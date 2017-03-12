Вратарь ХК ЦСКА Фаст дебютирует в плей-офф в матче с «Локомотивом»

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Фаст впервые сыграет в плей-офф в этом сезоне. До этого во всех матчах ворота защищал Илья Сорокин, который будет в запасе.

Во втором матче в Москве «Локомотив» выиграл со счетом 4:3. Счет в серии до четырех побед — 1−1. Следующую игру команды проведут в воскресенье, начало в 17:00 мск.