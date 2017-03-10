На этот раз Кутейкин не спас «Динамо». Но мог
СКА выиграл второй матч в серии с «Динамо» благодаря двум голам в большинстве. Защитник
бело-голубых вновь, как и в предыдущем раунде с «Торпедо», забросил гол с середины площадки, сократив отставание в счете. Но на большее динамовцев не хватило.
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Видимо, что-то случилось...
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ПОВЫШЕННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ
«Динамо» привезло в Петербург не только Скобрева, но и клубного маскота — волка. Во время матчей он сидел в гостевом секторе, но перед игрой свободно разгуливал по подтрибунным помещениям. В
Одной из главных звезд первого матча стал болельщик, явившийся в Ледовый в удивительном гриме — во лбу молодого человека красовалась шайба. Страшилка была сделана любовно и со всеми кровавыми подробностями. Я поинтересовался у знакомых этого парня, не сменит ли он грим во втором матче.
— Нет, он еще и дочке такой же сделает. И подумывает над тем, как использовать не только шайбу, но и клюшку — порадовали меня подробнейшим ответом.
КЕТОВ ЗАБИЛ С КРОВЬЮ
После первого матча, в котором СКА посредственно отыграл в большинстве, некоторые нашли корень проблем в отсутствии Херсли. Действительно, в серии против «Витязя» швед был убийственно эффективен при розыгрыше лишнего: либо забивал сам, либо помогал отличиться партнерам. Ко второй игре против «Динамо» Херсли поправиться не успел. Вне игры остался и Войнов, а Чудинов пал жертвой перестановок — вместо него в составе оказался Рукавишников. Однако как минимум один защитник, способный на мощные щелчки от синей линии, остался. Стоило Терещенко отправиться на скамейку штрафников, как Белов зарядил по воротам Еременко ничуть не хуже Херсли. Голкипер среагировал, но Кетов удачно сыграл на добивании. Форвард в буквальном смысле выгрыз шайбу с кровью и запихал ее в ворота — в борьбе он получил серьезное рассечение.
ШИПАЧЕВ ВСПОМНИЛ ПРОШЛОЕ
В прошлом году главной проблемой «Динамо» в битве с армейцами в полуфинале конференции стало петербургское большинство. Шипачев, Дадонов и Гусев поставили на поток голы в неравных составах. Чаще всего проходила комбинация с броском центрфорварда с острейшего угла. К концу второго периода Шипачев организовал дежавю для Еременко. После передачи Гусева на дальнюю штангу нападающий неотразимо бросил под перекладину.
ОРЕШКИН ДАВИЛ НА СУДЕЙ
СКА так бережно оберегал свое преимущество, что самым ярким моментом второго и третьего периода грозила стать бурная реакция Сергея Орешкина буквально на каждое удаление. Главный тренер «Динамо» был настолько не согласен с тем, что его подопечные нарушили численный состав, что едва не увел команду с площадки. Тогда все обошлось, а несколькими минутами позже Андрей Кутейкин сделал невозможное — во второй раз за
Сергей ЯРЕМЕНКО
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|10.03.2017 19:30
|Зрители 12310
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец
|Олег Знарок
|Сергей Орешкин
|Микко Коскинен
|Александр Еременко 58:49 (А. Еременко 59:24-59:30)
|1-й период
|02:24
|Егор Яковлев
|Алексей Терещенко
|12:26
|12:55
|Евгений Кетов (Я. Коскиранта, Ант. Белов)
|14:34
|Илья Каблуков
|Константин Горовиков
|14:34
|Юусо Хиетанен
|18:03
|18:30
|Вадим Шипачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Дмитрий Вишневский
|22:08
|Алексей Цветков
|26:09
|35:29
|Евгений Дадонов
|Юусо Хиетанен
|38:43
|3-й период
|40:42
|Илья Ковальчук
|Константин Горовиков
|42:35
|Мартиньш Карсумс
|45:57
|49:36
|50:05
|Павел Дацюк
|Константин Горовиков
|50:14
|Андрей Кутейкин
|53:21
|59:56
|Сергей Плотников
|Даниил Тарасов
|59:56
|12
|Штрафное время
|22
|9
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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