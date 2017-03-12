Хоккеист СКА Херсли вернулся в состав команды на третий матч плей-офф с «Динамо»

Шведский защитник восстановился после травмы, которая не позволила ему сыграть в первых двух матчах с «Динамо». В нынешнем плей-офф Херсли набрал шесть очков (2 гола + 4 передачи).

У «Динамо» вернулся в состав нападающий Лукаш Кашпар, сыгравший со СКА только первый матч серии 8 марта.

Третий матч серии пройдет в воскресенье в Москве, начало — 17:00 мск. Счет в серии до четырех побед — 1−1.