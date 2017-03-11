«Ак Барс» поздравил с тысячей Билялетдинова

Зинэтула Билялетдинов знаменует целую эпоху в нашем хоккее. Фирменный оборонительный стиль и строгая дисциплина стали визитной карточкой команд нашего самого неуступчивого защитника 80-х. Наследие Юрия Моисеева и Владимира Юрзинова, и четырехлетняя стажировка за океаном сформировали уникальное видение хоккея, которое Билл воплотил в родном «Динамо», «Ак Барсе» и сборной. Касаясь каждого, он подобно Мидасу делал ее золотой, и даже оговорки на Кубок мира-2004 и Олимпиаду в Сочи не умаляют неоценимого вклада наставника. Даже на исходе тысячи матчей в чемпионатах России мэтр находит, чем удивить соперника. «Я спокойно отношусь к таким вещам. — отметил юбиляр после игры о тысячном рубеже. — Любая победа — большой подарок. Благодарен ребятам за терпение и большую отдачу».

Еще в первом матче казанцы полностью нейтрализовали скоростные атаки «Авангарда», решившие исход серии с «Адмиралом». На любую обостряющую передачу омичей при позиционном розыгрыше сразу же реагировала одна, а то и несколько клюшек сверхмобильного защитного построения, заблокировавшего сегодня больше трети летевших в створ бросков. «Наши хоккеисты хорошо оборонялись и выдержали в меньшинстве — добавил Билялетдинов. — Омская команда играла активнее, немного давала играть в своей зоне». Отдав инициативу, парни Билла были готовы мгновенно улететь в контратаку, и лишь Доминик Фурх спасал «ястребов» от неминуемой расплаты за неосторожность. «Мы хорошо действовали в “5 на 5”, но удаления забирали наши силы, и противник создавал моменты». — отметил в перерыве форвард «Ак Барса» Джастин Азеведо.

Омичам оставалось караулить ошибки на форчеке и надеяться на большинство. Однако с реализацией у «Авангарда» не клеилось. «Мало бросали, и шайбу мало доставляли», — жаловался на пресс-конференции Федор Канарейкин. Однако его подопечные учли урок предыдущей встречи и, памятуя о прибавившей после первого раунда спецбригаде Казани, до поры не допускали даже намека на нарушения. В концовке гости дождались своего шанса — нервы не выдержали у опытного кубкового бойца Михаила Юнькова, 7 лет назад бравшего Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Азеведо зряче из-за ворот нашел Федора Малыхина, мгновение спустя впервые отличившегося в этом плей-офф. Даже после тайм-аута шестерка полевых была уже не в силах испортить праздник казанцев, вскоре поразивших пустые ворота.

Блестящая реализация лишнего в Омске сулит «Ак Барсу» отличные перспективы в серии. С каждой игрой возрастает цена ошибки, которых в команде Билялетдинова допускают значительно меньше. Однако опытнейший Канарейкин наверняка найдет нужные слова и схемы, чтобы зажечь своих исполнителей. Для перелома в серии им наверняка придется рисковать, а выиграют от этого прежде всего изголодавшиеся по зрелищному хоккею болельщики в Татарстане и Сибири.