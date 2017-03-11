Другие претенденты на титул сейчас должны завидовать игрокам «Магнитки» всем сердцем. И дело не в ограниченном потенциале ее нынешнего соперника в лице «Барыса». Он, при всем к нему уважении, смотрится послабее оставшихся семи команд. Нет сомнений и в том, что матчи даются уральцам легко только внешне. У докторов «Металлурга» работы, думается, не меньше, чем, например, у коллег из Санкт-Петербурга и Казани. Зато «Магнитка» сейчас единственная команда на весь плей-офф, которая может себя позволить играть в хоккей от души.

Словно и не плей-офф вовсе. Контроль шайбы, рискованные диагональные передачи, регулярные визиты защитников в чужую зону — все это не слишком вяжется с давно въевшимся в сознание кубковыми постулатами, суть которых сводится к установке «чем проще, тем лучше». Возвращение Сергея Мозякина, пропустившего первую игру по состоянию здоровья, добавило «Металлургу» еще больше уверенности в правильности своего курса.

«Барысу» в силу кадровых ресурсов проблематично оказывать постоянное давление на соперника, поэтому хозяева стали действовать нагло с самого начала. Но как можно было пропустить чистый выход один в ноль с пасом через половину площадки — уму непостижимо. Особенно с учетом того, что на льду в этот момент находилось ударное звено «Магнитки». Данис Зарипов сделал первый шаг на пути к хет-трику. Уже второму в нынешнем розыгрыше плей-офф. Он набрал 14 очков всего в семи матчах! Разум отказывается верить слухам, что по окончании этого сезона звездный ветеран всерьез будет решать, стоит ли ему завершить карьеру и сосредоточиться на бизнесе, связанном с производством хоккейных клюшек. Данис, даже и не думай! Нельзя оставлять Мозякина одного. Такой Зарипов нужен всем. И плевать на возраст.

«Металлург», наверное, самая разносторонняя команда в лиге. В том смысле, что по ситуации способна подстроиться под модель игры любого соперника. Раз дает «Барыс» свободный лед, значит, надо это использовать. Количество голевых моментов у ворот шведа Хенрика Карлссона по строгим меркам плей-офф было умопомрачительным. В одном из них он дрогнул сам, неаккуратно сыграв ловушкой после броска защитника Виктора Антипина и забросив шайбу себе сам.

«Металлург» со всеми своими достоинствами, легионерами в составе и тренерском штабе, и умением выжимать максимум из предоставивших возможностей в ментальном плане все равно остается чисто русской командой. Четыре пропущенных шайбы и победа только в овертайме — это в первую очередь психология. Когда у тебя все получается на чужой половине, то предельная концентрация уходит быстро. Спору нет, второй гол Найджела Доуза получился шикарным, и пересматривать его хочется не один раз. Канадец спрятал момент броска и швырнул шайбу из-под Яна Коваржа точно между щитков Василию Кошечкину.

Однако «Барыс» в нынешнем виде и так добился многого. Больше, чем можно было представить. Главный тренер Эдуард Занковец в сложившихся условиях делает все очень толково. Ему бы трех-четырех доморощенных игроков уровня Уппера, Краснослободцева и Руденко образца пятилетней давности, тогда «Магнитке» пришлось бы несладко. В казахстанском хоккее идет смена поколений, молодых талантов катастрофически мало, к тому же они требуют постепенной доводки. Скрыть эти проблемы приглашением иностранцев нереально. Также как и остановить нынешний «Металлург».

В овертайме на льду были заметны только хозяева, создавшие момент за моментом у ворот Карлссона. Больше других повезло Ярославу Косову, в контратаке получившего пас на пустой угол от героя прошлогоднего финала Евгения Тимкина. «Барыс», наверное, еще поборется дома. Но вряд ли способен зацепить больше одного матча.