Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29043781/
11 марта 2017, 19:39 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Ак Барс» поздравил с тысячей Билялетдинова

В споре кто меньше ошибется казанцы перетерпели омичей.

В споре кто меньше ошибется <span class=error>казанцы</span> перетерпели <span class=error>омичей</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Зинэтула Билялетдинов знаменует целую эпоху в нашем хоккее. Фирменный оборонительный стиль и строгая дисциплина стали визитной карточкой команд нашего самого неуступчивого защитника 80-х. Наследие Юрия Моисеева и Владимира Юрзинова, и четырехлетняя стажировка за океаном сформировали уникальное видение хоккея, которое Билл воплотил в родном «Динамо», «Ак Барсе» и сборной. Касаясь каждого, он подобно Мидасу делал ее золотой, и даже оговорки на Кубок мира-2004 и Олимпиаду в Сочи не умаляют неоценимого вклада наставника. Даже на исходе тысячи матчей в чемпионатах России мэтр находит, чем удивить соперника. «Я спокойно отношусь к таким вещам. — отметил юбиляр после игры о тысячном рубеже. — Любая победа — большой подарок. Благодарен ребятам за терпение и большую отдачу».

Еще в первом матче казанцы полностью нейтрализовали скоростные атаки «Авангарда», решившие исход серии с «Адмиралом». На любую обостряющую передачу омичей при позиционном розыгрыше сразу же реагировала одна, а то и несколько клюшек сверхмобильного защитного построения, заблокировавшего сегодня больше трети летевших в створ бросков. «Наши хоккеисты хорошо оборонялись и выдержали в меньшинстве — добавил Билялетдинов. — Омская команда играла активнее, немного давала играть в своей зоне». Отдав инициативу, парни Билла были готовы мгновенно улететь в контратаку, и лишь Доминик Фурх спасал «ястребов» от неминуемой расплаты за неосторожность. «Мы хорошо действовали в “5 на 5”, но удаления забирали наши силы, и противник создавал моменты». — отметил в перерыве форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо.

Омичам оставалось караулить ошибки на форчеке и надеяться на большинство. Однако с реализацией у «Авангарда» не клеилось. «Мало бросали, и шайбу мало доставляли», — жаловался на пресс-конференции Федор Канарейкин. Однако его подопечные учли урок предыдущей встречи и, памятуя о прибавившей после первого раунда спецбригаде Казани, до поры не допускали даже намека на нарушения. В концовке гости дождались своего шанса — нервы не выдержали у опытного кубкового бойца Михаила Юнькова, 7 лет назад бравшего Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Азеведо зряче из-за ворот нашел Федора Малыхина, мгновение спустя впервые отличившегося в этом плей-офф. Даже после тайм-аута шестерка полевых была уже не в силах испортить праздник казанцев, вскоре поразивших пустые ворота.

Блестящая реализация лишнего в Омске сулит «Ак Барсу» отличные перспективы в серии. С каждой игрой возрастает цена ошибки, которых в команде Билялетдинова допускают значительно меньше. Однако опытнейший Канарейкин наверняка найдет нужные слова и схемы, чтобы зажечь своих исполнителей. Для перелома в серии им наверняка придется рисковать, а выиграют от этого прежде всего изголодавшиеся по зрелищному хоккею болельщики в Татарстане и Сибири.

11.03.2017 14:00 Зрители 10170 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 0:2 Ак Барс
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Доминик Фурх 58:23 (Д. Фурх 59:20) Эмиль Гарипов
1-й период
08:20 Николай Лемтюгов
Джастин Азеведо 08:20
Дамир Мусин 10:24
2-й период
Андрей Попов 25:26
Степан Захарчук 31:17
Степан Захарчук 31:17
33:24 Дэвид Бут
Максим Лазарев 33:24
Атте Охтамаа 36:34
3-й период
55:31 Михаил Юньков
Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев) 56:39
Михал Йордан п.в. 59:20
Статистика
6 Штрафное время 22
4 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Тренер ХК «Ак Барс» Билялетдинов спокойно отнесся к своей 1000-й игре

Тренер ХК «Ак Барс» Билялетдинов спокойно отнесся к своей 1000-й игре

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что спокойно относится к тому факту, что провел 1000 матчей в качестве тренера. Такое мнение он высказал журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости
07 марта

Смотрите, какие письма "МЮ" рассылает болельщикам перед выездом в Ростов-на-Дону

Каррера объяснил, почему не пожал руку Глушакову

Россию отстраняют от Олимпиады-2018