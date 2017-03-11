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11 марта 2017, 19:21 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Эдуард Занковец: Сегодня мы играли более активно, более агрессивно

Главный тренер астанинского «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал матч плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» — 4:5 ОТ.

— Играли хорошо, но неприятно проигрывать. Вдвойне неприятно проигрывать в овертайме. Но это хоккей, так что будем готовиться к следующим играм, домашним играм.

— Сегодня у вашего коллеги Евгения Корешкова день рождения — команда хотела сделать подарок?
— Пусть будет так (смеется). Командой мы его конечно поздравили, но, конечно, не умаляя заслуг именинников — вряд ли во время игры об этом кто-то думал. Команда играла на результат в первую очередь.

— После прошлого матча вы говорили, что команда где-то не доработала, в частности в атаке. Как сегодня оцените игру?
— Я говорил, что мы просто были недостаточно хороши, чтобы претендовать тогда на победу. Сегодня мы играли более активно, более агрессивно. Поэтому и увидели больше голов.

11.03.2017 15:00 Зрители 7344 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 5:4 ОТ Барыс
(1:0, 1:3, 2:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Эдуард Занковец
Вратари
Василий Кошечкин Хенрик Карлссон
1-й период
04:26 Данис Зарипов (Ян Коварж)
Кирилл Панюков 05:51
06:39 Крис Ли
13:37
2-й период
20:47 Виктор Антипин
Роман Старченко (К. Баркер, Н. Иванов) 21:04
Кирилл Панюков 21:57
24:09 Данис Зарипов
29:21 Данис Зарипов
Кэм Баркер 29:21
31:24 Виктор Антипин (С. Мозякин, Ян Коварж)
32:14
Кэм Баркер 32:14
Найджел Доус 33:16
Мартен Сан-Пьер (М. Семенов) 33:51
Владимир Маркелов 37:37
3-й период
Найджел Доус 40:42
41:48 Данис Зарипов (С. Мозякин, Вик. Антипин)
Найджел Доус 46:36
48:00 Данис Зарипов (К. Ли, С. Мозякин)
Найджел Доус (К. Баркер) 57:31
Овертайм
68:20 Ярослав Косов (К. Ли, Е. Тимкин)
Статистика
10 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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«Барыс» упустил преимущество в счете и проиграл «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ

«Барыс» упустил преимущество в счете и проиграл «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» потерпел поражение в овертайме от магнитогорского «Металлурга» во втором матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
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