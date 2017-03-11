Решение о будущем тренера Юрзинова-младшего в «Куньлуне» будет принято 20 марта

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Юрзинов-младший 2 марта после поражения «Куньлуня» от магнитогорского «Металлурга» и вылета из плей-офф объявил, что уходит в отставку. В то же время ряд СМИ сообщил, что специалист рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Спартака».

«Решение, о котором Владимир Владимирович объявил на пресс-конференции в Магнитогорске, стало для всех нас большой неожиданностью, — сказал Кречин. — Никто в руководстве клуба не был готов к такому повороту, поэтому была взята пауза до окончания отпуска. Команда вновь соберется 20 марта, тогда и будет принято решение».

Судьба тренерского штаба команды и большинства игроков также будет зависеть от решения по главному тренеру, отметил собеседник агентства.

«Если Юрзинов останется — останутся и его помощники. Если же уйдет — тогда решать будет его преемник. По игрокам из основного состава контракты на следующий год у нас имеют только Томи Кархунен и Зак Юйэнь. С остальными предстоят переговоры: но прежде надо решить вопрос с главным тренером, потому что игроки едва ли будут подписывать новые контракты, не зная, с кем им предстоит работать», — подчеркнул он.