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10 марта 2017, 22:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с «Динамо»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА дома со счетом 2:1 победил московское «Динамо» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Евгений Кетов (13-я минута) и Вадим Шипачев (19). У гостей отличился Андрей Кутейкин (54).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 12 марта в Москве.

10.03.2017 19:30 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец
СКА 2:1 ХК Динамо
(2:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Сергей Орешкин
Вратари
Микко Коскинен Александр Еременко 58:49 (А. Еременко 59:24-59:30)
1-й период
02:24 Егор Яковлев
Алексей Терещенко 12:26
12:55 Евгений Кетов (Я. Коскиранта, Ант. Белов)
14:34 Илья Каблуков
Константин Горовиков 14:34
Юусо Хиетанен 18:03
18:30 Вадим Шипачев (Н. Гусев)
2-й период
Дмитрий Вишневский 22:08
Алексей Цветков 26:09
35:29 Евгений Дадонов
Юусо Хиетанен 38:43
3-й период
40:42 Илья Ковальчук
Константин Горовиков 42:35
Мартиньш Карсумс 45:57
49:36
50:05 Павел Дацюк
Константин Горовиков 50:14
Андрей Кутейкин 53:21
59:56 Сергей Плотников
Даниил Тарасов 59:56
Статистика
12 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Защитник Робинсон вернулся в состав «Динамо» (Москва) на 2 матч серии плей-офф со СКА

Защитник Робинсон вернулся в состав «Динамо» (Москва) на 2 матч серии плей-офф со СКА

МОСКВА, 10 мар — Р-Спорт, Семен Галькевич. Канадский защитник Мэт Робинсон, пропустивший полтора месяца из-за травмы, вернулся в состав московского «Динамо» на второй матч серии плей-офф КХЛ против петербургского СКА, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного хоккейного клуба.
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