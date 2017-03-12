Тренер СКА Знарок считает, что не стоило удалять хоккеистов до конца в матче с «Динамо»

Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Олег Знарок.

Хоккеисты СКА победили «Динамо» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина со счетом 4:2. Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА. В ходе матча арбитры выписали три штрафа до конца игры — у СКА были удалены Александр Дергачев и Павел Дацюк, у «Динамо» — Лукаш Кашпар.

«Мы довольны победой. Что касается тех удалений, то ни в одном из них не было нарушений со штрафом до конца игры, — сказал Знарок. — У нас есть видео — мы смотрим такие ситуации».

У СКА вышел на лед защитник Патрик Херсли, которые впервые сыграл в плей-офф с «Динамо». «Сыграл он неплохо. Что касается (Вячеслава) Войнова, то, может быть, он появится в следующем матче», — отметил Знарок.

По мнению главного тренера «Динамо» Сергея Орешкина, многое в прошедшей игре решили отдельные нюансы. В ходе игры СКА дважды забил в большинстве. «В таких играх все решают мелочи, нюансы», — сказал Орешкин.

Следующий матч команды сыграют 14 марта в Москве.