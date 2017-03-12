ХК «Сибирь» продлил контракт с нападающим Владимиром Первушиным на один сезон

Первушин стал игроком «Сибири» в ноябре 2016 года. 30-летний форвард сыграл 32 матча за новосибирцев в регулярном чемпионате КХЛ, забросив одну шайбу.

В нынешнем сезоне «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата не смогла пробиться в плей-офф.