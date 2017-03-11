Тренер ХК «Ак Барс» Билялетдинов спокойно отнесся к своей 1000-й игре

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«Ак Барс» в субботу во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина победил «Авангард» — 2:0 и ведет в серии со счетом 2−0. Игра стала 1000-й в карьере Билялетдинова в чемпионатах России в качестве главного тренера.

«Как-то по-особенному я на эту игру не смотрел, я к этим вещам достаточно спокойно отношусь — это наша работа, — сказал Билялетдинов. — Играть было непросто: “Авангард” играл очень хорошо, немного нам давал играть в его зоне».

Причина поражения «Авангарда» кроется в том числе и в том, что омские хоккеисты мало бросали, считает главный тренер команды Федор Канарейкин.