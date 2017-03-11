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11 марта 2017, 18:17 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» упустил преимущество в счете и проиграл «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Астанинский «Барыс» потерпел поражение в овертайме от магнитогорского «Металлурга» во втором матче полуфинала плей-офф Восточной конференции КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, закончилось со счетом 4:4 (1:0, 1:3, 2:1). При этом после второго периода астанчане вели с преимуществом в одну шайбу.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На четвертой минуте форвард «Магнитки» Данис Зарипов убежал на рандеву с Хенриком Карлссоном и уверенно переиграл голкипера «Барыса». Эта шайба так и осталась единственной в первой 20-минутке.

Второй период остался за подопечными Эдуарда Занковца. Сначала на 21-й минуте Роман Старченко сравнял счет, на что «Магнитка» ответила голом Виктора Антипина (31-я). Однако затем «Барыс» с разницей в 35 секунд дважды поразил ворота соперника — отличились Найджел Доус (33-я) и Мартен Сен-Пьер (34-я).

В заключительном периоде Зарипов в течение шести минут (42-я и 48-я) забросил две шайбы в большинстве и вновь вывел «Магнитку» вперед. Однако за 2,5 минуты до завершения основного времени матча Доус сравнял счет, записав на свой счет дубль.

В итоге командам пришлось выявлять победителя в овертайме, где удачливее оказались хозяева. Победу «Магнитке» на 69-й минуте принес Ярослав Косов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу магнитогорского клуба.

Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Астане 13 и 15 марта.

11.03.2017 15:00 Зрители 7344 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Арена Металлург"
Металлург Мг 5:4 ОТ Барыс
(1:0, 1:3, 2:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Эдуард Занковец
Вратари
Василий Кошечкин Хенрик Карлссон
1-й период
04:26 Данис Зарипов (Ян Коварж)
Кирилл Панюков 05:51
06:39 Крис Ли
13:37
2-й период
20:47 Виктор Антипин
Роман Старченко (К. Баркер, Н. Иванов) 21:04
Кирилл Панюков 21:57
24:09 Данис Зарипов
29:21 Данис Зарипов
Кэм Баркер 29:21
31:24 Виктор Антипин (С. Мозякин, Ян Коварж)
32:14
Кэм Баркер 32:14
Найджел Доус 33:16
Мартен Сан-Пьер (М. Семенов) 33:51
Владимир Маркелов 37:37
3-й период
Найджел Доус 40:42
41:48 Данис Зарипов (С. Мозякин, Вик. Антипин)
Найджел Доус 46:36
48:00 Данис Зарипов (К. Ли, С. Мозякин)
Найджел Доус (К. Баркер) 57:31
Овертайм
68:20 Ярослав Косов (К. Ли, Е. Тимкин)
Статистика
10 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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