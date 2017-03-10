Букмекеры сделали прогноз на второй матч серии между «Барысом» и «Магниткой» в плей-офф КХЛ

Игра пройдет на площадке российского клуба и начнется в 18:40 по времени Астаны. В прямом эфире встречу покажет телеканал KazSport.

Букмекерская контора Tennisi.kz предлагает на основное время предстоящего матча следующие коэффициенты: победа «Металлурга» — 1.40, ничья — 4.95, победа «Барыса» — 6.20.

Коэффициент на то, что «Металлург» станет победителем матча с учетом овертайма, составляет 1.20, а на «Барыс» — 4.55.

В первом матче «Металлург» одержал крупную победу (4:0) и повел в серии до четырех побед. Впереди команды также ожидают два матча в Астане.