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12 марта 2017, 21:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Сибирь» продлил контракт с нападающим Владимиром Первушиным на один сезон

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. «Сибирь» продлила контракт с нападающим Владимиром Первушиным на один сезон, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Новосибирска.

Первушин стал игроком «Сибири» в ноябре 2016 года. 30-летний форвард сыграл 32 матча за новосибирцев в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу.

В нынешнем сезоне «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата не смогла пробиться в плей-офф.

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