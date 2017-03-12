ЦСКА вышел вперед в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Петров (12-я минута) и Стефан да Коста (46). У хозяев отличился Дмитрий Лугин (23).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу армейцев. Следующий матч пройдет 14 марта в Ярославле.