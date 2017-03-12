Федосов: Хоккеисты СКА Вячеслав Войнов и Патрик Херсли уже готовы играть

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СКА в воскресенье в гостях проведет третий матч серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с московским «Динамо». После двух встреч счет в серии 1−1. Из-за травм Войнов пока не играл в нынешнем розыгрыше плей-офф, Херсли пропустил оба матча с «Динамо».

«Ребята уже готовы к игре. Небольшая пауза, и готовность будет стопроцентная, — цитирует Федосова сайт СКА. — Дома выиграли (во втором матче), и, конечно, настроение поднялось. Нужно выходить, побеждать — на игру должен быть хороший, рабочий настрой. Сегодня нужно обязательно победить».