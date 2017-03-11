Сергей Мозякин первым из хоккеистов провел 600 матчей в КХЛ

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В конце февраля 35-летний форвард на 39-й минуте гостевого матча 1/8 финала Кубка Гагарина с пекинским «Куньлунем» отметился голом, набрав 1000-е очко в чемпионатах России.

19 января нападающий побил рекорд по количеству заброшенных шайб (36) в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, установленный американцем Стивом Мозесом в сезоне-2014/15 в составе финского «Йокерита», 1 февраля — рекорд по количеству набранных очков в одном сезоне регулярного чемпионата КХЛ, принадлежавший Александру Радулову, который в сезоне-2010/11 в составе уфимского «Салавата Юлаева» набрал 80 очков, 3 февраля — рекорд Алексея Морозова по очкам в одном сезоне чемпионата России (84 очка).

13 сентября 2016 года Мозякин установил рекорд по количеству заброшенных шайб в чемпионатах СССР/России. Гол, забитый им в ворота минского «Динамо», стал для форварда 429-м в первенствах России. По этому показателю он превзошел легендарного советского нападающего Бориса Михайлова, на счету которого 428 шайб.