будет в его руках. Хотя болельщики, что им свойственно, говорили исключительно о том, что им бы «5 на 3» поиграть не дали, а вот ЦСКА… Глупости, конечно. В этой серии все решается на льду. И пока далеко не все ясно.
Игорь ЕРОНКО
из Ярославля.
|12.03.2017 17:00
|Зрители 9011
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Мурыгин 59:12
|Виктор Фаст
|1-й период
|Ян Муршак
|04:37
|Ян Муршак
|04:37
|09:06
|Денис Осипов
|Кирилл Петров (Б. Киселевич, С. Да Коста)
|11:02
|2-й период
|22:16
|Дмитрий Лугин (Е. Аверин, А. Локтионов)
|25:55
|Павел Красковский
|Григорий Панин
|31:11
|Сергей Андронов
|33:24
|3-й период
|44:16
|Якуб Накладал
|44:41
|Владислав Гавриков
|Стефан Да Коста (Б. Киселевич)
|45:01
|46:19
|Петри Контиола
|Андрей Светлаков
|54:07
|Андрей Светлаков
|54:07
|Кирилл Петров
|56:17
|10
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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