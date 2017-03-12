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12 марта 2017, 14:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Федосов: Хоккеисты СКА Вячеслав Войнов и Патрик Херсли уже готовы играть

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Защитники петербургского СКА Вячеслав Войнов и Патрик Херсли восстановились после травм и готовы к игре, заявил тренер армейцев Владимир Федосов.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Защитники петербургского <span class=error>СКА</span> Вячеслав <span class=error>Войнов</span> и <span class=error>Патрик</span> <span class=error>Херсли</span> восстановились после травм и готовы к игре заявил тренер армейцев Владимир <span class=error>Федосов</span>. Увеличить
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СКА в воскресенье в гостях проведет третий матч серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с московским «Динамо». После двух встреч счет в серии 1−1. Из-за травм Войнов пока не играл в нынешнем розыгрыше плей-офф, Херсли пропустил оба матча с «Динамо».

«Ребята уже готовы к игре. Небольшая пауза, и готовность будет стопроцентная, — цитирует Федосова сайт СКА. — Дома выиграли (во втором матче), и, конечно, настроение поднялось. Нужно выходить, побеждать — на игру должен быть хороший, рабочий настрой. Сегодня нужно обязательно победить».

Также Федосов объяснил почему Харийс Витолиньш в отличии от других тренеров СКА бреется во время плей-офф. «У нас это давняя традиция — он бреется, а мы с Олегом Валерьевичем (Знарком) всегда до конца с бородой», — отметил Федосов.

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