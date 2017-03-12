Капитан «Динамо» Терещенко заверил, что команда «вытащит» серию плей-офф КХЛ со СКА

В воскресенье «Динамо» на домашнем льду уступило СКА со счетом 2:4, санкт-петербургская команда повела в серии 2−1.

«Жесткая игра связана с эмоциями. Это борьба, это хоккей, все нормально. Сегодня СКА тоже ничего особенного в большинстве не показал, забили сходу и там от конька (Ильи) Никулина шайба заползла. Готовимся дальше, мы вытащим эту серию, мы ее выиграем», — высказал уверенность Терещенко.

Четвертая игра серии между «Динамо» и СКА пройдет в Москве 14 марта.