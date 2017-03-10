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10 марта 2017, 23:39 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Настоящий плей-офф — в разгаре

Вторые матчи полуфиналов конференций подарили нам, то, за что мы так любим хоккейный плей-офф: интригу, эмоции игроков напряжение до последних секунд и самые неожиданные игровые моменты.

Вторые матчи полуфиналов конференций подарили нам то за что мы так любим хоккейный <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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ЦСКА — «ЛОКОМОТИВ» — 3:4
СКА — ДИНАМО — 2:1

Второй раунд Кубка Гагарина за всего-то три дня заставил уйти то уныние, что осталось после четвертьфиналов конференций, не давших и надежды на интригу. Даже несмотря на то, что на «Востоке» пока не очень весело. «Ак Барс» с «Авангардом» буквально мучают зрителей, соревнуясь в том, кто кого перетерпит и пересидит, ну, а «Магнитка» выглядит значительно более классной командой, чем «Барыс».

В обеих западных сериях после домашних матчей фаворитов зафиксирована ничья, и это греет душу. Андердоги вовсю стараются и цепляются. Более того, будь «Динамо» чуть поточнее в завершении на старте второй встречи со СКА — армейцам пришлось бы туго. Четыре отличных момента, в том числе — выход 3 в 1, потом удаление — и получите, распишитесь. В дальнейшем петербуржцы не давали повода усомниться в своем превосходстве. Даже после очередного сверхдальнего выстрела Кутейкина, снова забившего из средней зоны.

Фавориты фаворитами, а шансы на итоговую победу и у «Локомотива», и у бело-голубых вполне себе есть. Преимущество домашней площадки они уже отобрали. Показав, что способны выглядеть не хуже. Правда, железнодорожникам определенно придется сложнее — ЦСКА готов «возить» ярославцев, не выключаясь ни на минуту. Чего нельзя сказать о СКА.

Те самые первые минуты, когда «Динамо» могло положить Коскинену парочку шайб, показали, что команда не совсем готова платить пресловутую высокую цену побед в плей-офф. Дорабатывать и даже перерабатывать в каждом эпизоде, вытаскивать из себя все и даже больше, принимать на себя все шайбы, какие только можно и нельзя. В хоккейчик парни вышли поиграть, дворовой такой, на прямых ногах. Повезло с удалением Терещенко, которое удалось реализовать, что еще и деморализовало «Динамо». Двойной эффект. А то все могло плохо закончится. При этом нельзя сказать, что армейцы в дальнейшем цену приняли и поняли. Чуть добавили, но все равно вальяжности хватало.

И в этом как раз — шанс Сергея Орешкина. Команда у него отлично готова функционально. Способна безостановочно наматывать километры. И врубаться в игру по полной, беря свое голым движением. Одна проблема — она бежит, пока в себя верит. Как пропустила первой — перестала. И сразу пропали классные контратаки, натурально восхищавшие.

Если веру эту удастся вернуть — у Олега Знарка появятся проблемы. Которые придется решать без домашних (на ближайшие два матча) смен.

Игорь ЕРОНКО.

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