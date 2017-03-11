Женская команда ХК «Куньлунь» может сыграть в одной из североамериканских лиг
МОСКВА, 11 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женская хоккейная команда «Куньлунь Ред Стар» может выступать в одной из лиг Северной Америки. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Владимир Кречин.
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О возможности создания женской команды пекинского клуба было заявлено после объявления о создании координационного совета, куда вошли известные хоккейные специалисты и функционеры. Одной из задач совета является помощь в выстраивании клубной инфраструктуры с участием команд системы «Куньлуня» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и Женской хоккейной лиге (ЖХЛ).
«Вероятность создания этих команд очень велика, сейчас ведется активная работа по всем направлениям — от подготовки необходимой документации до создания соответствующей инфраструктуры, — сказал Кречин. — Мы надеемся в ближайшее время увидеть наши команды в ВХЛ и МХЛ. А вот женская, возможно, будет выступать не в ЖХЛ, а в североамериканской лиге, но это еще открытый вопрос».
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