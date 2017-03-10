Апальков: Хоккеисты «Локомотива» в матче с ЦСКА больше заслужили победу

«Локомотив» обыграл ЦСКА во втором матче ¼ финала Кубка Гагарина со счетом 4:3. Счет в серии — 1−1.

«В той игре у нас были хорошие моменты, но удача отвернулась от нас, а сегодня мы больше заслужили. Мы максимально стараемся выиграть все, но минимум — не уступить в борьбе: если ЦСКА почувствует, что мы в чем-то уступаем, они сразу пойдут более активно», — сказал Апальков.

Другой нападающий ярославского клуба Андрей Локтионов считает, что игрокам его команды в матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нужно меньше удаляться.

«Получилось забить свои моменты, что создали, то и забили. Мы уже разыгрывали с Авериным такую комбинацию в сезоне, когда-то получалось, когда-то — нет, вот сегодня сработало: важный гол, 2:1 повели. Большинство хорошо работает и у них, и у нас, поэтому это нужно исключить и меньше удаляться. В плей-офф все бодаются, ложатся под шайбу, не нужно давать особую установку на игру, все идет интуитивно».

«В Ярославле мы должны гнуть свою линию, думаю, болельщики нас погонят», — добавил Локтионов.

В свою очередь, нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин отметил, что хоккеистам «Локомотива» оказалось достаточно реализовать несколько шансов, чтобы одержать победу во втором матче. «Мы хорошо играли пять на пять, заставляли их удаляться, но не решили моменты в большинстве. Они воспользовались, хотя у них было всего пару шансов», — сказал Ничушкин.