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12 марта 2017, 20:37 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА вышел вперед в серии четрветьфинала плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА на выезде со счетом 4:2 победил московское «Динамо» в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

СКА вышел вперед в серии четрветьфинала плей-офф КХЛ с московским Динамо - Фото Увеличить
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Шайбы в составе победителей забросили Ярно Коскиранта (10-я минута), Вадим Шипачев (42), Евгений Дадонов (43) и Илья Ковальчук (59). У хозяев отличились Яков Рылов (4) и Андрей Кутейкин (35).

Голкипер бело-голубых Александр Еременко провел 550-й матч в чемпионатах России. Для форварда армейцев Павла Дацюка, который был удален до конца матча, встреча стала 300-й в чемпионатах страны. Дадонов забросил 150-ю шайбу в чемпионатах России, а форвард «Динамо» Константин Горовиков, отдавший результативную передачу на Рылова, набрал 500-е очко в чемпионатах страны.

Кроме Дацюка, по ходу матча до конца игры были удалены у «Динамо» Лукаш Кашпар, а у СКА — Александр Дергачев. Защитник бело-голубых Кутейкин во втором матче подряд серии со СКА забил гол броском из средней зоны.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 14 марта в Москве.

12.03.2017 17:00 Зрители 11064 Плей-офф: 1/2 финала конференций "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 2:4 СКА
(1:1, 1:0, 0:3)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Олег Знарок
Вратари
Александр Еременко 58:12 (А. Еременко 58:27-58:37, А. Еременко 58:47-59:02, А. Еременко 59:39) Микко Коскинен
1-й период
03:35 Яков Рылов (Д. Кокарев, К. Горовиков)
07:33 Денис Кокарев
Александр Дергачев 07:33
Ярно Коскиранта (С. Плотников) 09:43
12:13 Мартиньш Карсумс
Илья Ковальчук 12:13
2-й период
24:06 Мартиньш Карсумс
34:17 Андрей Кутейкин
Павел Дацюк 35:26
Павел Дацюк 35:26
37:57 Лукаш Кашпар
37:57 Лукаш Кашпар
3-й период
40:28 Алексей Терещенко
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 41:14
Евгений Дадонов (Ант. Белов, Н. Гусев) 42:49
Александр Дергачев 44:20
Александр Дергачев 44:20
52:15 Дмитрий Вишневский
Илья Ковальчук (Е. Яковлев) п.в. 58:27
Статистика
35 Штрафное время 54
2 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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