СКА сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Динамо»
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА дома со счетом 2:1 победил московское «Динамо» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Евгений Кетов (13-я минута) и Вадим Шипачев (19). У гостей отличился Андрей Кутейкин (54).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 12 марта в Москве.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Сергей Орешкин
Вратари
|Микко Коскинен
|Александр Еременко 58:49 (А. Еременко 59:24-59:30)
|1-й период
|02:24
|Егор Яковлев
|Алексей Терещенко
|12:26
|12:55
|Евгений Кетов (Я. Коскиранта, Ант. Белов)
|14:34
|Илья Каблуков
|Константин Горовиков
|14:34
|Юусо Хиетанен
|18:03
|18:30
|Вадим Шипачев (Н. Гусев)
|2-й период
|Дмитрий Вишневский
|22:08
|Алексей Цветков
|26:09
|35:29
|Евгений Дадонов
|Юусо Хиетанен
|38:43
|3-й период
|40:42
|Илья Ковальчук
|Константин Горовиков
|42:35
|Мартиньш Карсумс
|45:57
|49:36
|50:05
|Павел Дацюк
|Константин Горовиков
|50:14
|Андрей Кутейкин
|53:21
|59:56
|Сергей Плотников
|Даниил Тарасов
|59:56
Статистика
|12
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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