Эдуард Занковец: Сегодня мы играли более активно, более агрессивно

— Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм.



— Сегодня у вашего коллеги Евгения Корешкова день рождения — команда хотела сделать подарок?

— Пусть будет так (смеется). Командой мы его конечно поздравили, но, конечно, не умаляя заслуг именинников — вряд ли во время игры об этом кто-то думал. Команда играла на результат в первую очередь.



— После прошлого матча вы говорили, что команда где-то не доработала, в частности в атаке. Как сегодня оцените игру?

— Я говорил, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу. Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов.