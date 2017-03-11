Тренер ХК «Ак Барс» Билялетдинов спокойно отнесся к своей 1000-й игре
ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что спокойно относится к тому факту, что провел 1000 матчей в качестве тренера. Такое мнение он высказал журналистам.
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Видимо, что-то случилось...
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«Ак Барс» в субботу во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина победил «Авангард» — 2:0 и ведет в серии со счетом 2−0. Игра стала 1000-й в карьере Билялетдинова в чемпионатах России в качестве главного тренера.
«Как-то
Причина поражения «Авангарда» кроется в том числе и в том, что омские хоккеисты мало бросали, считает главный тренер команды Федор Канарейкин.
«Шансов было много, не забили ничего, от этого и результат:
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