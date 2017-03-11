Ишматов назвал голевые успехи Зарипова в плей-офф КХЛ парадоксальными

Зарипов лидирует в списке бомбардиров плей-офф КХЛ с 14 (8 шайб + 6 передач) очками в семи играх.

«Одно время (Сергей) Мозякин не попадал в основной состав сборной России, то же было и с Зариповым. В итоге оба в более взрослом возрасте становятся лучшими форвардами и техниками российского хоккея. Парадокс, что Зарипов, так играет в 35 лет. В мое время возраст 32 года — это конец карьеры, потому что наступало на пятки следующее поколение. Или хоккея стал медленнее? Это я утрирую. Не думаю, что Мозякин и Зарипов здоровее нас по жизни, но мы заканчивали раньше, а Зарипов сейчас в плей-офф забивает больше всех», — сказал Ишматов «Р-Спорт» по телефону.