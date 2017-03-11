Контиола: Хоккеистам «Локомотива» необходимо еще улучшить игру в большинстве
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Нападающий «Локомотива» Петри Контиола считает, что его команда должна еще лучше играть в большинстве в нынешнем плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение хоккеист высказал журналистам после матча с ЦСКА.
«Локомотив» победил ЦСКА во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина (4:3) и сравнял счет в серии. Контиола стал автором одной из шайб своей команды.
«Они были действительно активны сегодня, хорошо перемещали шайбу, нам нужно было серьезно защищаться, и мы сделали это хорошо. Сейчас наше большинство работает, но мы знаем, что должны работать еще усерднее каждый раз в большинстве, это не происходит автоматически», — сказал Контиола.
Игрок «Локомотива» поделился ожиданиями от следующей игры.
«Мы порадовались 10 минут, что выиграли этот матч, а сейчас уже думаем о следующей игре. Она будет такой же тяжелой, как две предыдущие. Я уважаю соперника, но мы сами достаточно хороши. Мы целый год хорошо играли дома, у нас замечательные болельщики, думаю, они помогут нам выиграть», — считает Контиола.