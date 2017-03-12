Букмекеры сделали прогноз на третий матч серии между «Барысом» и «Магниткой» в плей-офф КХЛ

Игра пройдет в Астане и начнется в 19:30 по столичному времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал KazSport.

Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на основное время этого матча следующие коэффициенты: победа «Барыса» — 3.14, ничья — 4.25, а победа «Металлург» — 1.91. Коэффициент на то, что хозяева выиграют встречу с учетом овертайма, составляет 2.43, а на гостей — 1.56.

После двух матчей серии со счетом 2:0 впереди «Металлург». В Магнитогорске хозяева победили сначала в основное время (4:0), а в следующей игре выиграли уже в овертайме (5:4). В финал Восточной конференции выйдет тот клуб, который первым одержит четыре победы.