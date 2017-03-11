«Ак Барс» одержал вторую победу над «Авангардом» в серии ¼ финала плей-офф КХЛ
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Казанский «Ак Барс» переиграл на выезде «Авангард» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Встреча, прошедшая в субботу в Омске, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Победу казанцам принесли шайбы Федора Малыхина (57-я минута) и Михала Йордана (60), а голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов отразил 24 броска в створ своих ворот.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса».
Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Казани 13 и 15 марта.
|11.03.2017 14:00
|Зрители 10170
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|"Арена Омск"
Главные тренеры
|Федор Канарейкин
|Зинэтула Билялетдинов
Вратари
|Доминик Фурх 58:23 (Д. Фурх 59:20)
|Эмиль Гарипов
|1-й период
|08:20
|Николай Лемтюгов
|Джастин Азеведо
|08:20
|Дамир Мусин
|10:24
|2-й период
|Андрей Попов
|25:26
|Степан Захарчук
|31:17
|Степан Захарчук
|31:17
|33:24
|Дэвид Бут
|Максим Лазарев
|33:24
|Атте Охтамаа
|36:34
|3-й период
|55:31
|Михаил Юньков
|Федор Малыхин (Дж. Азеведо, В. Ткачев)
|56:39
|Михал Йордан
|п.в.
|59:20
Статистика
|6
|Штрафное время
|22
|4
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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