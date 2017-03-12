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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29050204/
12 марта 2017, 20:50 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шипачев: Коскинен не придает значения голам, пропущенным от хоккеиста «Динамо» Кутейкина

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гол защитника московского «Динамо» Андрея Кутейкина с центра площадки в третьем матче ¼ финала серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не разовьет комплекс у голкипера санкт-петербургского СКА Микко Коскинена. Такое мнение журналистам высказал нападающий СКА Вадим Шипачев.

В воскресенье СКА в гостях обыграл «Динамо» со счетом 4:2 и повел в серии до четырех побед — 2−1. Кутейкин забросил шайбу с центра поля на 35-й минуте матча. Подобным образом защитник отличился во второй игре серии со СКА, а также в матче 1/8 финала плей-офф с нижегородским «Торпедо».

«Я думаю, что у Коскинена не развился комплекс Кутейкина. В чем секрет его броска? Спросите у Микко», — отметил Шипачев.

В воскресенье Шипачев отмечает день рождения, хоккеисту исполнилось 30 лет. «Приятно не то, что забил в день рождения (Шипачев отличился голом на 42-й минуте), а то, что команда победила. Много ключевых моментов сегодня было, все пластались, хорошо, что мы забили в большинстве. Сегодня вообще тяжелая игра была», — сказал Шипачев.

Четвертая игра серии между СКА и «Динамо» пройдет в Москве 14 марта.

12.03.2017 17:00 Зрители 11064 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:4 СКА
(1:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39) Микко Коскинен
1-й период
03:35 Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
07:33 Денис Кокарев
Александр Дергачев 07:33
Ярно Коскиранта (С. Плотников) 09:43
12:13 Мартиньш Карсумс
Илья Ковальчук 12:13
2-й период
24:06 Мартиньш Карсумс
34:17 Андрей Кутейкин
Павел Дацюк 35:26
Павел Дацюк 35:26
37:57 Лукаш Кашпар
37:57 Лукаш Кашпар
3-й период
40:28 Алексей Терещенко
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 41:14
Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев) 42:49
Александр Дергачев 44:20
Александр Дергачев 44:20
52:15 Дмитрий Вишневский
Илья Ковальчук (Е. Яковлев) п.в. 58:27
Статистика
35 Штрафное время 54
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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