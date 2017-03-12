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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29045663/
12 марта 2017, 10:05 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Найджел Доус: Не удались я в третьем периоде, возможно, матч сложился бы по-другому

Нападающий «Барыса» Найджел Доус, оформивший дубль во втором матче серии плей-офф с магнитогорским «Металлургом» (4:5 ОТ), поделился своими впечатлениями от игры.

13 марта Барыс на своей площадке примет магнитогорский Металлург. Увеличить
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— Первый период был неплох, отлично сыграли во втором, а в третьем нахватали много не нужных удалений, в том числе сам я, которое реализовал «Металлург» и вновь сравнял счет в игре. Это сильный соперник, с хорошей реализацией большинства, и нам нужно стараться давать им как можно меньше таких возможностей. Сама игра обоюдоострая, и мы, и они создали много моментов. Не удались я в третьем периоде, возможно, матч сложился бы по другому, — приводит слова хоккеиста официальный сайт клуба.

— Тем не менее, то что удалось четырежды прошить Кошечкина придает команде дополнительной уверенности, ведь в первой игре «Барыс» ушел без заброшенных шайб.

— Да, но и в первом матче у нас было много возможностей забить. Сегодня у нас многое получалось, хорошо сыграли под воротами, на добивании. Теперь нам нужно сконцентрироваться на домашних играх. Нам нужны победы, поэтому в понедельник у нас будет одна из самых важных игр сезона. Ждем всех наших болельщиков и очень рассчитываем на громкую поддержку, как вы умеете.

Напомним, что «Барыс» в овертайме (4:5) проиграл магнитогорскому «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ. Третий и четвертый матчи серии пройдут 13 и 15 марта в Астане.

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