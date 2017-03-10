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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/29038716/
10 марта 2017, 23:36 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Апальков: Хоккеисты «Локомотива» в матче с ЦСКА больше заслужили победу

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Нападающий ярославского «Локомотива» Даниил Апальков считает, что его команда больше заслужила успеха во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина против ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам после игры.

«Локомотив» обыграл ЦСКА во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина со счетом 4:3. Счет в серии — 1−1.

«В той игре у нас были хорошие моменты, но удача отвернулась от нас, а сегодня мы больше заслужили. Мы максимально стараемся выиграть все, но минимум — не уступить в борьбе: если ЦСКА почувствует, что мы в чем-то уступаем, они сразу пойдут более активно», — сказал Апальков.

Другой нападающий ярославского клуба Андрей Локтионов считает, что игрокам его команды в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нужно меньше удаляться.

«Получилось забить свои моменты, что создали, то и забили. Мы уже разыгрывали с Авериным такую комбинацию в сезоне, когда-то получалось, когда-то — нет, вот сегодня сработало: важный гол, 2:1 повели. Большинство хорошо работает и у них, и у нас, поэтому это нужно исключить и меньше удаляться. В плей-офф все бодаются, ложатся под шайбу, не нужно давать особую установку на игру, все идет интуитивно».

«В Ярославле мы должны гнуть свою линию, думаю, болельщики нас погонят», — добавил Локтионов.

В свою очередь, нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что хоккеистам «Локомотива» оказалось достаточно реализовать несколько шансов, чтобы одержать победу во втором матче. «Мы хорошо играли пять на пять, заставляли их удаляться, но не решили моменты в большинстве. Они воспользовались, хотя у них было всего пару шансов», — сказал Ничушкин.

10.03.2017 19:30 Зрители 4401 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:4 Локомотив
(1:1, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Кудашов
Вратари
Илья Сорокин 57:55 (И.И. Сорокин 58:59-59:06) Алексей Мурыгин
1-й период
Петри Контиола 00:32
Александр Кадейкин 07:52
Даниил Апальков 16:58
19:29 Александр Попов (В. Ничушкин)
2-й период
Егор Аверин (А. Локтионов) 22:12
Максим Тальбо 26:30
35:22 Григорий Панин
Артем Ильенко 35:22
Егор Коршков 38:37
3-й период
43:26 Владимир Жарков
Петри Контиола (Б. Козун, Я. Накладал) 43:51
45:17 Джефф Плэтт (Д. Кугрышев, Г. Панин)
Илья Любушкин 48:24
Илья Любушкин 48:24
50:42 Владимир Жарков
Стаффан Кронвалль 50:42
51:16 Григорий Панин
Андрей Локтионов (Е. Аверин) 53:28
58:59 Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, С. Да Коста)
Статистика
8 Штрафное время 24
5 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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