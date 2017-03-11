«Металлург» в овертайме обыграл «Барыс» во втором матче четвертьфинала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» одержал победу в овертайме над астанинским «Барысом» со счетом 5:4 во втором матче четвертьфинальной серии
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске.
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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данис Зарипов (5, 42, 48-я минуты), Виктор Антипин (32) и Ярослав Косов (69). У проигравших отличились Роман Старченко (22), Найджел Доус (34, 58), Мартин
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга».
Следующий матч пройдет 13 марта в Астане.
|11.03.2017 15:00
|Зрители 7344
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|5:4 ОТ
|Барыс
|(1:0, 1:3, 2:1)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Эдуард Занковец
Вратари
|Василий Кошечкин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|04:26
|Данис Зарипов (Ян Коварж)
|Кирилл Панюков
|05:51
|06:39
|Крис Ли
|13:37
|2-й период
|20:47
|Виктор Антипин
|Роман Старченко (К. Баркер, Н. Иванов)
|21:04
|Кирилл Панюков
|21:57
|24:09
|Данис Зарипов
|29:21
|Данис Зарипов
|Кэм Баркер
|29:21
|31:24
|Виктор Антипин (С. Мозякин, Ян Коварж)
|32:14
|Кэм Баркер
|32:14
|Найджел Доус
|33:16
|Мартен Сан-Пьер (М. Семенов)
|33:51
|Владимир Маркелов
|37:37
|3-й период
|Найджел Доус
|40:42
|41:48
|Данис Зарипов (С. Мозякин, Вик. Антипин)
|Найджел Доус
|46:36
|48:00
|Данис Зарипов (К. Ли, С. Мозякин)
|Найджел Доус (К. Баркер)
|57:31
|Овертайм
|68:20
|Ярослав Косов (К. Ли, Е. Тимкин)
Статистика
|10
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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