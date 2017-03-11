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11 марта 2017, 14:26 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

СМИ: Занковец не только вывел «Барыс» в плей-офф, но и уже успел завоевать авторитет в Казахстане

Журналист «Спортивной Панорамы» Анатолий Генералов подвел итоги сезона для белорусских тренеров в КХЛ. Об этом сообщает Belarushockey.com.

Астанинский клуб во второй раз в истории пробился во второй раунд. Увеличить
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«Прежде всего стоит порадоваться за успехи Эдуарда Занковца, который по ходу сезона принял казахстанский “Барыс”. Наш специалист не только вывел свою команду в плей-офф, но и успешно преодолел с ней первый барьер. Был побеждён неуступчивый челябинский “Трактор”. Похоже, что в Казахстане белорус уже успел завоевать авторитет. Сразу вспоминается такая же ситуация с Андреем Скабелкой, которого еще совсем недавно на руках носили в Новосибирске. Жаль, что у него не сложился этот сезон и его команда не попала в плей-офф. Теперь эта страница биографии Андреем Владимировичем перевернута», — говорится в заметке.

Напомним, «Барыс» под руководством Занковца во второй раз в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

На этой стадии астанинскому клубу противостоит магнитогорский «Металлург». Счет в серии до четырех побед 1−0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина. Второй матч команды проведут 11 марта в Магнитогорске.

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