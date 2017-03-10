«Локомотив» сравнял счет в серии четвертьфинала плей-офф КХЛ с ЦСКА

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Апальков (17-я минута), Егор Аверин (23), Петри Контиола (44) и Андрей Локтионов (54). У армейцев отличились Александр Попов (20), Джефф Плэтт (46) и Валерий Ничушкин (59).

ЦСКА потерпел первое поражение на своей площадке с 9 января, когда уступил СКА.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Следующий матч пройдет 12 марта в Ярославле.