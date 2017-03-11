Когда старость в радость — как Зарипов помог «Магнитке»
Действующий обладатель Кубка Гагарина одержал вторую победу (5:4 ОТ) в серии с «Барысом» благодаря второму в
плей-офф хет-трику Даниса Зарипова.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Другие претенденты на титул сейчас должны завидовать игрокам «Магнитки» всем сердцем. И дело не в ограниченном потенциале ее нынешнего соперника в лице «Барыса». Он, при всем к нему уважении, смотрится послабее оставшихся семи команд. Нет сомнений и в том, что матчи даются уральцам легко только внешне. У докторов «Металлурга» работы, думается, не меньше, чем, например, у коллег из
Словно и не
«Барысу» в силу кадровых ресурсов проблематично оказывать постоянное давление на соперника, поэтому хозяева стали действовать нагло с самого начала. Но как можно было пропустить чистый выход один в ноль с пасом через половину площадки — уму непостижимо. Особенно с учетом того, что на льду в этот момент находилось ударное звено «Магнитки». Данис Зарипов сделал первый шаг на пути к
«Металлург», наверное, самая разносторонняя команда в лиге. В том смысле, что по ситуации способна подстроиться под модель игры любого соперника. Раз дает «Барыс» свободный лед, значит, надо это использовать. Количество голевых моментов у ворот шведа Хенрика Карлссона по строгим меркам
«Металлург» со всеми своими достоинствами, легионерами в составе и тренерском штабе, и умением выжимать максимум из предоставивших возможностей в ментальном плане все равно остается чисто русской командой. Четыре пропущенных шайбы и победа только в овертайме — это в первую очередь психология. Когда у тебя все получается на чужой половине, то предельная концентрация уходит быстро. Спору нет, второй гол Найджела Доуза получился шикарным, и пересматривать его хочется не один раз. Канадец спрятал момент броска и швырнул шайбу
Однако «Барыс» в нынешнем виде и так добился многого. Больше, чем можно было представить. Главный тренер Эдуард Занковец в сложившихся условиях делает все очень толково. Ему бы
В овертайме на льду были заметны только хозяева, создавшие момент за моментом у ворот Карлссона. Больше других повезло Ярославу Косову, в контратаке получившего пас на пустой угол от героя прошлогоднего финала Евгения Тимкина. «Барыс», наверное, еще поборется дома. Но вряд ли способен зацепить больше одного матча.
|11.03.2017 15:00
|Зрители 7344
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|5:4 ОТ
|Барыс
|(1:0, 1:3, 2:1)
|Илья Воробьев
|Эдуард Занковец
|Василий Кошечкин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|04:26
|Данис Зарипов (Ян Коварж)
|Кирилл Панюков
|05:51
|06:39
|Крис Ли
|13:37
|2-й период
|20:47
|Виктор Антипин
|Роман Старченко (К. Баркер, Н. Иванов)
|21:04
|Кирилл Панюков
|21:57
|24:09
|Данис Зарипов
|29:21
|Данис Зарипов
|Кэм Баркер
|29:21
|31:24
|Виктор Антипин (С. Мозякин, Ян Коварж)
|32:14
|Кэм Баркер
|32:14
|Найджел Доус
|33:16
|Мартен Сан-Пьер (М. Семенов)
|33:51
|Владимир Маркелов
|37:37
|3-й период
|Найджел Доус
|40:42
|41:48
|Данис Зарипов (С. Мозякин, Вик. Антипин)
|Найджел Доус
|46:36
|48:00
|Данис Зарипов (К. Ли, С. Мозякин)
|Найджел Доус (К. Баркер)
|57:31
|Овертайм
|68:20
|Ярослав Косов (К. Ли, Е. Тимкин)
|10
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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