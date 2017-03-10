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10 марта 2017, 22:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Локомотив» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 4:3 победил московский ЦСКА во втором матче серии четвертьфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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© ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Апальков (17-я минута), Егор Аверин (23), Петри Контиола (44) и Андрей Локтионов (54). У армейцев отличились Александр Попов (20), Джефф Плэтт (46) и Валерий Ничушкин (59).

ЦСКА потерпел первое поражение на своей площадке с 9 января, когда уступил СКА.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 12 марта в Ярославле.

10.03.2017 19:30 Зрители 4401 Плей-офф: 1/2 финала конференций Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:4 Локомотив
(1:1, 0:1, 2:2)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Алексей Кудашов
Вратари
Илья Сорокин 57:55 (И.И. Сорокин 58:59-59:06) Алексей Мурыгин
1-й период
Петри Контиола 00:32
Александр Кадейкин 07:52
Даниил Апальков 16:58
19:29 Александр Попов (В. Ничушкин)
2-й период
Егор Аверин (А. Локтионов) 22:12
Максим Тальбо 26:30
35:22 Григорий Панин
Артем Ильенко 35:22
Егор Коршков 38:37
3-й период
43:26 Владимир Жарков
Петри Контиола (Б. Козун, Я. Накладал) 43:51
45:17 Джефф Плэтт (Д. Кугрышев, Г. Панин)
Илья Любушкин 48:24
Илья Любушкин 48:24
50:42 Владимир Жарков
Стаффан Кронвалль 50:42
51:16 Григорий Панин
Андрей Локтионов (Е. Аверин) 53:28
58:59 Валерий Ничушкин (Б. Киселевич, С. Да Коста)
Статистика
8 Штрафное время 24
5 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
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Локомотив
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