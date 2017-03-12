Федосов: Хоккеисты СКА Вячеслав Войнов и Патрик Херсли уже готовы играть
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Защитники петербургского СКА Вячеслав Войнов и Патрик Херсли восстановились после травм и готовы к игре, заявил тренер армейцев Владимир Федосов.
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«Ребята уже готовы к игре. Небольшая пауза, и готовность будет стопроцентная, — цитирует Федосова сайт СКА. — Дома выиграли (во втором матче), и, конечно, настроение поднялось. Нужно выходить, побеждать — на игру должен быть хороший, рабочий настрой. Сегодня нужно обязательно победить».
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