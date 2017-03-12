Тренер СКА Знарок считает, что не стоило удалять хоккеистов до конца в матче с «Динамо»
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Судьи не должны были удалять до конца игры хоккеистов, которые получили большие штрафы, в матче со столичным «Динамо».
Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Олег Знарок.
Хоккеисты СКА победили «Динамо» в третьем матче ¼ финала Кубка Гагарина со счетом 4:2. Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА. В ходе матча арбитры выписали три штрафа до конца игры — у СКА были удалены Александр Дергачев и Павел Дацюк, у «Динамо» — Лукаш Кашпар.
«Мы довольны победой. Что касается тех удалений, то ни в одном из них не было нарушений со штрафом до конца игры, — сказал Знарок. — У нас есть видео — мы смотрим такие ситуации».
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По мнению главного тренера «Динамо» Сергея Орешкина, многое в прошедшей игре решили отдельные нюансы. В ходе игры СКА дважды забил в большинстве. «В таких играх все решают мелочи, нюансы», — сказал Орешкин.
Следующий матч команды сыграют 14 марта в Москве.
|12.03.2017 17:00
|Зрители 11064
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Сергей Орешкин
|Олег Знарок
|Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39)
|Микко Коскинен
|1-й период
|03:35
|Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
|07:33
|Денис Кокарев
|Александр Дергачев
|07:33
|Ярно Коскиранта (С. Плотников)
|09:43
|12:13
|Мартиньш Карсумс
|Илья Ковальчук
|12:13
|2-й период
|24:06
|Мартиньш Карсумс
|34:17
|Андрей Кутейкин
|Павел Дацюк
|35:26
|Павел Дацюк
|35:26
|37:57
|Лукаш Кашпар
|37:57
|Лукаш Кашпар
|3-й период
|40:28
|Алексей Терещенко
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|41:14
|Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев)
|42:49
|Александр Дергачев
|44:20
|Александр Дергачев
|44:20
|52:15
|Дмитрий Вишневский
|Илья Ковальчук (Е. Яковлев)
|п.в.
|58:27
|35
|Штрафное время
|54
|2
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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