«Локомотив» не нервничал. И правильно сделал

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ДУМЫ КУДАШОВА

Один раз я делал интервью с тренером элитного клуба КХЛ за два часа до игры.

— Это время самое сложное для тренера, — объяснял он мне. — Собрание проведено, команда разминается, а ты сам вообще как будто не нужен. И тебе совершенно нечем заняться, ходишь и тратишь время просто так. Так лучше с журналистами поговорить — хоть немного от игры отвлечешься.

Я вспомнил этот разговор, когда увидел главного тренера Алексея Кудашова в фойе арены за 21 минуту до начала встречи. Он вышел со стаканчиком кофе и начал заинтересовано смотреть за тем, как проходит тренировка маленьких детей на «канадском» льду арены (там установлен специальный экран). Как назло дети переместились на дальний борт. Ничего нельзя было понять.

Впрочем, уверен, что Кудашов и не понял, за чем именно следил. Он был весь в себе и встречи с журналистами действительно лучше устраивать в это время. Кудашов постоял немного и пошел в раздевалку. За еще одним кофе.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRdq1QlgIyx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Алексей Кудашов черпает вдохновение за 29 минут до начала игры.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-10T16:02:12+00:00">Mar 10, 2017 at 8:02am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВАЯ ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ РАФИКОВА

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков не потерял хорошего расположения духа, даже несмотря на неожиданную дисквалификацию на одну игру.

— Я тоже удивлен, что вам дали одну игру, — успокоил я его.

— И штраф, — добавил Рафиков.

— Большой? — мне было действительно интересно.

— Парни говорят, что 30 тысяч рублей, — рассказывал хоккеист. — Меня же ни разу не штрафовали. Сейчас вернемся в Ярославль, и на стене будет вывешено, сколько я должен отдать. У нас так.

— А клуб не накажет? — я почему-то заволновался.

— Вот уж не знаю, — развел руками Рушан.

Но, насколько подсказывает логика, не должны наказать. Это же было в игре, а не на банкете.

Для тренера «Локомотива» потеря Рафикова была ощутимой, но было предельно ясно, на кого его менять. На лед вышел Денис Осипов. Обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона, переехав в Ярославль, неожиданно перестал регулярно попадать в состав, чаще всего оставался на трибунах, а когда выходил, то проводил мало времени.

В запасе остался и Никита Черепанов, а также Денис Мосалев. Экс-игрок «Динамо» провел настолько слабую первую встречу, что даже удивительно. Куда все делось?

Но, по большому счету, у Кудашова был не такой уж большой выбор. Он включил в состав Эмиля Галимова, но тот сидел в запасе и в первых двух периодах на льду так и не появился.

Дмитрий Квартальнов анонсировал большие изменения. Две замены были вынужденными. Грег Скотт пропустит не только одну встречу с ярославцами, но и остальные матчи этого раунда, сколько бы их ни было. А сыграет ли дальше, зависит от самочувствия (и от выступления команды). Ян Муршак, нокаутированный Павлом Красковским, тоже остался в запасе. Нет, с ним все в порядке, а вот действия на льду тренера не устроили.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRdjYiLAcBX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Он уже разминает кулаки!!!!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-10T14:57:06+00:00">Mar 10, 2017 at 6:57am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФАВОРИТА В СЕРИИ ТЕПЕРЬ НЕТ

Игроки «Локомотива» после первого поражения не выглядели обескураженными, и я все удивлялся, чего это они так спокойны. Второй матч показал, что для этого были все основания.

Ярославцы были на редкость хладнокровными, хотя во время матча были такие напряженные моменты, что многие бы запаниковали. Это все идет тренера. Кудашов вообще избрал совершенно новую тактику. Даже в трудные моменты, когда арбитры принимали неоднозначные решения, он молчал и лишь иронично улыбался, если был не согласен с каким-то решением. При этом не молчал, подсказывал игрокам, но не тратил эмоции попусту.

Не моргнул он, когда на 17-й минуте Денис Денисов внезапно перепутал ворота и сначала срезал шайбу в собственные, а когда увидел, что она не пересекает линию ворот, то на всякий случай добил. Не моргнул, когда команда пропустила за 29 секунд до перерыва. И за минуту до конца встречи.

Хоккеисты «Локомотива» чувствовали это и сыграли довольно надежно, насколько они умеют. Быстро реализовали большинство при счете 1:2, затем, когда Джефф Плэтт отыграл одну шайбу, не рассыпались.

Наверное, именно это спокойствие позволило им завершить встречу без нервотрепки. Дмитрий Квартальнов просил просмотр четвертой шайбы (кстати, у ЦСКА теперь на скамейке компьютер с технической трансляцией), но судьи никакого нарушения не обнаружили, хотя тренерский штаб этот же момент смотрел у себя и пришел к единому мнению — нарушение.

И теперь в этой серии далеко не все так очевидно. Более того, фаворита больше нет.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BReC--Ig2y9/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Сегодня много воды, но во всех сериалах есть неудачные эпизоды. Вот и в Квартальнов-лайв так.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-10T19:33:14+00:00">Mar 10, 2017 at 11:33am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КРАСКОВСКОГО ТЕПЕРЬ ЗОВУТ «КУВАЛДОЙ»

Странные вещи творятся с информационным обеспечением матча. Так пресс-служба ЦСКА, по-видимому, ожидает скорого окончания сезона.

— Два вопроса, не больше, — крикнули нам, приводя Валерия Ничушкина.

Ну какие там вопросы можно задать? Он и с десятка не раскрывается.

— Не хотел бы оценивать свою игру, — донеслось со стороны Валеры.

— Журналисты, идите на пресс-конференцию, — приказали прессе. — Гости торопятся уехать.

Торопятся, конечно, но у них было все не так критично. Кажется, что просто в ЦСКА никому дела нет до других, если матч закончился. Удивил генеральный менеджер ярославского клуба Юрий Лукин. Вспомнив, что клубу уже пришел огромный штраф за закрытую раздевалку во время сезона и вот-вот клуб оштрафуют за то, что они никого не выводят в микст-зону после игры, он взял инициативу в свои руки.

— Почему не просите игроков? — спросил он у журналистов. — Кого вывести?

Кого-то действительно вывел, но журналисты ушли на пресс-конференцию.

— Сегодня у нас было «пусто-пусто», — Дмитрий Квартальнов применил терминологию из домино, хотя в том виде спорта это совсем не означает провал.

— Вам не кажется, что у Ильи Сорокина фарт пропал? — осторожно спросили у тренера.

— Так фарт заработать надо, — налил себе водички тренер. — Фарта нет, так как нужно бороться.

Мы пошли в сектор игроков ярославского клуба, так как в сектор ЦСКА не попасть. Алексей Кудашов, весь матч спокойно следивший за действиями арбитров, удивил.

— Вы с чего взяли, что я с судьями не разговариваю? — поразился он, когда я ему объяснил свою версию победы. — Я с ними говорю.

— Не видно что-то.

— Говорю, говорю. По-разному говорю, — убедил меня тренер. — И бывает….

Кудашов шел, не останавливаясь, а мне бегать за тренером совершенно не хотелось. Наставник «Локомотива» отошел уже метров на 30 и что-то говорил. Надеюсь, я не упустил никакой сенсации.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BReEMX6AGGs/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Опасный момент в фойе: Ян Муршак (в красном) усиленно не видит Павла Красковского.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by boogaard1975 (@boogaard1975) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-10T19:43:48+00:00">Mar 10, 2017 at 11:43am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вышел Даниил Апальков.

— Вы сейчас себя на льду в безопасности чувствуете? — уточнил я у него. — Ведь когда в команде такой нокаутер, как Павел Красковский, то никто не бросится на вас.

— Мы его теперь зовем Кувалда, — признался Апальков. — Конечно, теперь чувствуем себя отлично.

Сам Павел к своему прозвищу не привык и стесняется. И он чуть ли не покраснел, когда я попытался подвести его к Яну Муршаку, который зачем-то вышел на сторону «Локомотива».

Ярославские хоккеисты грузили вещи в автобус, улыбались, смеялись и, кажется, что в этой серии на их стороне моральное преимущество. Плюс в салоне уже была горячая пицца. Удачный день.

Алексей ШЕВЧЕНКО из ЛДС ЦСКА.