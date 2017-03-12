ЦСКА вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в третьем матче серии четвертьфинала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (12-я минута) и Стефан да Коста (46). У хозяев отличился Дмитрий Лугин (23).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 14 марта в Ярославле.
|12.03.2017 17:00
|Зрители 9011
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|УКРК "Арена 2000"
Главные тренеры
|Алексей Кудашов
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Алексей Мурыгин 59:12
|Виктор Фаст
|1-й период
|Ян Муршак
|04:37
|Ян Муршак
|04:37
|09:06
|Денис Осипов
|Кирилл Петров (Б. Киселевич, С. Да Коста)
|11:02
|2-й период
|22:16
|Дмитрий Лугин (Е. Аверин, А. Локтионов)
|25:55
|Павел Красковский
|Григорий Панин
|31:11
|Сергей Андронов
|33:24
|3-й период
|44:16
|Якуб Накладал
|44:41
|Владислав Гавриков
|Стефан Да Коста (Б. Киселевич)
|45:01
|46:19
|Петри Контиола
|Андрей Светлаков
|54:07
|Андрей Светлаков
|54:07
|Кирилл Петров
|56:17
Статистика
|10
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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