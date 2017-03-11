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11 марта 2017, 14:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Зинэтула Билялетдинов сегодня проведёт свой 1000-й матч в чемпионатах России

10 марта в Омске состоится второй матч полуфинальной серии Востока между «Ак Барсом» и «Авангардом».

Эта встреча станет 1000-й в чемпионатах страны для главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова.

61-летний Зинэтула Билялетдинов работал в столичном «Динамо», был главным тренером сборной России на Кубке мира — 2004, а также на Олимпиаде-2014. С 2004 по 2011 год и с 2014 года по настоящее время Билялетдинов возглавляет казанский «Ак Барс».

В качестве тренера Билялетдинов стал чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом и многократным призёром чемпионатов России, двукратным обладателем Кубка Гагарина и обладателем Кубка европейских чемпионов.

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