Закрытие сезона «Динамо»: оставайся, Бен, с нами!

Очередь у входа в «Минск-Арену» ползла медленно. Запретами гнусаво грозил милицейский мегафон, заглушая в наушниках фантастическую сагу Лема «Фиаско». За 20 минут, проведенных в ожидании досмотра, земляне провели для квинтян из системы Дзеты Гарпии демонстрацию силы, но так контакта и не установили. Похожая ситуация наблюдалась и наяву, только в роли землян выступали краповые и прочие береты ОМОНа, принимавшие болельщиков не иначе как за инопланетян.



«У дверей заведенья народа скопленье топтанье и пар,

Но народа скопленье не имеет значенья за дверями швейцар.

Неприступен и важен стоит он на страже боевым кораблем,

Ничего он не знает и меня пропускает лишь в погоне за длинным рублем.» ©



Так что, да простят меня коллеги и друзья Слава Федоренков и Кирилл Клименков, но большую часть их блистательного (не сомневаюсь) диалога в клубной зоне, я не застал. Прибыл как раз к тому моменту, когда Кирилл от имени tut.by обещал закатить пир на весь мир в виде торта в случае, если «Динамо» наберет в следующем сезоне меньше 105 очков. В противном случае торт проставляют «зубры». Как-то обтекаемо — смелее надо быть, Кирилл, смелее.



Слава, наученный газетной диетой, ничего не обещал. Сказал лишь, что верит в выход в плей-офф, а с остальными прогнозами определится ближе к старту следующего сезона, когда станет ясно, будет ли «Динамо» играть со Скривенсом или без.



После чего двум лучшим по мнению «Динамо» экспертам вручили два новейших Айпада, которые при ближайшем рассмотрении оказались всего лишь дипломами. Не повезло…



А дальше было «Мастер-шоу». Правда, поначалу зрителям пришлось долго звать на лед команду, словно Деда Мороза на новогоднем утреннике. С третьей, а может и четвертой попытки «Дед Мороз» таки появился, вызвав восторг заждавшихся трибун и огромное облегчение у ведущего шоу Макса Югова: «Сеньоры, я несу полную околесицу, он меня сейчас раскусит, быстрее!!!» (с)





Но зато потом все пошло без заминок и весело. Конкурсы на любой вкус, не хуже, чем в подобных шоу в НХЛ и КХЛ.



Самый мощный бросок оказался не у Романа Граборенко и вообще не у защитника, а у «Легенды 77» Александра Китарова — 144, 43 км/ч. Может пора переквалифицироваться в блюлайнеры?



Точнее и быстрее всех в конкурсе снайперов расстрелял воздушные шарики (Пятачок бы позавидовал) Андрей Степанов — потратил всего 18 секунд на 4 шара. Кстати, наряду с нападающими попытал счастья и Бен Скривенс, но без особого успеха.





Больше всех в соревновании защитников наколотил шайб за полминуты с передачи партнера Илья Шинкевич — 13. Звание лучшего пасующего подтвердил на деле Мэтт Эллисон.



В эстафете бело-синие победили сине-белых, причем голкипер победителей Бен Скривенс реабилитировался за шарики, попав в чужие ворота через всю площадку с первой же попытки. Ну так, самый сильный — бело-синий!



Завершали «Мастер-шоу» буллиты. И здесь не обошлось без сюрпризов: голкиперы Ян Шелепнев и Бен Скривенс устроили дуэль, поочередно проверив на прочность друг друга. Победила дружба.



Сразу по окончании «Мастер-шоу» минское «Динамо» сыграло матч с командой своего фан-клуба «Byzone». Любители старались как могли, но «зубрам» стоило больших усилий не выиграть.



Впрочем, сама игра была лишь фоном к проходившему параллельно ток-шоу тренерского штаба — Крэйг Вудкрофт, Роб Дэвисон и Рон Паско соображали на троих, отбиваясь от коварных вопросов ведущего «Динамо-ТВ».



Зрители узнали, что самый взрывной в команде и в то же время ленивый Андрей Степанов, а вот Александр Павлович, напротив, самый спокойный и обладает прекрасной памятью. Самый «шумный» и больше всех ест — Дмитрий Коробов, самый стильный — Сергей Костицын, внимательный — Данила Карабань. Бен Скривенс больше всех любит сладкое, ничего не запоминает с первого раза и не следит за модой. У Никиты Комарова самый веселый смех, а вот Артем Волков почти никогда не улыбается…

