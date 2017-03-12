Хоккеист СКА Херсли вернулся в состав команды на третий матч плей-офф с «Динамо»
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник СКА Патрик Херсли вернулся в состав команды перед третьим матчем серии ¼ финала Кубка Гагарина по хоккею с московским «Динамо». Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Шведский защитник восстановился после травмы, которая не позволила ему сыграть в первых двух матчах с «Динамо». В нынешнем
У «Динамо» вернулся в состав нападающий Лукаш Кашпар, сыгравший со СКА только первый матч серии 8 марта.
Третий матч серии пройдет в воскресенье в Москве, начало — 17:00 мск. Счет в серии до четырех побед — 1−1.