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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29050075/
12 марта 2017, 21:03 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер СКА Знарок считает, что не стоило удалять хоккеистов до конца в матче с «Динамо»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судьи не должны были удалять до конца игры хоккеистов, которые получили большие штрафы, в матче со столичным «Динамо».

Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Олег Знарок.

Хоккеисты СКА победили «Динамо» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина со счетом 4:2. Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА. В ходе матча арбитры выписали три штрафа до конца игры — у СКА были удалены Александр Дергачев и Павел Дацюк, у «Динамо» — Лукаш Кашпар.

«Мы довольны победой. Что касается тех удалений, то ни в одном из них не было нарушений со штрафом до конца игры, — сказал Знарок. — У нас есть видео — мы смотрим такие ситуации».

У СКА вышел на лед защитник Патрик Херсли, которые впервые сыграл в плей-офф с «Динамо». «Сыграл он неплохо. Что касается (Вячеслава) Войнова, то, может быть, он появится в следующем матче», — отметил Знарок.

По мнению главного тренера «Динамо» Сергея Орешкина, многое в прошедшей игре решили отдельные нюансы. В ходе игры СКА дважды забил в большинстве. «В таких играх все решают мелочи, нюансы», — сказал Орешкин.

Следующий матч команды сыграют 14 марта в Москве.

12.03.2017 17:00 Зрители 11064 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:4 СКА
(1:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39) Микко Коскинен
1-й период
03:35 Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
07:33 Денис Кокарев
Александр Дергачев 07:33
Ярно Коскиранта (С. Плотников) 09:43
12:13 Мартиньш Карсумс
Илья Ковальчук 12:13
2-й период
24:06 Мартиньш Карсумс
34:17 Андрей Кутейкин
Павел Дацюк 35:26
Павел Дацюк 35:26
37:57 Лукаш Кашпар
37:57 Лукаш Кашпар
3-й период
40:28 Алексей Терещенко
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 41:14
Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев) 42:49
Александр Дергачев 44:20
Александр Дергачев 44:20
52:15 Дмитрий Вишневский
Илья Ковальчук (Е. Яковлев) п.в. 58:27
Статистика
35 Штрафное время 54
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Шипачев: Коскинен не придает значения голам, пропущенным от хоккеиста «Динамо» Кутейкина

Шипачев: Коскинен не придает значения голам, пропущенным от хоккеиста «Динамо» Кутейкина

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Гол защитника московского «Динамо» Андрея Кутейкина с центра площадки в третьем матче ¼ финала серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не разовьет комплекс у голкипера санкт-петербургского СКА Микко Коскинена. Такое мнение журналистам высказал нападающий СКА Вадим Шипачев.
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