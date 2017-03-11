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11 марта 2017, 10:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Решение о будущем тренера Юрзинова-младшего в «Куньлуне» будет принято 20 марта

МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о дальнейшей судьбе главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Владимира Юрзинова-младшего будет принято пекинской командой 20 марта. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Владимир Кречин.

Российский специалист после поражения пекинского клуба от магнитогорского Металлурга в 1/8 финала <nobr>плей-офф</nobr> Кубка Гагарина объявил об уходе в отставку. Увеличить
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Юрзинов-младший 2 марта после поражения «Куньлуня» от магнитогорского «Металлурга» и вылета из плей-офф объявил, что уходит в отставку. В то же время ряд СМИ сообщил, что специалист рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Спартака».

«Решение, о котором Владимир Владимирович объявил на пресс-конференции в Магнитогорске, стало для всех нас большой неожиданностью, — сказал Кречин. — Никто в руководстве клуба не был готов к такому повороту, поэтому была взята пауза до окончания отпуска. Команда вновь соберется 20 марта, тогда и будет принято решение».

Судьба тренерского штаба команды и большинства игроков также будет зависеть от решения по главному тренеру, отметил собеседник агентства.

«Если Юрзинов останется — останутся и его помощники. Если же уйдет — тогда решать будет его преемник. По игрокам из основного состава контракты на следующий год у нас имеют только Томи Кархунен и Зак Юйэнь. С остальными предстоят переговоры: но прежде надо решить вопрос с главным тренером, потому что игроки едва ли будут подписывать новые контракты, не зная, с кем им предстоит работать», — подчеркнул он.

«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в текущем сезоне и под руководством Юрзинова-младшего вышел в плей-офф, заняв восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде пекинский клуб проиграл действующему обладателю Кубка Гагарина со счетом 1−4.

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