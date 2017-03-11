Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29042876/
11 марта 2017, 16:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Ак Барс» одержал вторую победу над «Авангардом» в серии ¼ финала плей-офф КХЛ

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Казанский «Ак Барс» переиграл на выезде «Авангард» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<em>МОСКВА 11 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Казанский Ак Барс переиграл на выезде Авангард во втором матче серии ¼ финала <nobr>плей-офф</nobr> Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в субботу в Омске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Победу казанцам принесли шайбы Федора Малыхина (57-я минута) и Михала Йордана (60), а голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов отразил 24 броска в створ своих ворот.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса».

Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Казани 13 и 15 марта.

11.03.2017 14:00 Зрители 10170 Плей-офф: 1/2 финала конференций "Арена Омск"
Авангард 0:2 Ак Барс
(0:0, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Доминик Фурх 58:23 (Д. Фурх 59:20) Эмиль Гарипов
1-й период
08:20 Николай Лемтюгов
Джастин Азеведо 08:20
Дамир Мусин 10:24
2-й период
Андрей Попов 25:26
Степан Захарчук 31:17
Степан Захарчук 31:17
33:24 Дэвид Бут
Максим Лазарев 33:24
Атте Охтамаа 36:34
3-й период
55:31 Михаил Юньков
Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев) 56:39
Михал Йордан п.в. 59:20
Статистика
6 Штрафное время 22
4 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Ак Барс
Новости Матчи Состав Статистика
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Тренер ХК «Ак Барс» Билялетдинов спокойно отнесся к своей 1000-й игре

Тренер ХК «Ак Барс» Билялетдинов спокойно отнесся к своей 1000-й игре

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов рассказал, что спокойно относится к тому факту, что провел 1000 матчей в качестве тренера. Такое мнение он высказал журналистам.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин