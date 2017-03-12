МИНИМУМ 6 МАТЧЕЙ

В воскресном утреннем поезде Москва — Архангельск, следовавшем через Ярославль, оказалось, что неудивительно, немало болельщиков ЦСКА. Ведших себя довольно мирно — вагоны никто не раскачивал. Спокойно «готовились» к вечернему матчу. Причем немалая их часть уже купила билеты на поезд на следующую субботу — не верит народ, что армейцы завершат серию в пяти встречах. Мол, команды настолько похожи (философией, хотя таких слов никто не употреблял), что меньше шести игр никак быть не может.

Весь матч, как водится, фанаты провели на ногах, распевая привычные кричалки в окружении 30 омоновцев. Как минимум не проиграв местным болельщикам в том, что касается шумовой поддержки, поскольку на «Арене-2000» в ходу палки-стучалки. Голоса — вторая опция. Но несколько раз трибуны таки заводились, и вот это впечатляло.

Строго говоря, стоит выбраться за пределы Москвы, и сразу чувствуется праздник. С отсутствием пустых мест. С ощущением того, что хоккей не просто любят — он еще и в моде. В отличие от столицы.

Была пара мини-стычек между бойцами ОМОН и армейскими болельщиками во втором перерыве: видимо, кто-то что-то ляпнул, не подумав, но обошлось без насилия. Никого даже не вывели — ограничились внушением. Вроде бы все все поняли.

СЮРПРИЗ

После первого же поражения в плей-офф Илья Сорокин уступил место в раме Виктору Фасту. Достаточно неожиданный ход Дмитрия Квартальнова, и вроде бы он себя оправдал, если смотреть на результат, но по игре так не скажешь. По игре полевых, не самого шведа — он-то свою работу выполнил здорово. Разве что норовил остановить игру, но это не должно удивлять — последний матч он провел ровно месяц назад, да и то — за сборную Швеции. Хотя Сорокин клюшкой в любом случае играет поувереннее.

Влияние того или иного вратаря на игру команды воспринимается в первую очередь на уровне ощущений. Но в данном случае — это вполне себе «вещь в себе». С Сорокиным ЦСКА и агрессивнее, и смелее. Где это видано, чтоб армейцы играли в два человека в атаке, втроем уходя наверх, под синюю линию, в позиционных атаках? Пусть даже счет — 1:0 в их пользу.

Понятно, что дело не только в Фасте. Побаивается Квартальнов соперника. Агрессивного, хорошо организованного, быстрого и здорово бегущего. Способного держать предлагаемый высокий темп и даже пытающегося ускорять — по части смен по ходу атак Алексей Кудашов ничуть не уступает оппоненту. Что при ближней скамейке, что при дальней.

СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ

Соперники, понятно, похожи, но есть в их игре и ряд отличий. В частности, «Локомотив» пока предстал более игровой командой. Смело использующей схему «4−1» в атаке, за счет чего заходящей в зону нападения с контролем шайбы. И быстро меняющейся в позиционках, что приводило к удалениям и мисматчам — наевшиеся защитники с трудом поспевали за оппонентами.

«В нашей серии все только начинается», — сказал Максим Тальбот и добавил, что минское «Динамо» не особо-то ЦСКА уступало, просто армейцы играют очень просто, хорошо умея это делать, и сильны в спецбригадах. И не поспоришь — если бы не большинство, все могло быть куда печальнее для армейцев. Кудашов пока не очень хорошо справляется с порядком видоизменившимся под конец сезона розыгрышем лишнего Квартальнова. А тот еще и разобрал на болты и гайки большинство «Локомотива», начисто перекрыв линии поперечных передач. Проблема в том, что спецбригады у ярославцев не шибко технологичные. Контиола всегда на шайбе, а под бросок в касание у него лишь Крунвалль на противоположном борту. Вот этого адресата и отрезали, перекрыв заодно пятак, а по периметру против армейцев можно до посинения катать шайбу без особого смысла. Да и во второй бригаде два защитника с одним на дальнем пятаке — Гавриковым, забившим за сезон три гола. Что как бы намекает.

Еще чуть смелости Кудашову — и многое будет в его руках. Хотя болельщики, что им свойственно, говорили исключительно о том, что им бы «5 на 3» поиграть не дали, а вот ЦСКА… Глупости, конечно. В этой серии все решается на льду. И пока далеко не все ясно.

Игорь ЕРОНКО

из Ярославля.