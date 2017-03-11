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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29044755/
11 марта 2017, 23:13 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ишматов назвал голевые успехи Зарипова в плей-офф КХЛ парадоксальными

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 мар — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Голевые успехи нападающего магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова в плей-офф КХЛ можно назвать парадоксальными, потому что раньше в его возрасте уже заканчивали карьеру, заяви агентству «Р-Спорт», заслуженный тренер России Рафаил Ишматов.

Зарипов лидирует в списке бомбардиров плей-офф КХЛ с 14 (8 шайб + 6 передач) очками в семи играх.

«Одно время (Сергей) Мозякин не попадал в основной состав сборной России, то же было и с Зариповым. В итоге оба в более взрослом возрасте становятся лучшими форвардами и техниками российского хоккея. Парадокс, что Зарипов, так играет в 35 лет. В мое время возраст 32 года — это конец карьеры, потому что наступало на пятки следующее поколение. Или хоккея стал медленнее? Это я утрирую. Не думаю, что Мозякин и Зарипов здоровее нас по жизни, но мы заканчивали раньше, а Зарипов сейчас в плей-офф забивает больше всех», — сказал Ишматов «Р-Спорт» по телефону.

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