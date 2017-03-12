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12 марта 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:1 в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (12-я минута) и Стефан да Коста (46). У хозяев отличился Дмитрий Лугин (23).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 14 марта в Ярославле.

12.03.2017 17:00 Зрители 9011 Плей-офф: 1/2 финала конференций УКРК "Арена 2000"
Локомотив 1:2 ЦСКА
(0:1, 1:0, 0:1)
Главные тренеры
Алексей Кудашов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Алексей Мурыгин 59:12 Виктор Фаст
1-й период
Ян Муршак 04:37
Ян Муршак 04:37
09:06 Денис Осипов
Кирилл Петров (Б. Киселевич, С. Да Коста) 11:02
2-й период
22:16 Дмитрий Лугин (Е. Аверин, А. Локтионов)
25:55 Павел Красковский
Григорий Панин 31:11
Сергей Андронов 33:24
3-й период
44:16 Якуб Накладал
44:41 Владислав Гавриков
Стефан Да Коста (Б. Киселевич) 45:01
46:19 Петри Контиола
Андрей Светлаков 54:07
Андрей Светлаков 54:07
Кирилл Петров 56:17
Статистика
10 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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