Решение о будущем тренера Юрзинова-младшего в «Куньлуне» будет принято 20 марта
МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение о дальнейшей судьбе главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар» Владимира
Юрзинова-младшего будет принято пекинской командой 20 марта. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Владимир Кречин.
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«Решение, о котором Владимир Владимирович объявил на
Судьба тренерского штаба команды и большинства игроков также будет зависеть от решения по главному тренеру, отметил собеседник агентства.
«Если Юрзинов останется — останутся и его помощники. Если же уйдет — тогда решать будет его преемник. По игрокам из основного состава контракты на следующий год у нас имеют только Томи Кархунен и Зак Юйэнь. С остальными предстоят переговоры: но прежде надо решить вопрос с главным тренером, потому что игроки едва ли будут подписывать новые контракты, не зная, с кем им предстоит работать», — подчеркнул он.
«Куньлунь» дебютировал в КХЛ в текущем сезоне и под руководством
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