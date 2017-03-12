Закрытие сезона «Динамо»: оставайся, Бен, с нами!
Корреспондент pressball.by побывал на закрытии сезона хоккейного минского «Динамо» и констатировал, что болельщиков пришло больше, чем на открытие сезона футбольного.
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Видимо, что-то случилось...
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Очередь у входа в «Минск-Арену» ползла медленно. Запретами гнусаво грозил милицейский мегафон, заглушая в наушниках фантастическую сагу Лема «Фиаско». За 20 минут, проведенных в ожидании досмотра, земляне провели для квинтян из системы Дзеты Гарпии демонстрацию силы, но так контакта и не установили. Похожая ситуация наблюдалась и наяву, только в роли землян выступали краповые и прочие береты ОМОНа, принимавшие болельщиков не иначе как за инопланетян.
«У дверей заведенья народа скопленье топтанье и пар,
Но народа скопленье не имеет значенья за дверями швейцар.
Неприступен и важен стоит он на страже боевым кораблем,
Ничего он не знает и меня пропускает лишь в погоне за длинным рублем.» ©
Так что, да простят меня коллеги и друзья Слава Федоренков и Кирилл Клименков, но большую часть их блистательного (не сомневаюсь) диалога в клубной зоне, я не застал. Прибыл как раз к тому моменту, когда Кирилл от имени tut.by обещал закатить пир на весь мир в виде торта в случае, если «Динамо» наберет в следующем сезоне меньше 105 очков. В противном случае торт проставляют «зубры».
Слава, наученный газетной диетой, ничего не обещал. Сказал лишь, что верит в выход в
После чего двум лучшим по мнению «Динамо» экспертам вручили два новейших Айпада, которые при ближайшем рассмотрении оказались всего лишь дипломами. Не повезло…
А дальше было «Мастер-шоу». Правда, поначалу зрителям пришлось долго звать на лед команду, словно Деда Мороза на новогоднем утреннике. С третьей, а может и четвертой попытки «Дед Мороз» таки появился, вызвав восторг заждавшихся трибун и огромное облегчение у ведущего шоу Макса Югова: «Сеньоры, я несу полную околесицу, он меня сейчас раскусит, быстрее!!!» (с)
Но зато потом все пошло без заминок и весело. Конкурсы на любой вкус, не хуже, чем в подобных шоу в НХЛ и КХЛ.
Самый мощный бросок оказался не у Романа Граборенко и вообще не у защитника, а у «Легенды 77» Александра Китарова — 144, 43 км/ч. Может пора переквалифицироваться в блюлайнеры?
Точнее и быстрее всех в конкурсе снайперов расстрелял воздушные шарики (Пятачок бы позавидовал) Андрей Степанов — потратил всего 18 секунд на 4 шара. Кстати, наряду с нападающими попытал счастья и Бен Скривенс, но без особого успеха.
Больше всех в соревновании защитников наколотил шайб за полминуты с передачи партнера Илья Шинкевич — 13. Звание лучшего пасующего подтвердил на деле Мэтт Эллисон.
В эстафете
Завершали «Мастер-шоу» буллиты. И здесь не обошлось без сюрпризов: голкиперы Ян Шелепнев и Бен Скривенс устроили дуэль, поочередно проверив на прочность друг друга. Победила дружба.
Сразу по окончании «Мастер-шоу» минское «Динамо» сыграло матч с командой своего
Впрочем, сама игра была лишь фоном к проходившему параллельно
Зрители узнали, что самый взрывной в команде и в то же время ленивый Андрей Степанов, а вот Александр Павлович, напротив, самый спокойный и обладает прекрасной памятью. Самый «шумный» и больше всех ест — Дмитрий Коробов, самый стильный — Сергей Костицын, внимательный — Данила Карабань. Бен Скривенс больше всех любит сладкое, ничего не запоминает с первого раза и не следит за модой. У Никиты Комарова самый веселый смех, а вот Артем Волков почти никогда не улыбается…
Понятное дело, что вопросы и ответы на них носили по большей части шуточный характер. Из серьезных можно отметить лишь критическую оценку всем трио окончания сезона — тренерский штаб единогласно сошелся во мнении, что «Динамо» в
Напоследок, канадские тренеры посоревновались в произношении белорусских слов. Порвал зал Рон Паско, довольно четко воспроизведя сложное для англоязычного уха «становішча
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