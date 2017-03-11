«Барыс» упустил преимущество в счете и проиграл «Металлургу» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, закончилось со счетом 4:4 (1:0, 1:3, 2:1). При этом после второго периода астанчане вели с преимуществом в одну шайбу.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На четвертой минуте форвард «Магнитки» Данис Зарипов убежал на рандеву с Хенриком Карлссоном и уверенно переиграл голкипера «Барыса». Эта шайба так и осталась единственной в первой 20-минутке.

Второй период остался за подопечными Эдуарда Занковца. Сначала на 21-й минуте Роман Старченко сравнял счет, на что «Магнитка» ответила голом Виктора Антипина (31-я). Однако затем «Барыс» с разницей в 35 секунд дважды поразил ворота соперника — отличились Найджел Доус (33-я) и Мартен Сен-Пьер (34-я).

В заключительном периоде Зарипов в течение шести минут (42-я и 48-я) забросил две шайбы в большинстве и вновь вывел «Магнитку» вперед. Однако за 2,5 минуты до завершения основного времени матча Доус сравнял счет, записав на свой счет дубль.

В итоге командам пришлось выявлять победителя в овертайме, где удачливее оказались хозяева. Победу «Магнитке» на 69-й минуте принес Ярослав Косов.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу магнитогорского клуба.

Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Астане 13 и 15 марта.