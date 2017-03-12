СКА вышел вперед в серии четрветьфинала плей-офф КХЛ с московским «Динамо»

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Шайбы в составе победителей забросили Ярно Коскиранта (10-я минута), Вадим Шипачев (42), Евгений Дадонов (43) и Илья Ковальчук (59). У хозяев отличились Яков Рылов (4) и Андрей Кутейкин (35).

Голкипер бело-голубых Александр Еременко провел 550-й матч в чемпионатах России. Для форварда армейцев Павла Дацюка, который был удален до конца матча, встреча стала 300-й в чемпионатах страны. Дадонов забросил 150-ю шайбу в чемпионатах России, а форвард «Динамо» Константин Горовиков, отдавший результативную передачу на Рылова, набрал 500-е очко в чемпионатах страны.

Кроме Дацюка, по ходу матча до конца игры были удалены у «Динамо» Лукаш Кашпар, а у СКА — Александр Дергачев. Защитник бело-голубых Кутейкин во втором матче подряд серии со СКА забил гол броском из средней зоны.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 14 марта в Москве.