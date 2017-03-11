«Ак Барс» одержал вторую победу над «Авангардом» в серии ¼ финала плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в субботу в Омске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Победу казанцам принесли шайбы Федора Малыхина (57-я минута) и Михала Йордана (60), а голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов отразил 24 броска в створ своих ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса».

Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Казани 13 и 15 марта.