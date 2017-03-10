На этот раз Кутейкин не спас «Динамо». Но мог

ПОВЫШЕННАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Плей-офф — не только время пресс-конференций продолжительностью в полторы минуты и обетов молчания у игроков, но и период легкой шпиономании. Перед вторым матчем серии я отправился к одному из входов Ледовый, чтобы посмотреть на сухую разминку армейцев. Пусть и из-за стекла, но вид отличный. Увы, план с треском провалился — большая часть некогда прозрачных дверей оказалась заклеенной плакатами с эмблемой СКА. При большом желании можно было разглядеть чьи-то ноги. Не самая богатая фактура для репортажа.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Раньше здесь можно было подсмотреть за сухой разминкой СКА. Теперь только сфотать чьи-то ноги <a href="https://t.co/zfkCB7yx7x">pic.twitter.com/zfkCB7yx7x</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/840220597145751557">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ МАСКОТОВ

«Динамо» привезло в Петербург не только Скобрева, но и клубного маскота — волка. Во время матчей он сидел в гостевом секторе, но перед игрой свободно разгуливал по подтрибунным помещениям. В пресс-центре волк столкнулся с Конем-огнем, но вместо битвы маскотов получилось братание. Два талисмана уселись за тот самый стол, где обычно располагаются тренеры и устроили целую фотосессию.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">У нас тут предматчевая пресс-конференция <a href="https://t.co/F8p4j95LBs">pic.twitter.com/F8p4j95LBs</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/840236731802767366">10 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Одной из главных звезд первого матча стал болельщик, явившийся в Ледовый в удивительном гриме — во лбу молодого человека красовалась шайба. Страшилка была сделана любовно и со всеми кровавыми подробностями. Я поинтересовался у знакомых этого парня, не сменит ли он грим во втором матче.

— Нет, он еще и дочке такой же сделает. И подумывает над тем, как использовать не только шайбу, но и клюшку — порадовали меня подробнейшим ответом.

КЕТОВ ЗАБИЛ С КРОВЬЮ

После первого матча, в котором СКА посредственно отыграл в большинстве, некоторые нашли корень проблем в отсутствии Херсли. Действительно, в серии против «Витязя» швед был убийственно эффективен при розыгрыше лишнего: либо забивал сам, либо помогал отличиться партнерам. Ко второй игре против «Динамо» Херсли поправиться не успел. Вне игры остался и Войнов, а Чудинов пал жертвой перестановок — вместо него в составе оказался Рукавишников. Однако как минимум один защитник, способный на мощные щелчки от синей линии, остался. Стоило Терещенко отправиться на скамейку штрафников, как Белов зарядил по воротам Еременко ничуть не хуже Херсли. Голкипер среагировал, но Кетов удачно сыграл на добивании. Форвард в буквальном смысле выгрыз шайбу с кровью и запихал ее в ворота — в борьбе он получил серьезное рассечение.

ШИПАЧЕВ ВСПОМНИЛ ПРОШЛОЕ

В прошлом году главной проблемой «Динамо» в битве с армейцами в полуфинале конференции стало петербургское большинство. Шипачев, Дадонов и Гусев поставили на поток голы в неравных составах. Чаще всего проходила комбинация с броском центрфорварда с острейшего угла. К концу второго периода Шипачев организовал дежавю для Еременко. После передачи Гусева на дальнюю штангу нападающий неотразимо бросил под перекладину.

ОРЕШКИН ДАВИЛ НА СУДЕЙ

СКА так бережно оберегал свое преимущество, что самым ярким моментом второго и третьего периода грозила стать бурная реакция Сергея Орешкина буквально на каждое удаление. Главный тренер «Динамо» был настолько не согласен с тем, что его подопечные нарушили численный состав, что едва не увел команду с площадки. Тогда все обошлось, а несколькими минутами позже Андрей Кутейкин сделал невозможное — во второй раз за плей-офф забил от красной линии. Кутинатор зарядил от души, шайба ударилась об лед и проскочила мимо ловушки Коскинена. Неплохое возвращение в Ледовый бывшего армейца! Однако, на большее чем организация очень нервной концовки бело-голубых все-таки не хватило. Серия переезжает в Москву при равном счете.