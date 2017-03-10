Третьяк: ЦСКА играл сильнее ХК «Локомотив», но удача было на стороне ярославцев
МОСКВА, 10 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ЦСКА играл лучше, но спортивное счастье было на стороне «Локомотива» во втором матче четвертьфинала
плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
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«Локомотив» выиграл во втором матче у армейцев со счетом 4:3, счет в серии 1−1.
«Думаю, что ЦСКА лучше играл, но счастье было на стороне “Локомотива”, — сказал Третьяк. — Я вообще гостей не видел в первом периоде,
|10.03.2017 19:30
|Зрители 4401
|Плей-офф: 1/2 финала конференций
|Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Алексей Кудашов
Вратари
|Илья Сорокин 57:55 (И.И. Сорокин 58:59-59:06)
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|Петри Контиола
|00:32
|Александр Кадейкин
|07:52
|Даниил Апальков
|16:58
|19:29
|Александр Попов (В. Ничушкин)
|2-й период
|Егор Аверин (А. Локтионов)
|22:12
|Максим Тальбо
|26:30
|35:22
|Григорий Панин
|Артем Ильенко
|35:22
|Егор Коршков
|38:37
|3-й период
|43:26
|Владимир Жарков
|Петри Контиола (Б. Козун, Я. Накладал)
|43:51
|45:17
|Джефф Плэтт (Д. Кугрышев, Г. Панин)
|Илья Любушкин
|48:24
|Илья Любушкин
|48:24
|50:42
|Владимир Жарков
|Стаффан Кронвалль
|50:42
|51:16
|Григорий Панин
|Андрей Локтионов (Е. Аверин)
|53:28
|58:59
|Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, С. Да Коста)
Статистика
|8
|Штрафное время
|24
|5
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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