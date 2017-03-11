СМИ: Занковец не только вывел «Барыс» в плей-офф, но и уже успел завоевать авторитет в Казахстане
Журналист «Спортивной Панорамы» Анатолий Генералов подвел итоги сезона для белорусских тренеров в КХЛ. Об этом сообщает Belarushockey.com.
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«Прежде всего стоит порадоваться за успехи Эдуарда Занковца, который по ходу сезона принял казахстанский “Барыс”. Наш специалист не только вывел свою команду в
Напомним, «Барыс» под руководством Занковца во второй раз в истории вышел во второй раунд
На этой стадии астанинскому клубу противостоит магнитогорский «Металлург». Счет в серии до четырех побед 1−0 в пользу действующего обладателя Кубка Гагарина. Второй матч команды проведут 11 марта в Магнитогорске.
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