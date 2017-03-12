ЦСКА раскусит Мурыгина, а СКА не справится со злым «Динамо»
В Ярославле ЦСКА одержит крайне важную для себя победу, а «Динамо» учтёт свои ошибки во втором матче и одолеет СКА — в превью КХЛ.
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СКА — «Динамо» (Москва)
Что и говорить, второй матч в серии между соперниками, которые за последние несколько лет успели стать принципиальными друг для друга, получился по характеру совершенно отличным от первой игры.
Конечно же, за динамовцев будут играть переполненные домашние трибуны, которые пламенно и горячо погонят своих любимцев вперёд. Но решающим этот фактор не станет. Сила
Наш прогноз: в упорнейшей борьбе хозяева вырвут победу, но вряд ли больше чем в одну шайбу.
«Локомотив» — ЦСКА
Ярославцы успешно выполнили свою задачу на выездном отрезке серии, зацепив один матч. Прежде всего за это стоит сказать спасибо голкиперу Алексею Мурыгину, во второй игре отразившему около полусотни бросков. В матче были моменты, когда казалось, что в ходе атаки
Как и в серии между «Динамо» и СКА, в этом противостоянии многое, если не всё, решает игра в неравных составах. Вот и во втором матче ярославцам в начале третьего периода удалось реализовать их первое за всю игру численное преимущество. Гол оказался на счету легионерской пятёрки, о которой перед этой серией говорили как о главной ударной силе команды Кудашова. После игры наставник «армейцев» Дмитрий Квартальнов отметил, что розыгрыш лишнего у оппонентов получился на порядок лучше, чем у его команды. «Очень много было большинства, но всё пусто. В прошлой игре оно сыграло, с него мы забили два гола, но сегодня его реализовать не удалось. У Ярославля в большинстве хорошие игроки», — сказал тренер.
Чего стоит ждать от третьего матча? Пожалуй, более атакующей игры от «Локомотива», тем паче что игра пройдёт на их площадке. И тут мы натыкаемся на проблему в игре ярославцев. До этого момента в их составе отличались только лишь представители одного звена — первого. Этот недостаток уже неоднократно подмечался по ходу регулярного сезона, но именно сейчас, в решающих матчах, он может приобрести крайне серьёзное значение. В этом плане атакующий потенциал ЦСКА выглядит более разнообразным. Да и далеко не факт, что Мурыгин сможет во втором матче подряд отразить такой шквал бросков.
Наш прогноз: «армейцы» выйдут вперёд в противостоянии.