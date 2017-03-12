Капитан «Динамо» Терещенко заверил, что команда «вытащит» серию плей-офф КХЛ со СКА
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игроки московского «Динамо» готовятся к следующей игре ¼ финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с
санкт-петербургским СКА, московская команда победит в серии, считает капитан «Динамо» Алексей Терещенко. Об этом он сказал журналистам.
В воскресенье «Динамо» на домашнем льду уступило СКА со счетом 2:4,
«Жесткая игра связана с эмоциями. Это борьба, это хоккей, все нормально. Сегодня СКА тоже ничего особенного в большинстве не показал, забили сходу и там от конька (Ильи) Никулина шайба заползла. Готовимся дальше, мы вытащим эту серию, мы ее выиграем», — высказал уверенность Терещенко.
Четвертая игра серии между «Динамо» и СКА пройдет в Москве 14 марта.
|12.03.2017 17:00
|Зрители 11064
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
Главные тренеры
|Сергей Орешкин
|Олег Знарок
Вратари
|Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39)
|Микко Коскинен
|1-й период
|03:35
|Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
|07:33
|Денис Кокарев
|Александр Дергачев
|07:33
|Ярно Коскиранта (С. Плотников)
|09:43
|12:13
|Мартиньш Карсумс
|Илья Ковальчук
|12:13
|2-й период
|24:06
|Мартиньш Карсумс
|34:17
|Андрей Кутейкин
|Павел Дацюк
|35:26
|Павел Дацюк
|35:26
|37:57
|Лукаш Кашпар
|37:57
|Лукаш Кашпар
|3-й период
|40:28
|Алексей Терещенко
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|41:14
|Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев)
|42:49
|Александр Дергачев
|44:20
|Александр Дергачев
|44:20
|52:15
|Дмитрий Вишневский
|Илья Ковальчук (Е. Яковлев)
|п.в.
|58:27
Статистика
|35
|Штрафное время
|54
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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