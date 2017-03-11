Уже и олимпионику Виталию Давыдову штрафом рот заткнули. Лига, не позорься!
Дмитрий Пономаренко категорически не согласен с штрафами КХЛ за публичное обсуждение спорных судейских решений в СМИ.
Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко категорически не согласен с штрафами КХЛ за публичное обсуждение спорных судейских решений в СМИ.
Сегодня КХЛ оштрафовала московское «Динамо» на 300 тысяч рублей. Вроде бы обычное дело. Идет
Но когда я узнал, за что был оштрафован московский клуб, то понял, что чаша лично моего терпения переполнена. Я серьезно сейчас обращаюсь и к лиге, и к СМИ, и к клубам.
Давайте, наконец, обсудим одну давно наболевшую проблему. Потому что жить так дальше просто нельзя.
«Динамо» оштрафовали за высказывание в прессе почетного
И лига тут же не задумываясь всадила нашему олимпийскому чемпиону кляп в глотку: «А ну заткнись, динамовский дедуля! Не имеешь права на наших судей голос поднимать».
Да, я намеренно утрирую сейчас. И прошу лигу не обижаться на резкие слова. Не высокомерничать, а понять, что вот именно так и выглядят ее штрафы за критику судей. И просто наболело уже.
Ведь уже накинули удавки на горло тренерам, игрокам руководителям клубов.
У нас люди боятся говорить правду о хоккее. Потому что знают — обязательно от лиги тут же прилетит финансовая оплеуха.
Тренеры на
Игроки тоже самое — о судьях ни слова. И только по глазам, да и по губам на видео из штрафного бокса или во время горячего эпизода на площадке можно прочесть, что они сами об этом думают.
И вот, наконец, добрались уже до наших святая святых — до
Куда мы катимся с этими полицейскими нормами в спорте?
Ведь сколько разговоров о том, что из хоккея надо делать шоу. Но как?!
Как сделать его популярным видом? Как показать жесткую и бескомпромиссную борьбу, если лига сама бьет по губам своих самых авторитетных ньюсмейкеров, самых заслуженных и авторитетных в хоккее людей, ведущих тренеров и игроков?
Я сейчас не обсуждаю — прав Давыдов или нет.
Наверняка, многие с его мнением не согласны. И я лично бываю не согласен. Но разве это повод затыкать олимпийскому чемпиону рот?!
Не согласен — выскажи свою позицию, докажи свою правоту, обсуди претензии Давыдова, Квартальнова, Скудры, Разина, Ковальчука и любого другого известного в хоккее человека на СДК и вынеси свой вердикт.
Почему люди не имеют права говорить о судейских ошибках? Я сейчас не говорю об оскорблениях. Но именно об ошибках и о своем несогласии с решением арбитров почему говорить нельзя?
Ведь судьи ошибаются. Это не секрет. В современном спорте, с видеоповторами моментов не видеть эти ошибки, порой грубейшие и влияющие на исход матча просто невозможно. И СДК чуть ли не после каждого поединка эти судейские ляпы исправляет.
Так почему их нельзя обсуждать публично? Что в этом плохого? Чего мы боимся? Правды, что ли?
Вместо того, чтоб штрафовать, надо спасибо говорить и Давыдову и тренерам на
Потому что они говорят о том, что волнует и их, и болельщиков. Привлекают внимание к важным вещам, в которых можно и нужно разбираться. Причем, именно публично!
Потому что такие заявления — еще и мощная раскрутка спорта в СМИ. Привлечение к нему внимания и новых зрителей.
Ведь людей волнует в первую очередь то, что царапнуло по сердцу, ранило душу. А сильнее всего ее ранит несправедливость. Пусть порой и невольная.
А мы людям, который ковали славу нашего хоккея и продолжают его сейчас пропагандировать через свою любовь и неравнодушное отношение к спорту рты затыкаем….
Абсурд. Так нельзя.
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