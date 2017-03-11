СДК КХЛ отменил наказание защитника «Локомотива» Любушкина во 2-й игре с ЦСКА

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Нападающий «Локомотива» Петри Контиола считает, что его команда должна еще лучше играть в большинстве в нынешнем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение хоккеист высказал журналистам после матча с ЦСКА.