Сергей Мозякин первым из хоккеистов провел 600 матчей в КХЛ
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Нападающий магнитогорского клуба «Металлург» Сергей Мозякин, выйдя на лед во встрече ¼ финала Кубка Гагарина с астанинским «Барысом», стал первым игроком, который провел 600 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Из 600 матчей Мозякин 400 провел за «Металлург».
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В конце февраля 35-летний форвард на 39-й минуте гостевого матча 1/8 финала Кубка Гагарина с пекинским «Куньлунем» отметился голом, набрав 1000-е очко в чемпионатах России.
19 января нападающий побил рекорд по количеству заброшенных шайб (36) в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, установленный американцем Стивом Мозесом в сезоне-2014/15 в составе финского «Йокерита», 1 февраля — рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, принадлежавший Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» набрал 80 очков, 3 февраля — рекорд Алексея Морозова по очкам в одном сезоне чемпионата России (84 очка).
13 сентября 2016 года Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Гол, забитый им в ворота минского «Динамо», стал для форварда 429-м в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб.
Мозякин дебютировал в чемпионате России в 1999 году в составе ЦСКА, в 2006 году перешел в «Атлант», в 2011-м — в «Металлург». В декабре 2016 года в матче против «Барыса» Мозякин забросил 220-ю шайбу за «Металлург» и стал лучшим снайпером хоккейного клуба в истории. Предыдущим рекордсменом был Евгений Корешков, который забросил 219 шайб в составе клуба в различных турнирах. Ранее Мозякин стал лучшим бомбардиром команды, также превзойдя Корешкова, в активе которого значилось 436 очков, сейчас на счету Мозякина с учетом
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