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11 марта 2017, 18:02 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер ХК «Ак Барс» Билялетдинов спокойно отнесся к своей 1000-й игре

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что спокойно относится к тому факту, что провел 1000 матчей в качестве тренера. Такое мнение он высказал журналистам.

По словам специалиста он не придает особого значения подобным вещам считая это частью работы. Увеличить
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«Ак Барс» в субботу во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина победил «Авангард» — 2:0 и ведет в серии со счетом 2−0. Игра стала 1000-й в карьере Билялетдинова в чемпионатах России в качестве главного тренера.

«Как-то по-особенному я на эту игру не смотрел, я к этим вещам достаточно спокойно отношусь — это наша работа, — сказал Билялетдинов. — Играть было непросто: “Авангард” играл очень хорошо, немного нам давал играть в его зоне».

Причина поражения «Авангарда» кроется в том числе и в том, что омские хоккеисты мало бросали, считает главный тренер команды Федор Канарейкин.

«Шансов было много, не забили ничего, от этого и результат: по-моему, все поменяли, все, что можно. Причина, наверное, в том, что мало бросаем, шайбу мало доставляем в зону. Мы и вчера меняли состав звеньев, а сегодня что менять? Игра приближалась к окончанию — не видел причин их менять», — отметил он.

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