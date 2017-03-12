Вратарь ХК ЦСКА Фаст дебютирует в плей-офф в матче с «Локомотивом»
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вратарь хоккейного клуба ЦСКА Виктор Фаст сыграет в третьем матче серии ¼ финала Кубка Гагарина в Ярославле против местного «Локомотива». Об этом сообщает
пресс-служба армейцев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Фаст впервые сыграет в
Во втором матче в Москве «Локомотив» выиграл со счетом 4:3. Счет в серии до четырех побед — 1−1. Следующую игру команды проведут в воскресенье, начало в 17:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter