Настоящий плей-офф — в разгаре
Вторые матчи полуфиналов конференций подарили нам, то, за что мы так любим хоккейный плей-офф: интригу, эмоции игроков напряжение до последних секунд и самые неожиданные игровые моменты.
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Видимо, что-то случилось...
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ЦСКА — «ЛОКОМОТИВ» — 3:4
СКА — ДИНАМО — 2:1
Второй раунд Кубка Гагарина за
В обеих западных сериях после домашних матчей фаворитов зафиксирована ничья, и это греет душу. Андердоги вовсю стараются и цепляются. Более того, будь «Динамо» чуть поточнее в завершении на старте второй встречи со СКА — армейцам пришлось бы туго. Четыре отличных момента, в том числе — выход 3 в 1, потом удаление — и получите, распишитесь. В дальнейшем петербуржцы не давали повода усомниться в своем превосходстве. Даже после очередного сверхдальнего выстрела Кутейкина, снова забившего из средней зоны.
Фавориты фаворитами, а шансы на итоговую победу и у «Локомотива», и у
Те самые первые минуты, когда «Динамо» могло положить Коскинену парочку шайб, показали, что команда не совсем готова платить пресловутую высокую цену побед в
И в этом как раз — шанс Сергея Орешкина. Команда у него отлично готова функционально. Способна безостановочно наматывать километры. И врубаться в игру по полной, беря свое голым движением. Одна проблема — она бежит, пока в себя верит. Как пропустила первой — перестала. И сразу пропали классные контратаки, натурально восхищавшие.
Если веру эту удастся вернуть — у Олега Знарка появятся проблемы. Которые придется решать без домашних (на ближайшие два матча) смен.
Игорь ЕРОНКО.
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