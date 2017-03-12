Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29048726/
12 марта 2017, 16:42 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вратарь ХК ЦСКА Фаст дебютирует в плей-офф в матче с «Локомотивом»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Вратарь хоккейного клуба ЦСКА Виктор Фаст сыграет в третьем матче серии ¼ финала Кубка Гагарина в Ярославле против местного «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

До этого во всех матчах ворота защищал Илья Сорокин который будет в запасе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Фаст впервые сыграет в плей-офф в этом сезоне. До этого во всех матчах ворота защищал Илья Сорокин, который будет в запасе.

Во втором матче в Москве «Локомотив» выиграл со счетом 4:3. Счет в серии до четырех побед — 1−1. Следующую игру команды проведут в воскресенье, начало в 17:00 мск.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

Сорокин: необходимое количество гостиниц к ЧМ-2018 будет обеспечено

Конькобежец Юсков стал вторым в общем зачете Кубка мира на дистанции 1500 м

Участник скандального боя в Дагестане Джуманиязов хочет провести реванш с Минеевым