Шипачев: Коскинен не придает значения голам, пропущенным от хоккеиста «Динамо» Кутейкина
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гол защитника московского «Динамо» Андрея Кутейкина с центра площадки в третьем матче ¼ финала серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не разовьет комплекс у голкипера санкт-петербургского СКА Микко Коскинена. Такое мнение журналистам высказал нападающий СКА Вадим Шипачев.
В воскресенье СКА в гостях обыграл «Динамо» со счетом 4:2 и повел в серии до четырех побед — 2−1. Кутейкин забросил шайбу с центра поля на 35-й минуте матча. Подобным образом защитник отличился во второй игре серии со СКА, а также в матче 1/8 финала плей-офф с нижегородским «Торпедо».
«Я думаю, что у Коскинена не развился комплекс Кутейкина. В чем секрет его броска? Спросите у Микко», — отметил Шипачев.
В воскресенье Шипачев отмечает день рождения, хоккеисту исполнилось 30 лет. «Приятно не то, что забил в день рождения (Шипачев отличился голом на 42-й минуте), а то, что команда победила. Много ключевых моментов сегодня было, все пластались, хорошо, что мы забили в большинстве. Сегодня вообще тяжелая игра была», — сказал Шипачев.
Четвертая игра серии между СКА и «Динамо» пройдет в Москве 14 марта.